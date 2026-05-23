Kılıçdaroğlu'nun danışmanı A Haber'de! "Kılıçdaroğlu kurultay niyetini söyledi"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada mahkemeden çıkan tarihi karar, siyaset gündeminde deprem etkisi yarattı. Mahkeme, kurultayın “mutlak butlan” kapsamında iptaline hükmederken, Genel Başkan Özgür Özel ile mevcut parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Kritik kararın ardından gözler yeniden Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetime çevrilirken, parti içinde yaşanan kriz daha da derinleşti. Yaşanan sürecin siyasi ve hukuki yansımaları tartışılırken, A Haber Gece Ajansı’na katılan Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Atakan Sönmez, perde arkasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunarak Kılıçdaroğlu'nun kurultay niyetini söylediğini bildirdi.