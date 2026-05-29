Çağ açan muhteşem zafer 573 yaşında! İstanbul’da tarihi gün: Başkan Erdoğan da katılıyor
Dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul'un Fethi’nin 573. dönüm noktası, megakentte havada, karada ve denizde devasa törenlerle kutlanıyor. Başkan Erdoğan’ın da katılacağı tarihi kutlamalar için nefesler tutuldu; İstanbul tek yürek oldu.
İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümü bugün megakentte yoğun bir programla kutlanacak. 11.00'de Beyazıt Meydanı'nda toplanılacak ve ve mehteran takımı eşliğinde Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirilecek.
Ayasofya Meydanı'nda Genelkurmay Başkanlığı'nın mehteran takımı yarım saatlik bir konser verecek. Bu esnada vatandaşlara ikramlar yapılacak. Aziz şehitler için bin 453 hatim okundu, onların duaları yapılacak. Her ilçede büyük camilerde cuma namazı çıkışında aşure ve lokma dağıtılacak.
GÖRSEL ŞÖLEN, IŞIK ŞOV
Kutlamalar deniz ve havada da kesintisiz sürecek 15.00'te Sarayburnu'ndan Haliç'e kadar teknelere fetih ruhuyla konvoy oluşturulacak. Yüzlerce tekne, fethin ve bayramın ruhuna uygun şekilde süslenmiş vaziyette görsel bir şölen sunacak. Sahillerde, Haliç kenarında ve Sarayburnu'nda yüzbinlerce vatandaş denizdeki bu coşkuya tanıklık edecek.