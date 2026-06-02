Bakan Çiftçi'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devlet aklının stratejik yaklaşımıdır

Bakan Çiftçi, '' Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek, büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, kerim devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır'' dedi. Toplumdaki radikalleşme konusuna değinen Bakan Çiftçi, ''Radikalleşme etnik ayrışmalar, dini istismar, dijital propaganda, şiddeti normalleştiren çevrimiçi içerikler ve marjinal ideolojiler üzerinden çok boyutlu bir tehdit hâline gelmiştir'' açıklamasında bulundu. Sahipsiz sokak hayvanları konusuna da değinen Bakan Çiftçi, bu sorunu merhametli yaklaşımla ülke gündeminden çıkaracaklarının altını çizdi. Mülki İdare Amirlerine yönelik, Sosyal Medya Kullanım Rehberi ve Yönergesinin yakın zamanda yayımlanacağını belirten Bakan Çiftçi, ''Bilginin çarpıtılması, kurumların itibarsızlaştırılması, kriz dönemlerinde söylentilerin büyümesi, kişisel hakların ihlali ve kritik verilerin paylaşılması gibi risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Paylaşımlar sadece teyit edilmiş bilgilere dayanmalı; devlet ciddiyetine, tarafsızlığa ve makamın saygınlığına uygun olmalıdır. Buradan açıkça uyarıyorum; Sosyal medya kamu hizmetlerini görünür kılmak için kullanılmalıdır; kişisel reklam ve şov alanına dönüştürülmemelidir'' açıklamasında bulundu.

JAKOBEN ZİHNİYET VE VESAYET KIRILDI

Mülki idare amirinin; binlerce yıllık devlet geleneğinde güven bağının temsil ettiğini söyleyen Bakan Çiftçi, "Mülki idare amiri; büyük bir mesuliyet bilinciyle, milletimizin duasını zırh bilerek kamu düzeninin sağlanması sorumluluğunu ve milletimize hizmet etme şuurunu taşıyan kişidir. Sizler görev yaptığınız yerlerde devletimizin gören gözü, işiten kulağı, uzanan eli ve vicdanısınız. Bu aziz millet, devletin kapısını adaletin, merhametin ve hizmetin kapısı bilir. Bu nedenle devlet vakarıyla hareket etmekle mükellefiz. Bu bilinçten hareketle, devletimizle milletimiz arasında gönül köprüsünü kuracak olanlar sizlersiniz" dedi. Bu gönül köprüsünün yıllarca kurulmadığını, kurulan köprülere ise hayat hakkı tanınmadığını vurgulayan Çiftçi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devletiyle arasına duvarlar örülen bu aziz millet, merhum Abdurrahim Karakoç'un dizelerinde ifade ettiği üzere;

Gitmişti makama arz-ı hal için, 'Bey' dedi, yutkundu, eğdi başını. Bir azar yedi ki oldu o biçim... 'Şey' dedi, yutkundu, eğdi başını.

Dizelerinde olduğu gibi yıllar yılı hep başını eğdi ve yutkundu. Fakat o günler, milletin bağrından çıkan iradeyle birlikte artık geride kalmıştır. Jakoben zihniyet ve vesayet prangaları kırılmıştır. Milletin değerleriyle artık devletimizin istikameti bir kılınmıştır. Türkiye Yüzyılı hedefi de tam olarak bu anlayış üzerinde yükselmektedir'' açıklamasında bulundu.

BİNLERCE YILLIK DEVLET AKLIYLA ADIM ATIYORUZ

Terörsüz Türkiye hedefinde hassasiyetle durduklarını kaydeden İçişleri Bakanı Çiftçi, "40 yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz bölücü terör örgütü ve uzantıları, ülkemizin aydınlık geleceğine gölge olmuştur. Ancak devletimizin yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü kararlı mücadele neticesinde terör örgütü bitme noktasına getirilmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan Terörsüz Türkiye süreci ile terör konusunun ülke gündeminden tamamen çıkarılması bakımından tarihi bir nitelik taşıyor. Terörsüz Türkiye vizyonu milletimizin huzurunu ve güvenliğini önceleyerek, büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan bir adım, kerim devlet aklının stratejik yaklaşımıdır. Atılan her adım binlerce yıllık devlet aklıyla atılmaktadır. Ancak altını çizerek ifade ediyoruz; Terörsüz Türkiye hedefi, güvenlikten taviz anlamına gelmez. Kamu düzeni ve güvenliğimize tehdit oluşturacak hiçbir duruma ve sınamaya izin veremeyiz." açıklamasında bulundu.

