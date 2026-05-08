Barajda bulunan ceset Kübra Yapıcı’ya ait çıktı! Yaktıktan sonra baraja atmışlardı | Katiller tutuklandı

Antalya’da 30 Nisan gecesi kaybolan ve kendisinden haber alınamayan genç kadın Kübra Yapıcı’nın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Kübra Yapıcı cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında şüpheli İlyas Umut D.’nin ifadesinde, cesedi yaktıktan sonra kalan parçaları Korkuteli Barajı’na attıklarını söylemesi üzerine bölgede çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda bulunan ceset parçaları üzerinde gerçekleştirilen DNA incelemesi sonucunda, cesedin Kübra Yapıcı’ya ait olduğu tespit edildi. Öte yandan adliyeye sevk edilen katil zanlıları İlyas Umut D. ile Ataberk S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeninin parçaları yakılmış halde bulunmuştu.

KÜBRA YAPICI'NIN CESEDİNİN BULUNDUĞU ANLAR KAMERADA

GENÇ KIZIN CESEDİ BULUNDU

İncelemede Yapıcı'nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı'na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti.

Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

CESET YAPICI'YA AİT!

Ceset üzerinde yapılan otopsi işlemleri sonucunda maktulden alınan DNA örnekleri ile maktulun anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği belirtildi. Bulunan cesedin maktul Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'da kayıp olarak aranan Kübra Yapıcı'nın (30) Burdur'un Bucak ilçesinde öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Serik ilçesinde kaybolan Yapıcı'yı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler İ.U.D. (22) ve A.B.S'nin (22) Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Bucak Adliyesi'ne getirilen 2 zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "kuvvetli suç şüphesi", "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

ANNE VE BABA DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Yapıcı ailesi, öğle saatlerinde kızlarının cenazesini alabilmek için Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Vücut bütünlüğü bozulan kızlarının kimlik tespiti için DNA örneği veren anne ve babanın son derece üzgün olduğu görüldü. Örneğin alınmasının ardından Kübra Yapıcı'nın babası ile annesi ifade için emniyete götürüldü. Adli tıp morgundaki işlemler sürerken baba Yunus Yapıcı, İHA kameralarına özel açıklamalarda bulundu.

"BU İŞE EN DAHİL OLANLAR HER KİMSE EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Yüreğinin yandığını belirten Yapıcı, kadın ve çocuk cinayetlerine verilen cezaların artırılmasını talep etti. Yapıcı, "Bu tip canilerin ortada gezmemesi gerek. Kimsenin çocuğunun canı bu kadar ucuz olmamalı. Bir daha gün yüzü görmemeli. En azından kadın ve çocuk katillerine idam çıkmasını istiyorum. Planlı yapılan bir cinayetin etkin pişmanlığı olmasın. Bu işe dahil olanlar her kimse en yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi.

"ONLAR ÖLDÜRSÜNLER DİYE Mİ, KIZIM GECELERİ ÜŞÜMEMESİ İÇİN NÖBET TUTTUM"

Tüm Türkiye halkına ve yetkililere teşekkür eden baba Yapıcı, "Ben bakamıyorum haberlere ama anlatıyorlar. Türkiye halkına ve yetkililerimize desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da unutturmayıp bu desteklerinin devamını istiyorum. Çünkü bu şekilde gitmez, gitmeyecek. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu acıyı yaşayan biliyor. Herkes empati yapsın ona göre karar verilsin. Ben onun çocukluğunda sabahlara kadar uyku uyumadım, nöbet tuttum. Üşümesin diye üstünü örtüp büyüttüm. Onun için mi büyüttüm. Bunu yaşayan bilir. Herkes kendi çocuğunu gözünün önüne alsın ve ona göre karar versin. Benim tek ricam, en ufak dahil olana bile en az ağırlaştırılmış müebbet verilsin" diye konuştu.

"TABANCAYI KOYDUĞU YERİ NEDEN İŞARETLEMİŞ?"

