Rus anne-kız vahşetinde cesetlerle 4,5 saat! Katilin aynı gün iki ülkeye bilet aldığı ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2023 yılında Rus uyruklu Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın öldürülmesine dair davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, eski eş Andrej Kuslevic'i "tasarlayarak öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulamadan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda yer alan detaylar ise cinayetin anlık bir öfke sonucu değil önceden planlanan soğukkanlı bir planın parçası olduğunu ortaya koydu.

CİNAYET GECESİ İKİ FARKLI ÜLKEYE BİLET ALMIŞ

Mahkemenin gerekçeli kararında, Andrej Kuslevic'in cinayet sonrası kaçış ve saklanma planını da önceden hazırladığı belirtildi.

Karara göre Kuslevic'in aynı tarih için iki farklı ülkeye uçak bileti aldığı tespit edildi. Mahkeme, bu durumu "yakalanmamak için hedef şaşırtmaya yönelik planlı hareket" olarak değerlendirdi.

Ayrıca sanığın Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kendi aracına sahte plaka taktığı ve doğrudan Bodrum'a geçtiği de kararda yer aldı.