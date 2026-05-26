Bakan Çiftçi'den bayram mesajı: 334 bin personelimiz sahada

İçişleri Bakanı Çiftçi Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

"Bayramlar; gönüllerin birbirine yaklaştığı, kırgınlıkların giderildiği, hasretin vuslata erdiği müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerde milyonlarca vatandaşımız; sıla-i rahim bereketini yaşamak ve sevdikleriyle bayramlaşmak için yollara çıkacak.

"Teslimiyetin hikmetini, paylaşmanın bereketini ve kardeşliğin muhabbetini gönüllerimize taşıyan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" d iyen Bakan Çiftçi mesajında şunları dedi:

Bizim en büyük arzumuz; her vatandaşımızın sevdiklerine huzurla kavuşması, her hanede bayram sevincinin eksiksiz yaşanmasıdır.

Bayram tatili süresince; Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimizden toplam 334 bin 17 personelimiz ve 49 bin 826 ekip aracımızla karada, havada ve sahillerimizde milletimizin huzuru için 7/24 görev başında olacağız.

Kıymetli vatandaşlarımız; yolların hasreti vuslata dönüştürmesi için lütfen trafik kurallarına uyalım; dikkat, sabır ve sorumlulukla hareket edelim.

Çünkü trafikte en güçlü tedbir; dikkat, sabır ve sorumluluktur.

Yollarımız ayrılığın acısına dönüşmesin, hasretin vuslata erdiği güvenli güzergâhlar olsun.

Başta aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman gazilerimiz ve fedakâr mesai arkadaşlarım olmak üzere Aziz Milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramımız mübarek olsun."