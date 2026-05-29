Başkan Erdoğan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde eda etti. Erdoğan, Ayasofya’da Kur’an-ı Kerim de okurken vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma programında Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesi ziyaretçi akınına uğradı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı törende Fetih Suresi okundu, dualar edildi. İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı törende Fetih Suresi okunarak dualar edildi.
Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında yürüyüşler, mehter konserleri ve hatim programları gerçekleştirilecek. İstanbul'da fetih coşkusu çeşitli etkinliklerle devam edecek.
BAŞKAN ERDOĞAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE KUR'AN OKUDU
Başkan Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma program kapsamında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazını eda etti ardından Kur'an-ı Kerim okudu.
BAŞKAN'A YOĞUN İLGİ
Vatandaşlar Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
Bazı vatandaşlar, Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.