Fetih coşkusuna damga vuran an! Başkan Erdoğan "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen geleneksel bayramlaşma programı ile İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kutlamalarına katıldı. Haliç Kongre Merkezi'nin bahçesinde gerçekleştirilen programda fetih coşkusu ile bayram sevinci bir arada yaşanırken, Başkan Erdoğan'ın sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" eserine eşlik ettiği anlar programa damga vurdu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, partilileri ve vatandaşları bir araya getirdi.

Kurban Bayramı ile İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümünün birlikte kutlandığı etkinlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde programa katılarak bayramlaştı.

AZERİN'İN SESİYLE MİLLİ DUYGULAR ZİRVEYE TAŞINDI

Programın dikkat çeken anlarından biri, Türk dünyasının sevilen sanatçılarından Azerin'in sahne performansı oldu. Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" eseri, alandaki vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Başkan Erdoğan da eserin nakaratlarına eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERİN'E EŞLİK

Eser boyunca tempo tutan Başkan Erdoğan'ın sanatçı Azerin'e eşlik ettiği anlar vatandaşlardan alkış aldı. Milli duyguların ön plana çıktığı programda yaşanan o görüntüler, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.