Futbolcu Uğurcan Bekçi cinayetinde gelişme! Davada "yasa dışı bahis" iddiası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada futbolcu Uğurcan Bekçi'nin yaşamını yitirdiği, iki kişinin de yaralandığı davada ilk duruşması görüldü. Mahkemede ifade veren tutuklu sanık Ertuğrul S., olayın yasa dışı bahis faaliyetleri ve banka hesaplarının kullandırılması nedeniyle yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığını iddia ederken, tehdit edildiğini öne sürdü. Diğer sanık Furkan K. ise olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını savunarak yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

"İ.A., şirketimin aktif olup olmadığını sordu. Legal bir iş yaptıklarını, bankada açılan hesap başına 40 bin lira para vereceğini söyledi. Birkaç bankadan hesap açtım ve kendilerine teslim ettim, parayı peşin istedim. İlk gün sadece 10 bin TL para verdiler. Haftaya 130 bin TL'imi vereceklerini söylediler. Daha sonra bloke hesabında para olduğunu, onu almam gerektiğini söylediler. İ. ile bankaya gittik ve parayı çekerek Umut'un hesabına yatırıldı. Ancak bana vadedilen 130 bin TL verilmedi. Bankadan çıktık. Gümüş altın işi yaptıklarını sanıyordum ancak yasa dışı bahis yaptıklarını öğrendim. Şirket hesabım kapandı, her şeyim dondu. Hakkım olan 230 bin TL'yi istedim. Sonrasında hesaptaki 300 bin TL'yi çektim. Benden o 300 bin TL'yi istedi. Beni ölümle tehdit ettiler. Beni, 'O para kanlı para, biz bu para için aile öldürdük' diyen birisi ile görüştürdüler. Zaten 230 bini benim hakkım olan paraydı, 70 bin lira onlarındı. Amerika hatlı bir numara arayarak 800 bin TL para istedi, beni tehdit etti."

FOTOĞRAF: İHA

"UĞURCAN'A ATEŞ ETMEDİM, FURKAN ATEŞ ETMİŞ OLABİLİR"

Ertuğrul S., savunmasına şöyle devam etti:

"E.K.B. ve İ.A. çetenin başı ve İ.A.'nın örgütü Karadağ'dan yönetiyor. Uğurcan'ı arayı bulması için aradım. Ancak sulh olmadı; Uğurcan, Furkan'ı darbetti. İ., '2'sini öldürün, sağ kalmasınlar' dedi. Silahın kabzasını görünce İ. ve E.K.'nın ayaklarına ateş ettim. Uğurcan'a ateş etmedim, Furkan ateş etmiş olabilir. Furkan ile biz teslim olduk. Mağdur olan benim, şirket hesaplarıma bloke koyduruldu. Niyetim öldürmek değildi" dedi.

"ELİM AYAĞIM KIRIK OLSAYDI DA BU OLMASAYDI"

Tutuklu sanık Furkan K. ise olay yerine, tehdit aldığını söyleyen arkadaşı Ertuğrul S.'yi yalnız bırakmamak için gittiğini belirterek, "Olay günü, uzlaşmak için buluşmaya gideceğini söyledi, kendisine bir şey yapabileceklerini söyleyerek, bir şey olursa isimleri polise vermemi istedi. Ben de kendisiyle gidersem bir şey olmayabileceğini söyledim. Beraber olay yerine gittik. Ancak orada 1 milyon 300 bin TL istediler. Biri orada beni kıskaca aldı, Uğurcan ise bana vurdu. İ., 'Öldürün, yaşatmayın bunları' dedi. Ben sadece bir kez Uğurcan'a doğru ateş ettim. Keşke böyle bir şey olmadaydı. Keşke dayağımı yeseydim, elim ayağım kırık olsaydı da bu olmasaydı. Amacım üzerimdeki tehlikeyi bertaraf etmekti" dedi.

Tutuksuz yargılanan Emre S. ise olay yerinde olmadığını ve cinayetle ilgisinin bulunmadığını savundu.

MÜŞTEKİLERDEN SUÇLAMALARI REDDETİ

Olayda yaralanan E.K.B. ise sanıkların iddialarını reddetti. Ertuğrul S.'nin kendilerini "Önemli bir bilgi var" diyerek çağırdığını ve "Uğurcan olmadan olmaz" şartı koştuğunu belirten E.K.B., "Ertuğrul beni arayarak, 'İşine yarayacak çok önemli bilgi var' dedi ve beni buluşmaya çağırdı. İ.'yi de aradı. Biz zaten İ. ile beraberdik. 'Uğurcan'ı da çağırın' dedi. Uğurcan olmadan elindekileri göstermeyeceğini söyledi. Uğurcan da geldi. Furkan zaten etrafımızda eli belinde dolaşıyordu. Ertuğrul, Uğurcan'ın kendisine borcu olduğunu söyledi. Borcuna kefil olduğumu, ben ödeyeceğimi söyledim. Furkan, Uğurcan'a yumruk attı ve silah çekti. Ertuğrul beni vurdu. Herkes kaçmaya çalıştı. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

Müşteki Berkay K. ise, "Ertuğrul'un 130 bin TL borcu varmış. Zaten sürekli para alıp veriliyordu. Olay günü ben de oradaydım. E.K. vuruldu, ben onu hastaneye götürdüm, hepimiz hedef alındık, şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Müşteki Umut Ü. de, kendisinin de olay yerinde olduğunu, kaçarken bile arkalarından ateş açtıklarını aktararak, şikayetçi olduğunu ifade etti. Uğurcan Bekçi'nin annesi Şehriban Bekçi ise sanıklardan şikayetçi olduğunu ve oğlu ile Ertuğrul S. arasında husumet bulunmadığını söyledi.