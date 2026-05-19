Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'tan iki kalleş saldırıya tepki ve taziye!
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mersin'deki silahlı saldırı ile ABD'de İslam Merkezi'ne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.
Arpaguş, Mersin'de meydana gelen silahlı saldırı ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne yönelik saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.
Dün Mersin'de meydana gelen silahlı saldırı sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 vatandaşın ise yaralandığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Arpaguş, bu olayın hüznü hafiflemeden, gece saatlerinde ise ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne saldırı gerçekleştirildiğini anımsattı.