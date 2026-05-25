Rus anne-kız vahşetinde cesetlerle 4,5 saat! Katilin aynı gün iki ülkeye bilet aldığı ortaya çıktı
Bodrum'da Rus uyruklu Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın öldürülmesiyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, sanığın cesetlerle 4,5 saat aynı evde kaldığı, delilleri temizlemeye çalıştığı ve aynı gün iki farklı ülkeye uçak bileti aldığı belirtildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2023 yılında Rus uyruklu Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın öldürülmesine dair davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, eski eş Andrej Kuslevic'i "tasarlayarak öldürme" suçundan hiçbir indirim uygulamadan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Gerekçeli kararda yer alan detaylar ise cinayetin anlık bir öfke sonucu değil önceden planlanan soğukkanlı bir planın parçası olduğunu ortaya koydu.
CİNAYET GECESİ İKİ FARKLI ÜLKEYE BİLET ALMIŞ
Mahkemenin gerekçeli kararında, Andrej Kuslevic'in cinayet sonrası kaçış ve saklanma planını da önceden hazırladığı belirtildi.
Karara göre Kuslevic'in aynı tarih için iki farklı ülkeye uçak bileti aldığı tespit edildi. Mahkeme, bu durumu "yakalanmamak için hedef şaşırtmaya yönelik planlı hareket" olarak değerlendirdi.
Ayrıca sanığın Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra kendi aracına sahte plaka taktığı ve doğrudan Bodrum'a geçtiği de kararda yer aldı.
CESETLERLE 4,5 SAAT AYNI EVDE KALDI
Soruşturma kapsamında elde edilen kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) verileri, cinayet sonrası yaşananları tek tek ortaya çıkardı.
Polis incelemesine göre Andrej Kuslevic, cinayetin ardından olay yerinden hemen kaçmadı. Yaklaşık 4,5 saat boyunca evde kaldığı ve bu süreçte delilleri yok etmek için temizlik yaptığı belirlendi.
Daha sonra anne ve kızın cesetlerini çarşafa sararak Irina Dvizova'ya ait otomobilin bagajına koyduğu tespit edildi.
KAN İZLERİ ARAÇTA BULUNDU
Kuslevic'in 5 yaşındaki ortak çocuklarını da yanına alarak gece saatlerinde bir otele giriş yaptığı ortaya çıktı.
Yaklaşık 20 dakika sonra çocuğu otelde bırakarak yeniden dışarı çıkan zanlının cesetleri yol kenarındaki uçuruma attığı belirlendi.
Mahkeme kararında sanığın otelden çıkışı, cesetlerin bulunduğu bölgeye gidişi ve dönüşünün güvenlik kameraları ile PTS kayıtlarıyla net şekilde tespit edildiği ifade edildi.
Gerekçeli kararda, Andrej Kuslevic'in Irina Dvizova'ya ait araçla Ankara'ya kadar gittiği ve aracı Esenboğa Havalimanı'nda bıraktığı belirtildi.
Araçta yapılan incelemelerde anne ve kızına ait kan izlerine rastlandığı kaydedildi. Mahkeme, Kuslevic'in bu kan izlerine dair makul bir açıklama getiremediğini vurguladı.
VELAYET ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETİN NEDENİ OLDU
Dosyadaki bulgulara göre olayın temelinde 5 yaşındaki çocuklarının velayetiyle ilgili anlaşmazlık bulunuyordu.
Kararda, Kuslevic hakkında daha önce eski eşinin evini bastığı gerekçesiyle 3 kez uzaklaştırma kararı verildiği de belirtildi.
Ayrıca sanığın olay günü ev çevresinde keşif yaptığı, kamera kayıtlarıyla hareketlerini takip ettiği ve cinayet için hazırlık yaptığı ifade edildi.
ALMANYA'DA YAKALANIP TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ
Cinayetin ardından Litvanya'ya kaçtığı belirlenen Andrej Kuslevic hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Daha sonra Almanya'da yakalanan Kuslevic, Türkiye'ye iade edilerek Bodrum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Sanık savunmasında suçlamaları reddederek görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını öne sürdü. Ancak mahkeme, kamera kayıtları, PTS verileri, otel kayıtları ve adli deliller doğrultusunda Kuslevic'in cinayeti tasarlayarak işlediğine hükmetti.