CANLI YAYIN

CHP'de mutlak butlan kararı ile Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa dönüyor son detaylar A Haber'de | Bakan Gürlek'ten açıklama

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP'de mutlak butlan kararı ile Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa dönüyor son detaylar A Haber'de | Bakan Gürlek'ten açıklama

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı ve 38. Kurultay iptal edildi. Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırılacak ve Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak. Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek karar dair yaptığı açıklamada "Süreç CHP'lilerin başvurusuyla başladı. Demokratik irade korunuyor. Butlan kararında temyiz yolu açık. Herkes karara saygı duymalı." mesajını verdi. A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. İşte kararın gerekçeleri ve son gelişmeler...

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı.

AHaber CANLI YAYIN

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak.

İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

CANLI ANLATIM

18:46

BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA: SÜREÇ CHP'LİLERİN BAŞVURUSUYLA BAŞLADI

Adalet Bakanı Gürlek karar dair açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde: 

Süreç CHP'lilerin başvurusuyla başladı. Demokratik irade korunuyor. Butlan kararında temyiz yolu açık. Herkes karara saygı duymalı. 

4-5 Kasım Kurultayının sakatlığa uğradığı tespit edilmiştir. Butlan kararı demokrasiyi pekiştirdi.

 

18:36

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ HAREKETLİLİK: SON BİLGİLER A HABER'DE

Ankara'nın kalbinde, CHP Genel Merkezi’nde tansiyonun zirve yaptığı anlar yaşanıyor.

CHP'DE KARAR SONRASI NELER OLUYOR? SON BİLGİLER A HABER'DE

Kararın çıkmasıyla birlikte başlayan hareketliliği aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte büyük bir hareketlilik başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün MYK’yı zaten toplamıştı ancak bu yeni kararla birlikte ikinci bir olağanüstü toplantı daha gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı. 

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ACİL ÇAĞRI: TÜM VEKİLLER GENEL MERKEZE!
Kararın ardından parti yönetiminin en üst düzeyde alarma geçtiğini vurgulayan İlter Yeşiltaş, "Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla tüm milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti yöneticileri şu anda genel merkezde toplanıyor" dedi.

Sadece yöneticilerin değil, partililerin de akın akın binaya gelmeye başladığı bu kritik süreci Yeşiltaş, "Partililer de genel merkeze gelmeye başladılar" sözleriyle aktardı.
KAYYUM TARTIŞMASI VE "ETTEN DUVAR ÖRERİZ" ÇIKIŞI
Genel merkez önündeki kalabalığın nedenini geçmişteki sert açıklamalara dayandıran İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, eğer mutlak butlan yönünde bir karar gelir ve partiye kayyum atanırsa 'Partiyi kayyuma teslim etmeyiz, genel merkezde etten duvar öreriz' şeklinde konuşmuştu. İşte bu açıklamaya istinaden partililer şu an genel merkeze gelerek bekleyişe geçti" bilgilerini paylaştı. 

POLİS BARİYERLERİ VE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını bildiren İlter Yeşiltaş, "Bir yandan da güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne giren sokakta polisler bariyerler getirerek güvenlik önlemleri almış durumda" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?
Günün en çarpıcı ve sarsıcı gelişmesini Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden duyuran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an evinde olduğu ifade ediliyor. İstinaf mahkemesinin bu kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa döndüğü belirtiliyor. Kılıçdaroğlu da süreci yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş, şu an Ankara’da en sıcak gelişmelerin yaşandığı noktanın CHP Genel Merkezi olduğunu belirterek, "Özgür Özel ve kurmayları şu an toplantı halinde, biz de süreci takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

18:25

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA YENİ İSİM

Kemal Kılıçdaroğlu’na iade eden mahkeme kararı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda Gürsel Tekin'in görevine son verildi ve yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun görevlendirildi.

18:19

CHP MYK OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Edinilen bilgiye göre, MYK, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmaları, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar vermesi sebebiyle acil olarak toplandı.

