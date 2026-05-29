Çağ açan muhteşem zafer 573 yaşında! İstanbul’da tarihi gün: Başkan Erdoğan da katılıyor

18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak. 20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek. 21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak. Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak.

Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek. Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.