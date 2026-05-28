CHP’nin kurultay dosyasında gündem olacak ifade! "Delegelere para gönderdim, oy fotoğrafı çekildi"
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya yakınlığıyla bilinen şüpheli Turgut Koç ifadesinde delege ve oy pazarlığını tek tek anlattı. Koç, kurultay sürecinde kime oy verdiklerini fotoğrafla belgeleyen bazı delegelere para ödediğini ve belediye başkanlıkları üzerinden siyasi pazarlıklar yapıldığını açıkladı. Koç'un ifadesinde Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Veli Ağbaba ile çok sayıda il başkanıyla ilgili dikkat çeken iddialar yer aldı.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yürütülen soruşturmada dosyaya giren yeni ifade, iptal edilen CHP Kurultayına ilişkin yeni iddiaları gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Turgut Koç, kurultay sürecinde delegelerin oy tercihleri karşılığında para, siyasi destek ve belediye başkanlığı vaatleri üzerinden pazarlıklar yapıldığını beyan etti.
Sabah Gazetesi'nden Kerim Cengil'in haberine göre, Turgut Koç ifadesinde kurultayın perde arkasındaki ilişkileri anlatarak, Özgür Özel'in en büyük destekçisinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Kurultay döneminde Ankara'da bulunduğunu ve Marriott Otel'de konakladığını anlatan Koç, delegelerin hangi adaya oy verdiğinin çeşitli yöntemlerle yakından takip edildiğini söyledi.
"DAMGALI PUSULAYLA FOTOĞRAF ÇEKTİLER"
Koç'un ifadesinde en dikkat çeken bölümlerden biri oyların kontrol edilme yöntemi oldu. Koç, bazı delegelerin oy kullandıktan sonra delege kartı, kimlik ve damgalı oy pusulasını yan yana koyarak fotoğraf çektiğini öne sürdü. Telefonla kabine girmenin yasak olduğunu ancak buna rağmen bazı kişilerin gizlice fotoğraf çekerek oy tercihlerini ispatladığını söyledi. Koç, "Kimin hangi adaya oy verdiği bu şekilde anlaşılıyordu" ifadelerini kullandı.