17:56

KARARIN DETAYLARI VE SON GELİŞMELER A HABER'DE

Ankara koridorlarında tansiyonu yükselten gelişmeyi aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etmiş durumda şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu kurultayla ilgili iptal davası açılmıştı. O dava daha sonra istinafa taşındı. İstinaf bugün kararını verdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı iptal edildi." sözleriyle mahkemenin nihai karara vardığını duyurdu.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI: KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Bu kararın ardından parti içindeki dengelerin tamamen değiştiğine dikkat çeken Yeşiltaş, "Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yeniden göreve dönüyor. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu da değil, parti organları da göreve dönüyor." ifadelerini kullanarak siyasi depremin boyutunu gözler önüne serdi. 

ÖZGÜR ÖZEL VE YÖNETİMİNE TEDBİREN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Yargıdan gelen bu şok hamle, sadece kurultayı iptal etmekle kalmadı, aynı zamanda mevcut yönetim için de yolun sonunu işaret etti. Mahkeme kararının detaylarını paylaşan İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. Mahkeme kararı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimli Kurultayı'nın mutlak butlan yani kesin hükümsüzlük nedeniyle malul olduğunun tespitiyle, yapıldığı tarihten itibaren iptaline diyor." şeklinde konuştu.

Bu tarihi hükmün, 4-5 Kasım’dan sonra yapılan tüm kurultayları da vurduğunu belirten Yeşiltaş, "Bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların, yani CHP yönetimi malum dava açıldıktan sonra bir olağan, iki de olağanüstü kurultay gerçekleştirmişti, bu kurultayların da iptaline karar verdi istinaf mahkemesi." bilgisini paylaştı. 

İSTANBUL İL KONGRESİ DE DÜŞTÜ: CANAN KAFTANCIOĞLU DÖNEMİNE DÖNÜŞ MÜ?
İstinaf mahkemesinin kararı, Ankara’daki ana karargahın yanı sıra İstanbul teşkilatını da doğrudan etkiledi. 8-10 Ekim 2023 tarihinde yapılan ve büyük tartışmalara neden olan İstanbul İl Kongresi’nin de geçersiz sayıldığını belirten İlter Yeşiltaş, "Mahkeme, 8-10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi'nin ve bu kongrede alınan tüm kararların mutlak butlan nedeniyle iptaline, kongre tarihinden önceki il başkanı ve parti il organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verdi." diyerek İstanbul’da da eski yönetimin yasal olarak koltuğa döndüğünü aktardı.
 

DAVA DOSYALARINDAKİ DETAYLARI: DAVACILAR VE MAHKEME KAYITLARI
Kararın hukuki dayanaklarını tek tek sıralayan Yeşiltaş, davanın hangi dosyalar üzerinden karara bağlandığını şu sözlerle açıkladı:

"Asıl ve birleşen Ankara 41. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 176 esas sayılı dosyasında davacı Hasip Karaaslan, Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 72 esas sayılı dosyasında davacı Levent Çelik, Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 140 esas sayılı dosyasında davacı Kamile Bahar Önal ve Ankara 40. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2025'e 99 esas sayılı dosyasında davacı Yılmaz Özkanat'ın ihtiyati tedbir taleplerinin kabulüne karar verildi."

Bu isimlerin açtığı davaların birleşmesi sonucu kurultayın sakatlandığını vurgulayan Yeşiltaş, "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım kurultayı ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına hükmedildi." dedi.  

GENEL MERKEZ: "ETTEN DUVAR ÖRERİZ, KAYYUM SOKMAYIZ!"
Kararın açıklanmasının ardından CHP Genel Merkezi’nde adeta savaş tamtamları çalmaya başladı. Mevcut yönetimin karara direnip direnmeyeceği merak konusu olurken, İlter Yeşiltaş parti içinden gelen sert tepkileri de aktardı. Yeşiltaş, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ifadesi şöyleydi; eğer mutlak butlan yönünde bir karar gelirse Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini, genel merkezi asla kayyuma teslim etmeyiz, gerekirse etten duvar öreriz ancak kayyumu genel merkeze sokmayız demişti." sözleriyle partideki 'sıcak temas' ihtimaline dikkat çekti.

Genel merkezde hareketli dakikaların başladığını belirten Yeşiltaş, "Bundan sonraki süreçte özellikle genel merkezde ve parti yönetiminde sancılı, hareketli bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz. Mutlak butlan kararıyla birlikte yeni bir olağanüstü toplantının başladığını ifade edelim." diyerek CHP’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının altını çizdi. 

