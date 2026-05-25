İtirafçı Yalçınkaya’nın ifadelerindeki büyük gizem çözüldü! "Açıklayamam" dediği o siyasetçi Müsavat Dervişoğlu çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve “İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” iddiasıyla sürdürülen soruşturmada dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Etkin pişmanlıktan yararlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya’nın savcılık ifadelerine yansıyan ve “can güvenliğim nedeniyle açıklayamam” diyerek ismini vermekten kaçındığı üst düzey muhalefet liderinin, Müsavat Dervişoğlu olduğu öne sürüldü. Milyarlık döküm rantı, gizli akşam yemekleri ve komisyon pazarlıklarına ilişkin iddiaların odağındaki ismin gündeme gelmesiyle, İBB soruşturmasında yeni bir sürece girildiği değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İmamoğlu Çıkar amaçlı Suç Örgütü'ne yönelik yürüttüğü dev İBB soruşturmasında taşlar yerinden oynadı. Soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık"tan yararlanan iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın, can güvenliği endişesiyle adını vermekten çekindiği ve "Çok önemli bir kişi, açıklanırsa ailem maddi manevi çöker" dediği gizemli muhalefet liderinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu olduğu öğrenildi.
Güçlü yargı kaynaklarına dayanan şok iddiaya göre Dervişoğlu; Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi ile kara para trafiğinin merkezindeki Murat Gülibrahimoğlu'nu Beylikdüzü'nde bir restoranda bir araya getirerek milyarlık döküm ihalelerine aracılık etti ve ardından "komisyon" pazarlığına oturdu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklama çarkını içeriden deşifre eden isimlerden tutuklu iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın savcılık ifadesinin yankıları sürerken, ifadede adı geçen siyasi kulislere bomba gibi düştü.
Yalçınkaya'nın adli tutanaklara geçen ifadesinin 5. sayfasının son paragrafında, ismini vermekten açıkça korktuğunu beyan ettiği "üst düzey muhalefet partisi liderinin" Müsavat Dervişoğlu olduğu ortaya çıktı. Başsavcılık çevrelerinden sızan güçlü bilgiler, davanın seyrini etkileyecek değiştirecek nitelikte.