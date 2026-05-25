İtirafçı Yalçınkaya’nın ifadelerindeki büyük gizem çözüldü! "Açıklayamam" dediği o siyasetçi Müsavat Dervişoğlu çıktı

BEYLİKDÜZÜ YAŞAM VADİSİ'NDE "RANT" YEMEĞİ* İfadedeki detaylara göre; kumpas ve rüşvet ağı, Beylikdüzü'nde bulunan Yaşam Vadisi Defne Restaurant'ta yenilen gizli bir yemekle başladı. İddiaların odağındaki o üst düzey siyasetçi, Ekrem İmamoğlu'nun kara kutusu olarak bilinen Hakan Karanis ile kara para trafiğini yöneten Murat Gülibrahimoğlu'nu aynı masada buluşturdu. Yalçınkaya, o yemekte dönen milyarlık rüşvet pazarlığını savcıya aynen şöyle anlatmıştı: "Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu'nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, 'İBB'nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB'nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat'a vereceksiniz' diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat'a veriliyor."

CHP Grup Başkanı Özgür Özel (sağ 2), İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu (sol 2) ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu (solda)

"İŞ ÇÖZÜLDÜ, SİYASETÇİ GELİP KOMİSYONUNU İSTEDİ!"



Milyarlık döküm ve hafriyat rantının kurgulanan bu planla Murat Gülibrahimoğlu'na teslim edilmesinin ardından, aracı olan üst düzey siyasetçinin payını almak için hemen harekete geçtiği ifadelere yansıdı.

Yalçınkaya'nın itiraflarına göre, iş bağlandıktan sonra söz konusu lider Gülibrahimoğlu'nun kapısına dayanarak komisyonunu talep etti. Ancak Gülibrahimoğlu'nun, "Ben bu işler için çok para harcadım, tüm masraflarımı çıkarmadan kimseye bir kuruş para vermem" diyerek bu talebi geri çevirdiği ve taraflar arasında kriz çıktığı öğrenildi.

"AÇIKLANIRSA AİLEM VE ŞAHSIM MAHVOLUR"

Sarp Yalçınkaya, bu devasa çarkı anlatırken masadaki ismin ağırlığı karşısında duyduğu korkuyu savcılık tutanağında gizlemeyerek, "Bu siyasetçi önemli bir kişi olduğundan şimdiye kadar bu olayı söylemek istemedim. Bu olayın da kamuya açıklanmasını istemiyorum. Açıklanması halinde ailemin ve şahsımın maddi ve manevi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Adli kaynaklar tarafından bu ismin Müsavat Dervişoğlu olarak işaret edilmesi, İBB dosyasının sadece bir belediye yolsuzluğu olmadığını, muhalefet bloku içerisindeki liderler düzeyinde bir "rant ve komisyon" ortaklığına uzandığını ortaya çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sızan bu şok bilgi ve deşifre olan kimliğin ardından soruşturmanın Gülibrahimoğlu ayağını Ankara siyasetine sıçratıp sıçratmayacağı merak konusu oldu.