TARİHİ TANIKLIK: KEMAL KILIÇDAROĞLU’NUN YASAL DÖNÜŞÜ
Mahkemenin, partiyi 4-5 Kasım öncesindeki statükoya döndürdüğünü belirten İlter Yeşiltaş, "Karar kesinleşinceye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevi üstlenmelerine, göreve iadelerine karar verildi." şeklinde konuştu.

İstinafın bu hamlesiyle birlikte, Özgür Özel döneminde alınan tüm kararların ve yapılan atamaların hukuken boşa çıktığı, CHP’nin yönetim krizinin yargı eliyle yeni bir evreye taşındığı bildirildi.

 

Ahaber
17:50

İŞTE MAHKEME KARARININ ÖZETİ

Dosyada yer alan ceza soruşturmaları, iddianameler, tanık beyanları, MASAK raporu, kurum yazışmaları ve fezlekeler birlikte değerlendirilerek bazı delegelerin oy tercihlerinin menfaat ilişkileriyle yönlendirildiği tespit edildi.

Kurultayda ve İstanbul İl Kongresi’nde bazı delegelere para verildiği, belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu, adaylık/siyasi görev taahhüt edildiği, alışveriş kartı gibi menfaatler sağlandığı karar gerekçesine esas alındı.

 

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

Bazı delegelerden oy pusulalarının fotoğrafını çekip göndermelerinin istendiği, seçim iradesinin serbestçe oluşmadığı yönünde önemli bir unsur sayıldı.

Anayasa’nın 69. maddesi ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 4 ve 93. maddeleri uyarınca siyasi partilerin organ seçimlerinin demokrasi esaslarına, tüzüğe ve üyeler arası eşitlik ilkesine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Kararda, kurultay ve kongredeki iddia edilen usulsüzlüklerin sadece basit iptal sebebi değil, kamu düzeni ve emredici hukuk kurallarına aykırılık oluşturduğu belirtilerek kesin hükümsüzlük değerlendirmesi yapıldı.

4-5 Kasım 2023 Kurultayı mutlak butlanla sakat sayıldığı için, bu kurultaydan sonra yapılan olağan ve olağanüstü kurultayların da hukuki dayanağının kalmadığı sonucuna varıldı.

İstinaf kararına göre sonradan yapılan kurultaylar, önceki kurultaydaki mutlak butlan durumunu ortadan kaldırmadı; bu nedenle hukuki yararın devam ettiği kabul edildi.

Kurultay yapıldığı tarihten itibaren iptal edilince, 4-5 Kasım 2023 öncesi duruma dönülmesine; Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının göreve devam etmesine karar verildi.

17:49

İŞTE KARARDAKİ GEREKÇELER

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin değerlendirmesinde, CHP'nin kurultay ve kongre süreçlerinde delege iradesinin serbest şekilde oluşup oluşmadığına ilişkin iddialar ele alındı.

Mahkeme, dosyadaki çeşitli delilleri birlikte değerlendirerek parti içi seçim süreçlerinde demokratik işleyiş, eşitlik ilkesi ve serbest irade prensiplerinin zedelendiği kanaatine vardı.

Kararda, söz konusu usulsüzlük iddialarının yalnızca seçim sonucuna yönelik tartışmalarla sınırlı olmadığı, siyasi partilerin faaliyetlerinde uyulması gereken temel hukuk kuralları ve kamu düzeni açısından da önem taşıdığı belirtildi.

Bu gerekçelerle ilgili kurultay ve kongre kararlarının hukuki geçerliliğini yitirdiği değerlendirilirken, sonraki süreçte gerçekleştirilen organizasyonların da bu hukuki tartışmayı ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

Ahaber
17:35

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ DE İPTAL

Aynı zamanda CHP İstanbul İl Kongresi de iptal edildi.

17:32

ÖZEL YÖNETİMİ GÖREVDEN ALINDI KILIÇDAROĞLU GERİ DÖNÜYOR

Buna göre Özgür Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi görevi devralacak.
 

Ahaber
17:30

MUTLAK BUTLAN KARARI ÇIKTI!

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gelişme yaşandı. CHP mutlak butlan davasında karar çıktı.

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.
 

Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın