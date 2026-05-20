Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti: Özgür Özel'e 300 bin TL'lik tazminat cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkeme, 300 bin TL tazminata hükmetti. Detayları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle açılan manevi tazminat davasında mahkemenin, Özel'i 300 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini bildirdi.

Başkan Erdoğan (Foto: AA)

Avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in 5 Temmuz 2025 tarihinde CHP Genel Merkezinde gerçekleştirdiği konuşmadaki beyanları nedeniyle hukuk yoluna başvurduklarını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Foto: AA)

"YAKIŞIKSIZ İFADELER" VE "HAKSIZ İTHAMLAR"
Aydın, söz konusu konuşmada Başkan Erdoğan'ı hedef alan "yakışıksız ifadeler" ve "haksız ithamlar" bulunması gerekçesiyle Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davanın sonuçlandığını belirtti.

Davanın karara bağlandığını kaydeden Aydın, "Mahkeme, Özgür Özel aleyhine açtığımız davada 300 bin TL manevi tazminata hükmetmiştir." ifadesini kullandı.

