Kaçak yayıncı Selcuksport'un sahibi Denizli'de yakalandı! MİT ve Emniyetten ortak operasyon
Türkiye Süper Ligi müsabakalarını internet sitesi üzerinden kaçak olarak yayınladığı ve site kullanıcılarını yasa dışı bahse teşvik ettiği belirlenen 'Selcuksport' olarak bilinen S.Y. isimli şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gözaltına alındı.
Trendyol Süper Lig'deki maçları internet sitesi üzerinden kaçak yayınlayan Selcuksports isimli sitenin sahibi Selçuk Y. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak çalışması sonucu düzenlenen operasyonla yakalandı.
SÜPER LİG MAÇLARINI KAÇAK YAYINLIYORDU
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT ile yaptığı çalışmada, kullanıcıların belirli bir ücret ve abonelik karşılığında izleyebildiği Türkiye Süper Lig müsabakalarının bir internet sitesi üzerinden yetkisiz şekilde yayınlandığı tespit edildi.
Ekipler, siteye erişim sağlandığında kullanıcıların yasa dışı bahis sitelerine yönlendirilmesine ve teşvik edilmesine yönelik içeriklere yer verildiğini de belirledi.
PAMUKKALE'DE OPERASYON
Söz konusu internet sitesini Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Selçuk Y.'nin yönettiğini tespit eden ekipler, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
İstanbul'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.