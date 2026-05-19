Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'tan iki kalleş saldırıya tepki ve taziye!

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mersin'deki silahlı saldırı ile ABD'de İslam Merkezi'ne yönelik saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Arpaguş, Mersin'de meydana gelen silahlı saldırı ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne yönelik saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.



Dün Mersin'de meydana gelen silahlı saldırı sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 vatandaşın ise yaralandığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Arpaguş, bu olayın hüznü hafiflemeden, gece saatlerinde ise ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne saldırı gerçekleştirildiğini anımsattı.

Arpaguş, mesajında şu ifadeleri kullandı:



"Her ne sebeple olursa olsun, masum insanların hunharca katledilmesi asla kabul edilemez. Bir ibadethanenin, eğitim kurumunun saldırıya uğraması ise hiçbir gerekçeyle izah edilemez. Toplumsal huzuru ve birlikte yaşama kültürünü tehdit eden bu tür saldırılar, bir nefret suçu olarak tanımlanmalı ve hukuk önünde vicdanları teselli edecek şekilde muamele görmelidir. Bu vesileyle her iki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Yüce Allah, camilerimizi, cemaatlerimizi ve bütün insanlığı her türlü şiddet, nefret ve kötülükten muhafaza eylesin."