Olaydaki Suç aleti tabancanın saklandığı yerin işaretlenmiş olmasını da değerlendiren Yapıcı, "Silahın yerini niye belirlemiş gömdüğü yerde? Unutunca oradan çıkaracak ki işaret koymuş. Demek ki ikinciye bir daha niyetin var. Yazık herkes evladını bunlar için büyütmüyor. Bu insanın ciğerini parçalıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kafamız yerinden gitti. Bugün bana yarın sana. Buna hep birlikte dur dememiz lazım. Tüm Türkiye sağ olsun, hepsinden Allah razı olsun. Halk ile devlet el ele bunu bitirmeli."

"INSTAGRAM'INDAN BEĞENİ YAPMIŞLAR, YAŞIYOR SANDIK"

Baba yapıcı, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, "Haberi aldığımız sabahın akşamında İnstagram'ına giriş ve beğeni gördük. Biz 'yaşıyor' deyip sevindik. Oysa kendileri girmiş ve onlar atmış. Sosyal medya hesabına girdiyse hayatta dedik, sabahında ölüm haberini aldık. Çocuğumun telefonunun şifresini açmak için 60'ın üstünde deneme yapmışlar. Bir de diyorlar borcu var. Çocuk parasız değil ki sizden para alsın. Siz çocuğun IBAN'ını boşaltmak için bunu yaptınız. Parayı aldılar mı almadılar mı onu bilmiyorum ama uğraştıklarını ve yapamadıklarını duydum" ifadelerini kullandı.

"KOLUNDA 80 BİN LİRALIK SAATİ VARDI"

Kızının geçen yıl 80 bin liraya saat aldığını ve bunun da ortada olmadığını da söyleyen Yapıcı, "Kolunda geçen sene 80 bin liraya aldığı saat vardı, o yok. Onu da almışlar demek ki. Çantası vardı o da yok, belki de içinde para vardı o yüzden onu da aldılar" dedi.
Son olarak kızının çok yufka yürekli olduğunu dile getiren Yunus Yapıcı, "Markette bir çocuk görürdü ona bir şeyler alırdı. Yaşlı görse de aynısını yapardı. Ona bu layık değildi, bu ona yapılmazdı. Düşündükçe kendimden geçiyorum. Devletimizden ve tüm Türkiye'den adalet bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi endişeye kapıldı. Genç kadından uzun süre haber alamayan baba Yunus Yapıcı, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kızının bulunması için yardım istedi. Başvurunun ardından polis ve savcılık ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, Kübra Yapıcı'nın gece saat 03.30 sıralarında Kepez'de bulunan bir kafede iki erkekle birlikte olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında genç kadının saat 04.45'te aynı kişilerle birlikte mekândan ayrıldığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Kübra Yapıcı'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki şahısla görüldüğü ortaya çıktı. Elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin bağlantılarını ve olay gecesine ilişkin hareketlerini mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak ifadesi alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın verdiği çelişkili ifadeler dikkat çekti. Dalğar, Kübra Yapıcı'yı bir market önünde bıraktığını öne sürerek hakkındaki suçlamaları reddetti.

Ancak polis ve savcılık ekiplerinin yaptığı detaylı incelemelerde, şüphelinin belirttiği saatlerde söz konusu marketin kapalı olduğu tespit edildi. Bu gelişme, Dalğar'ın ifadesindeki tutarsızlıkları ortaya koyarken soruşturmanın seyrini de değiştirdi.

Öte yandan olayın çözülmesinde, acılı baba Yunus Yapıcı'nın yürüttüğü bireysel araştırmanın da önemli rol oynadığı öğrenildi. Baba Yapıcı'nın topladığı kritik bilgileri savcılıkla paylaşmasının ardından, şüphelerin odağındaki kişilerin gerçek kimliklerine ulaşıldı.

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyette verdiği ifade, cinayetin dehşet verici boyutunu ortaya koydu. Dalğar, ifadesinde Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu öne sürdü. Şüpheli, bu nedenle genç kadının Burdur'daki ormanlık alana götürüldüğünü ve burada silahla vurularak öldürüldüğünü itiraf etti.

