AK Parti'de 4 il başkanlığında görev değişikliği!
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, partinin şehirlerdeki siyasi varlığını ve dinamizmini en üst noktaya taşımak amacıyla gerçekleştirdiği kapsamlı değerlendirmelerin ardından çok kritik bir karara imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre; Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında dev bir görev değişikliğine gidildi.
AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişikliği yapıldığını bildirdi.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, AK Parti'nin şehirlerdeki siyasi varlığını en üst noktaya taşımak amacıyla yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 4 ilde görev değişikliğine gidildiği belirtildi.
Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt'te yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"AK Parti, sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam."
İSİMLER FANİ DAVA BAKİ
Başkan Erdoğan, AK Parti'deki görev değişikliklerinin bir bayrak yarışı olduğunu her fırsatta vurguluyor.
AK Parti'nin 23 Şubat 2025'teki 8. Olağan Büyük Kongresi'nde Erdoğan konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri, köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz."