Şanlı fetih 573 yaşında! İstanbul'da fetih coşkusu: Ecdadın izinde dev yürüyüş

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programında Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı törende Fetih Suresi okundu, dualar edildi. Gün boyu sürecek fetih etkinlikleri kapsamında yürüyüş, mehter konseri ve hatim programları da gerçekleştirilecek.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü, payitahtta düzenlenen görkemli etkinliklerle kutlanıyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabri başında dualarla başlayan anma programı, Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne uzanan dev fetih yürüyüşüyle devam etti. Binlerce İstanbullunun katıldığı yürüyüşte, mehter takımının marşları ve dev Türk bayrakları eşliğinde fetih ruhu adeta yeniden canlandı. FATİH SULTAN MEHMET HAN KABRİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI FATİH SULTAN MEHMET HAN KABRİ BAŞINDA ANILDI Kutlamaların ilk durağı, fethin mimarı Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren türbe çevresinde yoğun bir hareketlilik yaşandı. A Haber Muhabiri Hasan Zahid Ezim, "Şu an itibarıyla Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesine girmiş bulunmaktayız. İstanbul Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet, türbe başında Fetih Suresi'ni dinleyerek dualarını gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı. Türbe ziyaretinde fethin manevi iklimi hissedilirken, katılımcılar ecdadı rahmetle andı.

Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesi BEYAZIT'TAN AYASOFYA'YA TARİHİ YÜRÜYÜŞ Türbedeki programın ardından on binlerce vatandaş, "Fetih Yürüyüşü" için Beyazıt Meydanı'nda bir araya geldi. Dev Türk bayraklarının açıldığı ve tekbirlerin getirildiği yürüyüşte coşku zirveye çıktı. Hasan Zahid Ezim, "7'den 70'e her yaştan İstanbullu bu noktada. Ellerinde Türk bayraklarıyla Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na doğru fetih yürüyüşü gerçekleştiriliyor. Ciddi bir kalabalık var ve bu gurur tablosuna herkes iştirak ediyor" sözleriyle alandaki atmosferi aktardı.

Fetih yürüyüşü STRATEJİK DEHA VE BÜYÜK VİZYON: BİR ÇAĞ AÇILDI Haberin devamında fethin tarihi önemine vurgu yapan Ezim, "Fatih Sultan Mehmet Han bir çağı kapatıp bir çağı açan liderdir. 53 gün süren o tarihi kuşatmanın ardından 29 Mayıs sabahı İstanbul'un aşılmaz denilen surları aşıldı. Bu fethin arkasında yalnızca askeri bir güç değil, stratejik bir zeka, sabır ve büyük bir vizyon vardı" diyerek İstanbul'un Türk tarihindeki sarsılmaz yerini hatırlattı.