İŞTE İLYAS UMUT DALĞAR'IN KAN DONDURAN İFADESİ

Antalya'da kaybolan Kübra Yapıcı cinayetiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın savcılık ifadesi, vahşetin boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Borç meselesi yüzünden işlendiği iddia edilen cinayette; genç kadının uykusunda katledildiği, cesedinin ise delilleri yok etmek amacıyla yakılıp balyozla parçalandığı ortaya çıkmıştı.

İşte Dalğar'ın savcılık ifadesi:

BORÇ TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ

Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce Bilgehan Otelde masaj hizmeti almak için gittiğimde tanıştım. Arkadaş olarak nadiren de olsa görüşmeye devam ettik. Bu görüşmelerimiz sadece telefon ile oldu. Son 1,5 aya kadar görüşmüşlüğümüz yoktur. Ata Berk Sezen ile Kübra Yapıcı'nın arkadaşlığı da yine beş yıl öncesinde benimle birlikte Bilgehan otelde tanışmıştır. Ata Berk yaklaşık bir buçuk ay önce Antalya'ya yanıma beraber çalışmak için geldi. Kübra Yapıcı ile görüşmeye başladılar, sevgili oldular ve 1-1,5 hafta aynı evde birlikte yaşadılar. Bu süreçte Kübra'nın arkadaşları Derya ve Seyhan ile Kozmik Kafeye okey oynamaya gidiyorduk. Kübra herkesten borç almıştı; benden 20.000 TL almıştı, Ata Berk'ten de aldığını düşünüyorum. Olay günü 29/04/2026 tarihinde Kübra bana olan borcunu ödedi ancak Ata Berk'e olan borcunu hala ödememişti. Ata Berk, Kübra'nın bana olan borcunu ödediğini görünce parasını alacağını söyledi.

"UYKUSUNDA KAFASINA BİR EL ATEŞ ETTİ"

30/04/2026 günü saat 04:00-05:00 sıralarında kafeden üçümüz birlikte çıktık. Aracı ben kullanıyordum, 07 CGJ 423 plakalı Audi ile Bucak ilçesine Seydiköy'e geldik. Kübra arka koltukta uyurken Ata Berk arabadan indi, kapıyı açtı ve tabanca ile kafasına bir el ateş etti. Sonrasında cesedi araçtan çıkardık ve kırmızı mavi desenli bir halıya sardık. Cesedi olduğu yerde bıraktık. Devamında bir evin önünden 2 adet kürek aldık, cesedi gömdük ve kürekleri geri koyduk. Aynı araçla İstanbul'a doğru yola çıktık; yolda Eskişehir'e gelmeden bir köye silahı gömdük.

"VARİLİN İÇİNDE CESEDİ YAKTIK"

30/04/2026 tarihinde İstanbul'a vardık. Ata Berk bir çanta dolusu kesici ve delici alet aldı. Dönüş yolunda bir petrolden 5 litrelik bidona benzin aldık. 01/05/2026 tarihinde tekrardan Bucak Seydiköy'e geldik. Yanımızda yol kenarında bulduğumuz bir varili de getirdik. Cesedi gömdüğümüz yerden çıkarıp varilin içine attık.

Ata Berk benzini cesedin üzerine döktü ve yaktı; yakarken kendi kolunu da yaktı, izleri hala duruyordur. Ceset bir süre yandıktan sonra köye dönüp su ve balyoz aldık. Önce suyla söndürdük, sonra kürekle ve balyozla vura vura parçaladık. Parçaların bazılarını çuvala koyduk ve kalanları tekrar benzinle yaktık. Çuvalı aracın bagajına koyup Korkuteli tarafında çamurlu bir gölete attık.

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Antalya'dan kıyafet alıp Ata Berk'i İstanbul'a bıraktım ve geri döndüm. 05/05/2026 günü Uncalı Emniyet Amirliğine giderek olayları anlattım. Pişman olduğumu ve etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğimi beyan ettim. Vicdan azabı çekiyorum, bunların olacağını bilmiyordum. Yaptığım her şeyi Ata Berk'in baskısı altında yaptım, pişmanım dedi.