RADİKALLEŞME DİJİTALLEŞTİ

Toplumdaki radikalleşmenin gelişen teknoloji ile birlikte çok boyutlu bir hale geldiğini vurgulayan Bakan Çiftçi, ''Günümüz şartlarında artık radikalleşme etnik ayrışmalar, dini istismar, dijital propaganda, şiddeti normalleştiren çevrimiçi içerikler ve marjinal ideolojiler üzerinden çok boyutlu bir tehdit hâline gelmiştir. Aile içinde yaşanan sorunlarla başlayan ve dışlanma hissi, aidiyet arayışı, sosyal yalnızlık, ekonomik kırılganlık, dezenformasyon gibi unsurların etkisiyle aşamalı biçimde gelişen bu sorunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Bu nedenle meseleyi güvenlik yaklaşımıyla ele alırken sosyal, kültürel, eğitsel ve psikolojik boyutlarını göz önünde bulundurmak zorundayız. Milletimizi ayakta tutan değerleri, yani ahlakı, vicdanı, iyiliği, sevgiyi idraklere sunacak bir mücadele ortaya koymalıyız. Bulunduğunuz şehirlerde kurumlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla bu çerçevede meselenin temeline inecek çalışmalar yürütmek büyük bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIMIZ SUÇ ÖRGÜTLERİNİN EN HASSAS HEDEF KİTLESİ

Uyuşturucu ve organize suçlarla mücadelenin yeni güvenlik paradigmasının en önemli alanlarından birisi olduğunu söyleyen Bakan Çiftçi, "Bugün yeni nesil organize suç örgütleri; teknolojik imkânlardan faydalanan, uluslararası bağlantılar kuran, farklı suç alanlarında faaliyet gösterebilen hibrit yapılara dönüşmüştür. Uyuşturucu gelirleri; kara para aklama, silah kaçakçılığı, düzensiz göç, dijital suçlar ve terör finansmanı gibi alanları da besleyebilmektedir. Göz aydınlığı çocuklarımız ve gençlerimiz ise bu tehdidin en hassas hedef kitlesidir'' dedi.

Mücadelenin operasyonel boyutuna ek olarak önleyici güvenlik anlayışıyla da hareket etmek durumunda olduklarını hatırlatan Bakan Çiftçi, "Yeni güvenlik anlayışımız; olay olduktan sonra müdahale eden değil, riski önceden gören, suçu oluşmadan engelleyen, veriyi analiz eden ve sahadaki koordinasyonu güçlendiren bir yaklaşıma dayanmaktadır. Mülki idare amirlerimizden beklentimiz; yerel düzeyde risk alanlarını doğru analiz etmeleri, kurumlar arası koordinasyonu sağlamaları, aile, eğitim, sosyal hizmet ve güvenlik birimlerini aynı masa etrafında buluşturmalarıdır." açıklamasında bulundu.

"SOKAK HAYVANLARI SORUNUN MERHAMETLE ÇÖZECEĞİZ"

Sahipsiz sokak hayvanlarına konusunda da mülki amirlere önemli görevler düştüğünü belirten İçişleri Bakanı Çiftçi, "Sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanların kontrolsüz bir şekilde çoğalması meselesi insan hayatı başta olmak üzere trafik kazaları, bulaşıcı hastalık, doğal dengeyi bozma, kamusal alanda huzursuzluk ve güvensizlik gibi birçok soruna kaynaklık teşkil ediyor. Şehirlerimizde büyük bir sorun yumağı haline gelen bu meselede hamdolsun büyük bir yol alınmıştır. Kim ne derse desin, biz merhamet, huzur ve güvenlik arasında bir denge inşa ederek bu meseleyi ülkemizin gündeminden çıkaracağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"KADIN ALLAH'IN EMANETİDİR"

Kadına yönelik şiddettin, aile kurumuna ve toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ''Bizim inanç dünyamızda kadın Allah'ın emanetidir. Bizim medeniyet tasavvurumuzda kadın; ailenin, toplumun ve hayatın merkezindedir. Ve dahi kurucusudur. 6284 sayılı Kanun, kadınların korunması ve şiddetin önlenmesi bakımından hayati bir hukuki araçtır. Bu kanunun etkinliğini sahada tahkim etmek ve güçlü kılmak noktasında mülki idare amirlerimizin takibi ve yaklaşımı hayati bir kıymet taşıyor." dedi.

"KADES'E GELEN HER İHBAR YARDIM ÇAĞRISIDIR"

Açık Kapı Birimlerinin, YİMER 157 hattından, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonlarının etkin çalışmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Bakan Çiftçi, ''Kadına Destek Uygulaması KADES ise yalnızca teknolojik bir uygulama değildir. KADES'e gelen her ihbar, muhtemel bir şiddet olayının önlenmesi için devlete uzanan bir yardım çağrısıdır'' açıklamasında bulundu.

