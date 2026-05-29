Çağ açan muhteşem zafer 573 yaşında! İstanbul’da tarihi gün: Başkan Erdoğan da katılıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi’nin 573. dönüm noktası, megakentte havada, karada ve denizde devasa törenlerle kutlanıyor. Başkan Erdoğan’ın da katılacağı tarihi kutlamalar için nefesler tutuldu; İstanbul tek yürek oldu.

İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün megakentte yoğun bir programla kutlanacak. 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek.

Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak. Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.

GÖRSEL ŞÖLEN, IŞIK ŞOV

Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek 15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.

18.00'de Yenikapı'da SOLOTÜRK uçakları gösteri yapacak. 20.30'da Üsküdar Meydanı'nda Genelkurmay Koro ve Orkestrası bir konser verecek. 21.00'de İstanbul'da Valilik bir ilke imza atarak yüzlerce dronla fethi gökyüzünde canlandıracak. Dronlar 15 dakika boyunca fethi sözlü ve görsel olarak özetleyecek. Hemen ardından da gökyüzünü aydınlatacak.

Gecenin finalinde ise muhteşem bir havai fişek gösterisi İstanbulluları büyüleyecek. Tarihi mekanlara fotoğraf ve videolar yansıtılacak. Galata Kulesi her bayramda olduğu gibi bu bayramda da süslenecek. Bu sene Rumeli Hisarı da ilk kez ışıklandırıp süslenecek. Valilik binası Sultanahmet'teki eski Marmara Üniversitesi Rektörlük binasını, tarihi surlar, İstanbul Ticaret Odası binası da fetih için özel olarak ışıklandırılacak.

ERDOĞAN KUTLAMALARA KATILACAK
Başkan Erdoğan, bugün cuma namazının ardından Haliç Kongre Merkezi bahçesinde gerçekleştirilecek "İstanbul'un Fethi'nden Gönüllerin Fethine Bayramlaşma ve Fetih Kutlama Programı"na katılacak.

VALİ GÜL: EVLERİ, CADDELERİ BAYRAKLARLA DONATALIM
İstanbul Valisi Davut Gül, fetih ruhunun muhafaza edilmesi için bu etkinliklerin büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek; "Hemşerilerimizden istirhamımız, bayram tatilini de fırsat bilerek ailece bu etkinliklere katılmaları. Bir düğün yeri gibi herkesin evlerini ve iş yerlerini şanlı Türk bayraklarıyla süslesin" dedi.

