TRUMP: SAN DIEGO'DAKİ SALDIRIYI ÇOK DİKKATLİ İNCELEYECEĞİZ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, San Diego'daki İslam Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin bir soruya yanıt verirken, olayla ilgili kendisine bilgi verildiğini ifade etti. ABD Başkanı, "Konuyla ilgili brifing verildi. Bu korkunç bir durum. İlk bilgiler verildi, ancak konuyu tekrar ele alıp çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz." dedi.

ABD'nin California eyaletinin San Diego kentinde bulunan İslam Merkezi'ne kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, polis saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 şüpheli saldırganın da ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.

FESTİVAL ALANINDA DEHŞET: 30 EL ATEŞ EDİLDİ

Saldırı, San Diego'daki İslam Merkezi'nde Müslümanların bir festival ve öğle namazı için toplandığı sırada meydana geldi. Olayın sıcaklığını yerinden aktaran A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, "San Diego'daki İslam Merkezi'nde bir toplantı veya festival sırasında saldırı gerçekleşti. Şu ana kadar en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30'a yakın yaralıdan bahsedildiğini biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Amerikan basınından CBS'e konuşan bir görgü tanığı ise dehşet anlarını, "Silah seslerini duyunca 911'e çok acil olarak telefon açtım," sözleriyle aktardı.