"TRAFİK KAZALARI TOPLUMSAL HUZURU BOZUYOR"

Trafik kazalarının toplumsal huzurun bozulmasına neden olduğunu belirten Bakan Çiftçi, ''Geçtiğimiz yıl, 2025 yılı genelinde 6 bin 35 vatandaşımız trafik kazalarında hayatını kaybetmiştir. 2024 yılında ise bu sayı 6 bin 351 idi. Bir önceki yıla göre yüzde 5'lik bir azalma söz konusu olsa bile, bu rakamlar hâlâ çok yüksek. Trafik kazaları sadece can kaybına yol açmıyor; yaralanmalara, ekonomik kayıplara ve toplumsal huzurun bozulmasına da neden oluyor. 2015-2025 yılları arasında trafik kazalarının ülkemize doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyetinin 308 milyar doları aşması, meselenin ekonomik boyutunu da açıkça göstermektedir" dedi.

"OKUL GÜVENLİĞİNDEN KENDİ ÇOCUKLARIMIZI GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNE GETİRELİM"

Okullarda güvenliğin sağlanması açısından yapılan çalışmalara ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 'Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Genelgenin' harfiyen uygulanması gerektiğini belirtti. Bakan Çiftçi, ''Kolluk birimlerimizle okul yönetimi, yerel idareler, sağlık ve sosyal hizmet birimleri arasında koordinasyonu tesis edecek olan sizlersiniz. Çocuklarımızın güvenliği konusunda hiçbir ihmale, hiçbir gecikmeye, hiçbir zafiyete müsaade edemeyiz. Bu meseleyi ele alırken kendi çocuklarımızı gözümüzün önüne getirelim ve öyle çalışalım. Mülki idare amirleri olarak sizlerin; bekçilerin görev planlamasını yerel ihtiyaçlara uygun yapmanız ve kolluk kuvvetleriyle koordinasyonu artırmanız huzur ve güvenin tesisi adına önem arz ediyor. Valilerimize verdiğimiz yetki doğrultusunda çarşı ve mahalle bekçilerimiz artık gündüz saatlerinde de görev yapabilecekler. Bu düzenleme ile bekçilerimiz, özellikle okul ve park çevrelerinde çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin güvenliği açısından ciddi katkı sağlayacaklar inşallah" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL MEDYA KİŞİSEL REKLAM VE ŞOV ALANINA DÖNÜŞMEMELİ"

Mülki idare amirlerinin devletin taşradaki en üst düzey temsilcileri olarak devletin saygınlığını, tarafsızlığını ve kurumsal itibarını temsil ettiğini belirten Bakan Çiftçi, "Kamu hizmetlerinin anlatılması, vatandaşla iletişim kurulması, ihtiyaçların tespit edilmesi ve dezenformasyonla mücadele edilmesi bakımından önemli imkânlar sunmaktadır. Ancak bu alan avantajları kadar ciddi riskler de barındırmaktadır. Bilginin çarpıtılması, kurumların itibarsızlaştırılması, kriz dönemlerinde söylentilerin büyümesi, kişisel hakların ihlali ve kritik verilerin paylaşılması gibi risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Paylaşımlar sadece teyit edilmiş bilgilere dayanmalı; devlet ciddiyetine, tarafsızlığa ve makamın saygınlığına uygun olmalıdır. Buradan açıkça uyarıyorum; Sosyal medya kamu hizmetlerini görünür kılmak için kullanılmalıdır; kişisel reklam ve şov alanına dönüştürülmemelidir." dedi.

"MÜLKİ İDARE AMİRLERİ SOSYAL MEDYA KULLANIM REHBERİ YAKIN ZAMANDA YAYIMLANACAK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya kullanımı konusunda beğeni almak, gündeme gelmek isteğiyle ölçünün kaçırıldığı noktasında uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Bakan Çiftçi, "Bu noktadan hareketle, hazırlıklarında sona yaklaştığımız 'Mülki İdare Amirleri Sosyal Medya Kullanım Rehberi ve Yönergesini' yakın zamanda yayımlayacağız. Bu rehber ve yönergeye kati surette uyulmasını bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

"DEZENFORMASYON KÜRESEL ÖLÇEKTE CİDDİ RİSK"

Dezenformasyonla mücadelede küresel ölçekte ciddi riskler oluştuğunu ifade eden Bakan Çiftçi, ''Yapay zekâ, deepfake, manipüle edilmiş video ve görsellerin gelişmesiyle bu tehdidin önümüzdeki yıllarda daha da büyüyeceği açıktır. Yanlış veya doğrulanmamış bilgiler; insanların algısını yönlendirebilmekte, devlet kurumlarına güveni azaltabilmekte ve kriz dönemlerinde panik ortamı oluşturabilmektedir. Yanlış bile olsa ilk bilgi hafızada kalıcı olabilmektedir. Bu nedenle doğru bilgi ile hızlı bilgi arasındaki dengeyi çok iyi kurmak zorundayız'' dedi.