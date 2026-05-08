Barajda bulunan ceset Kübra Yapıcı’ya ait çıktı! Yaktıktan sonra baraja atmışlardı | Katiller tutuklandı
Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan ve kendisinden haber alınamayan genç kadın Kübra Yapıcı’nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Kübra Yapıcı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli İlyas Umut D.’nin ifadesinde, cesedi yaktıktan sonra kalan parçaları Korkuteli Barajı’na attıklarını söylemesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda bulunan ceset parçaları üzerinde gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda, cesedin Kübra Yapıcı’ya ait olduğu tespit edildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen katil zanlıları İlyas Umut D. ile Ataberk S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeninin parçaları yakılmış halde bulunmuştu.
GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU
İncelemede Yapıcı'nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı'na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti.
Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.
CESET YAPICI'YA AİT!
Ceset üzerinde yapılan otopsi işlemleri sonucunda maktulden alınan DNA örnekleri ile maktulun anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği belirtildi. Bulunan cesedin maktul Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç şüphesi", "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.