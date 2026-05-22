Milyarlık adrese teslim ihaleler ve gizli kara kutular! Gizli tanığın ifadesi ahaber.com.tr'de: Kurultay'da çanta çanta paralar dağıtıldı

ALİ MAHİR BAŞARIR'IN MUĞLA-BODRUM-ANKARA HATTINDA İŞ TAKİPÇİLİĞİ VE "KARA KUTULAR" Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın, Bodrum Belediyesi'nde görevli Tayfun Yılmaz'ı genel sekreter yaptığı, Ali Mahir Başarır'ın yakını olan bu ismin Muğla'daki tüm usulsüz ihaleleri belirlediği ve Ankara'ya bilgi taşıdığı öne sürüldü. Tayfun Yılmaz'ın kardeşinin ise Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı olduğu Genel Sekreter Tayfun Yılmaz vasıtasıyla buradaki çöp ihalesinin Altaş firmasına usulsüz şekilde verilmesini organize ettiği kaydedildi. Parti Meclis Üyesi Emre Yılmaz'ın ise Muğla ve İzmir belediyelerinde Ali Mahir Başarır'ın bilgisi dahilinde "iş takipçiliği" yaparak usulsüz ihaleleri yönettiği, YDK Üyesi Oğuzhan Cenan'ın ise yine Başarır'ın yönlendirmesiyle yurt dışı gizli görüşmelerini yürüttüğü iddialar arasında yer aldı. Bir diğer iş adamı Serbülent'in ise Gökhan Zeybek ile yakın ilişkisi sayesinde belediyelerden iş aldığı ve Zeybek'in evine bizzat 20.000.000 TL (20 Milyon TL) nakit para götürdüğünün çevrede konuşulduğu ifade edildi. Veli Ağbaba'nın bir diğer kara kutusunun ise Gaffar Çiçek olduğu, belediyelerden alınan tüm paraları bildiği iddia edildi. İZMİR'DE "ADRESE TESLİM" MİLYARLIK İHALELER İFADEYE GİRDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında itiraf eden gizli tanığın ifadelerinin finansal odağında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı iştirakleri vardı. Beyanlara göre CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ege Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin ortak olduğu ve Ağbaba'nın İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı'nı bizzat belirlediği kaydedildi. Veli Ağbaba'nın İzmir'deki iş ortağının Süleyman Ekinci, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'deki finansal ayağının ise Demirhan Gözaçan olduğu iddia edildi. İfadedeki en çarpıcı bölümlerden birini oluşturan milyonluk ihale numaraları ve usulsüzlükler şu şekilde kayda geçti: 2024/1886894 İhale Numarası: Gerçek bedeli 1.600.000.000 TL (1,6 Milyar TL) olan katı atık ihalesinin, başkalarının katılımını engellemek amacıyla küçük paylara bölünerek yaklaşık 84.000.000 TL bedelle adrese teslim Boğaziçi Katı Atık şirketine verildiği iddia edildi. Turex Turizm A.Ş. İhaleleri: İZSU bünyesinde olduğu değerlendirilen iki ayrı ihalenin (biri 288.225.056 TL bedelli) yine Menderes Cemaloğlu aracılığıyla yönetildiği öne sürüldü. 2024/1121461 İhale Numarası: Menderes Cemaloğlu'nun amcasının oğluna ait Altınok Otomotiv üzerinden 239.979.904,80 TL bedelle adrese teslim verildiği iddia edildi. İLÇE BELEDİYELERİNDEKİ İŞ TAKİPÇİSİ "KARA KUTULAR" VE DAĞITILAN İHALELER Gizli tanık İstanbul ve Ankara'daki ilçe belediyelerine yönelik ağ kuran yapıları, iş takipçilerini ve usulsüzlük iddialarını da tek tek paylaştı: Tuzla Belediyesi: Belediye Başkan Yardımcısı Murat Korkmaz'ın belediyenin "kara kutusu" olduğu, usulsüz toplanan paraları Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'e götürdüğü iddia edildi. Ayrıca Viaport Marina'dan belediye adına çöp arabası istenildiği, sonradan bundan vazgeçilerek nakit para talep edildiği beyan edildi. Çekmeköy Belediyesi: Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in inşaat mühendisi olan oğlunun belediyenin "kara kutusu" olduğu, tüm imar usulsüzlükleri ve ihaleleri onun yönettiği belirtildi.

Şile Belediyesi: Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirilen Mertcan Arslan ve Metin Kaya'nın buradaki usulsüz ihaleleri, ruhsat ve imar işlerini elinde tuttuğu iddia edildi.



Çankaya Belediyesi ve Çöp İhalesi: Ankara Büyükşehir Belediyesi İkinci Başkan Vekili Emre Doğan'ın Çankaya'nın "kara kutusu" olduğu, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Akıncı ile birlikte para işlerini yürüttüğü öne sürüldü. Çankaya'nın lüks çöp ihalelerinin, ihaleye dışarıdan belirli bir yüzde verilmesi şartıyla Menderes Cemaloğlu ve Emre Doğan arasında paylaşıldığı, rekabeti engellemek için ihalelerin "doğrudan temin" şeklinde farklı paravan firmalara dağıtıldığı belirtildi. Kadıköy Belediyesi: Belediye içindeki tüm bilgi akışı ve usulsüzlük iddialarının Sennur Yıldırım Doğan tarafından yönetildiği ve Özgür Özel'in belediyeye dair tüm bilgileri 10 yıldır tanıdığı bu isimden aldığı belirtildi.

İstanbul İl Başkanlığı: Özgür Çelik'in belediyelerden yaptığı para tahsilatlarını ve personel işe alımlarını İl Başkan Yardımcısı Hasan Tozkoparan üzerinden yürüttüğü belirtildi.



İfadede medya-siyaset-ticaret üçgenine ilişkin ise Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu tarafından satın alınmasının ardından, kanalın ekonomik olarak fonlanması amacıyla Antalya, İzmir, Adana ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıkları ile özel bir finansman süreci yürütüldüğü, ihalelerin paravan şirketler üzerinden pay edildiği iddia edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sarsıcı iddialarla dolu bu gizli tanık ifadesinin ardından soruşturmanın seyrini adı geçen milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerine doğru genişletip genişletmeyeceği merak konusu.