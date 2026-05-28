CHP’nin kurultay dosyasında gündem olacak ifade! "Delegelere para gönderdim, oy fotoğrafı çekildi"

İfadede yer alan bir başka dikkat çekici bölüm ise belediye başkanlıklarıyla ilgili pazarlıklar oldu. Koç, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile görüştüğünü, Gürkan'ın Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında yeni dönem belediye başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'den söz alındığını söyledi. Koç, burada maddi değil siyasi bir pazarlık yapıldığını savundu.

Şüpheli Turgut Koç, Etimesgut delegesi olan bir kişiye Özgür Özel'i desteklemesi için Garanti Bankası üzerinden 10 bin TL gönderdiğini kabul etti. İfadesine göre ilgili kişi kurultay günü 20 bin TL talep etti ancak Koç kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Koç, bu ödeme karşılığında iki kurultay delegesinin Özgür Özel lehine oy verdiğini beyan etti.

DELEGE DESTEĞİ KARŞILIĞI SÖZ ALINDI

Koç'un ifadesine göre kurultay haftasında Yalova, Bolu ve Sakarya il başkanları Özgür Özel'in seçim koordinasyon merkezine götürüldü ve burada Özgür Özel ile Veli Ağbaba'yla görüşmeler yapıldı. İddiaya göre delegelerin desteği karşılığında Yalova Belediye Başkanlığı konusunda mutabakata varıldı. Koç, mevcut Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel'in aday gösterilmesi ve seçilmesinin bu süreçle bağlantılı olduğunu söyledi.

İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ İDDİASI

Koç, Kocaeli Gebze CHP İlçe Başkanı Gökhan Orhan'ı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dijital İletişim Merkezi'nde Ekrem İmamoğlu ile görüştürdüğünü söyledi. Randevunun Onursal Adıgüzel tarafından ayarlandığını belirten Koç, görüşmenin içeriğini bilmediğini ancak bu görüşme sonrasında Özgür Özel'in desteklendiğini ifade etti.

Şüpheli Koç, Özgür Özel'in Kahramanmaraş ziyaretinde Kalender Özdemir ile birlikte bulunduğunu, bölgedeki delegelerin Özgür Özel'le temasını Kalender Özdemir'in sağladığını anlattı. Bu görüşmeler karşılığında hangi vaatlerin verildiğini ise bilmediğini söyledi.

Gaziantep CHP İl Başkanı Reis Reisoğlu'nun ise doğrudan Veli Ağbaba ile görüştüğünü belirten Koç, kurultayda Özgür Özel'in desteklendiğini ancak karşılığında ne tür vaatler verildiğini bilmediğini kaydetti. Özgür Özel ve Veli Ağbaba'ya yakınlığı ile bilinen Turgut Koç'un ifadesinin kurultay sürecine ilişkin ilave deliller olarak dosyaya girdiği öğrenildi.