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İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul'da denizde kadın cesedi bulundu

İstanbul Avcılar'da denizde kadın cesedi bulundu. Ceset, kimliği ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Denizköşkler Mahallesi sahilinde yürüyüş yapanlar, denizde yüzüstü ve hareketsiz halde duran bir kişiyi fark etti. Özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sahildeki kayalıkların üzerinde çantası bulunan kadının cesedi, ekipler tarafından denizden çıkarıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen kadının cesedi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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