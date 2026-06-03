Selçuksports'un sahibinin ifadesi ortaya çıktı: Bilgisayardan anlamam

Denizli'de olduğu saptanan Yılmaz, yakalanarak gözaltına alındı ve geçtiğimiz gün çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Yılmaz'ın yakalanmasıyla ilgili sosyal medyada çok sayıda iddia gündeme geldi. Öyle ki milyonlarca kişinin kaçak maç yayını izlediği sitenin yöneticisi olan Yılmaz'ı memleketi Denizli'de ev yaptırdığı ve yurt dışından kurban bayramı nedeniyle memleketine döndüğü ve köylülerin kendisini ihbar ettiği ileri sürüldü. SABAH'tan Mustafa Sait Özkan, Yılmaz'ın yakalanma süreci ve ifadesine ulaştı.

İNŞAAT İŞÇİLİĞİ YAPMIŞ

Lise mezunu olan 40 yaşında olan Yılmaz, ifadesinde mesleğini "Dövüş kulübü sahibi" olarak ifade etti ve aylık gelirinin 2 bin 500 euro olarak belirtti. Afyonkarahisar doğumlu olduğunu aktaran Yılmaz, 24 yaşına kadar Afyon'un Evciler ilçesinde geçirdiğini, inşaat işçiliği yaptığını daha sonrasında gurbetçi olan eşiyle evlenerek 2012 yılında Almanya'ya taşındığını söyledi. Almanya'da bir araba fabrikasında işçi olarak çalıştığını aktaran Yılmaz, yaklaşık 6 yıl kadar da Alman bir ambalaj şirketinde çalıştığını aktardı.

AYLIK 2 BİN 500 EURO GELİRİ VAR

Bir süre işsiz de kaldığını belirten Yılmaz, halihazırda Almanya'nın Ingolstadt şehrinde dövüş okulu açtığını, burada yaklaşık 8-10 civarında çalışanı olduğunu belirtti. Aylık bu işyerinde ortalama 10 bin euro gelir sağlandığını kazanç olarak ise aylık 2 bin 500 euronun kendisine kaldığını belirten Yılmaz, her yıl Almanya'daki oturum iznini yenilediğini söyledi.