CHP'de mutlak butlan kararı ile Özel ile parti yönetimi görevden uzaklaştırıldı! Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığa dönüyor son detaylar A Haber'de | Bakan Gürlek'ten açıklama

Ankara'nın kalbinde, CHP Genel Merkezi’nde tansiyonun zirve yaptığı anlar yaşanıyor.

Kararın çıkmasıyla birlikte başlayan hareketliliği aktaran A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "CHP Genel Merkezi’nde mutlak butlan kararının çıkmasıyla birlikte büyük bir hareketlilik başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün MYK’yı zaten toplamıştı ancak bu yeni kararla birlikte ikinci bir olağanüstü toplantı daha gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ACİL ÇAĞRI: TÜM VEKİLLER GENEL MERKEZE!

Kararın ardından parti yönetiminin en üst düzeyde alarma geçtiğini vurgulayan İlter Yeşiltaş, "Genel Başkan Özgür Özel’in talimatıyla tüm milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti yöneticileri şu anda genel merkezde toplanıyor" dedi.

Sadece yöneticilerin değil, partililerin de akın akın binaya gelmeye başladığı bu kritik süreci Yeşiltaş, "Partililer de genel merkeze gelmeye başladılar" sözleriyle aktardı.

KAYYUM TARTIŞMASI VE "ETTEN DUVAR ÖRERİZ" ÇIKIŞI

Genel merkez önündeki kalabalığın nedenini geçmişteki sert açıklamalara dayandıran İlter Yeşiltaş, "Özgür Özel daha önce yaptığı açıklamada, eğer mutlak butlan yönünde bir karar gelir ve partiye kayyum atanırsa 'Partiyi kayyuma teslim etmeyiz, genel merkezde etten duvar öreriz' şeklinde konuşmuştu. İşte bu açıklamaya istinaden partililer şu an genel merkeze gelerek bekleyişe geçti" bilgilerini paylaştı.

POLİS BARİYERLERİ VE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bölgedeki güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığını bildiren İlter Yeşiltaş, "Bir yandan da güvenlik tedbirleri alınmaya başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne giren sokakta polisler bariyerler getirerek güvenlik önlemleri almış durumda" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİ YENİDEN Mİ BAŞLIYOR?

Günün en çarpıcı ve sarsıcı gelişmesini Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden duyuran İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu an evinde olduğu ifade ediliyor. İstinaf mahkemesinin bu kararıyla birlikte Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa döndüğü belirtiliyor. Kılıçdaroğlu da süreci yakın çalışma arkadaşlarıyla birlikte değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

Yeşiltaş, şu an Ankara’da en sıcak gelişmelerin yaşandığı noktanın CHP Genel Merkezi olduğunu belirterek, "Özgür Özel ve kurmayları şu an toplantı halinde, biz de süreci takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.