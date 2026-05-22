Milyarlık adrese teslim ihaleler ve gizli kara kutular! Gizli tanığın ifadesi ahaber.com.tr'de: Kurultay'da çanta çanta paralar dağıtıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak “Gizli Tanık” olan kritik isim, CHP’de kurultay sürecinden belediye ihalelerine, medya finansmanından para trafiğine kadar uzanan dev organizasyonu anlattı. ahaber.com.tr’nin ulaştığı ifadede; delegelere dağıtıldığı öne sürülen çanta çanta paralar, adrese teslim milyarlık ihaleler, belediyelerdeki “kara kutu” isimler ve Ankara’daki gizli buluşmalar tek tek yer aldı.
CHP'de tüm ilişkilerin merkezindeki isim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "Gizli Tanık" oldu ve kurultay sürecinden başlamak üzere partinin merkezindeki siyasetin finans çarkını ve kirli ilişkileri deşifre etti. Adrese teslim milyarlık ihaleler, kurultayda dağıtılan nakit paralar ve gizli kasalar tek tek tutanağa girdi. Özgür Özel'in makam aracını Özkan Yalım dizayn etmişti; evinin içini lüks şekilde Veli Ağbaba'nın yaptırdığı öğrenildi.
38. OLAĞAN KURULTAY'DA ÇANTA ÇANTA PARALAR DAĞITILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren "MC2413TY3618" kod adlı gizli tanığın itiraflarında, CHP'nin yönetim değişimine sahne olan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin rüşvet ifadeleri geniş yer buldu. Kurultay günü delegelere paraların İlker Uluer üzerinden dağıtıldığı, otel masrafları ve cep harçlıklarının bu kanalla karşılandığı kaydedildi. Tutanağa geçen isim isim kurultay rüşveti iddiaları şu şekilde sıralandı:
İstanbul delegasyonunun dizaynı üç bölgeye ayrılarak Kemal Çebi, Onursal Adıgüzel, Özgür Çelik ve Rıza Akpolat tarafından belediyelerde işe alım vaatleriyle yönetildi. Sürecin zirvesinde ise Ekrem İmamoğlu'nun yer aldığı iddia edildi.
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Baki Aydöner, Ümraniye Meclis Üyesi Mertcan Arslan ve İBB Meclis Üyesi Metin Kaya delegelere nakit para dağıtarak Özgür Özel'i destekletti. Kalender Özdemir, Çekmeköy delegasyonuna doğrudan nakit para dağıttı.
Etimesgut Kurultay Delegeleri Özhan Deniz ve İbrahim Şahin ile kurultay üyeleri Umut Ünlü ve Mehmet Emin Demirdöven'e, Turgut Koç aracılığıyla Özgür Özel'e oy vermeleri için maddi menfaat sağlandı.
Erzurum İl Başkanı Safi Karayalçın'a kurultayda Özgür Özel'i desteklemesi karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nden ihaleler verildiği, ayrıca Erzurum'daki 10 delegeyi ikna etmesi için kendisine 130.000 Amerikan Doları nakit para teslim edildiği ifade edildi. Kurultay sürecinde delegelere para dağıtan bir diğer ismin ise CHP Saymanı Özgür Karabat'ın şoförü Sırrı Küçük olduğu kaydedildi.
"BELEDİYELERDEN TOPLANAN PARALAR ULAŞ KARASU'NUN EVİNDE GÖRÜŞÜLDÜ"
Gizli tanık, belediyelerden toplanan kayıt dışı paraların koordinasyon merkezine ve genel başkanın lüks harcamalarına ilişkin net bir adres gösterdi. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinin adeta bir "ortak kasa" olarak kullanıldığını belirten tanık, "Özgür Özel, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Hüseyin Can Güner, Ulaş Karasu'nun Ankara'daki evinde buluşurlar. Belediyelerden toplanan paralar bu evde toplanıp konuşulur. Ulaş Karasu bu şahısların para anlamında kasasıdır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca Özgür Özel'in Ankara İncek'teki konutunun alımı, kiralanması ve içerisinin lüks tefrişatının da bizzat Veli Ağbaba tarafından organize edildiği beyan edildi.
"SİYASİ AKTÖRLERİN ÖZEL HAYATINA DAİR ŞOK BEYANLAR VE MEDYA FİNANSMANI"
Gizli tanık, siyasi aktörlerin özel hayatlarına, lüks yaşantılarına ve medya ayaklarına ilişkin de birtakım iddialarda bulundu. Özgür Özel'in Özel Kalem Müdürü Gülen Göksu Ercan ile ilişkisi olduğunu belirten tanık; Veli Ağbaba'nın ise kendi kontenjanından Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeliğine getirttiği Ayça Akpek Şenay ile ilişkisi olduğunu söyledi. Tanık, buna ilaveten iş adamı Osman Baykan'ın, Genel Başkan Özgür Özel ve Veli Ağbaba'yı Malatya'daki fabrikasında bulunan iki büyük lüks villada ağırladığı, geçmişte sahip olduğu lüks yatta birlikte eğlenceler düzenlediklerini beyan etti.