Kaliforniya’da camiye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Saldırganlar etkisiz hale getirildi
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrinde bulunan İslam Merkezi'ne yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Yaklaşık 5 bin Müslümanın festival ve öğle namazı vaktinde bir araya geldiği esnada gerçekleşen kanlı baskında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. SWAT ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda, saldırganların yaklaşık 30 el ateş açtığı öğrenildi. Yetkililer, 2 şüphelinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, kentin Clairemont bölgesinde aynı zamanda cami olarak kullanılan merkezde aktif bir silahlı saldırgan olduğuna yönelik ihbar aldıklarını açıkladı.
Gloria, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinden olaya ilişkin sürekli bilgi aldığını ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirtti.
San Diego Polis Departmanı'nın güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğine ilişkin ilk açıklamasından yaklaşık bir saat sonra olay yerindeki tehdidin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Yerel kaynaklar, İslam Merkezi yakınlarında bulunan bir otoyol köprüsü üzerinde ve merkez çevresinde çok sayıda polis aracının bulunduğunu kaydetti. Kaynaklar, San Diego İslam Merkezi'nin şehirdeki en büyük cami olduğunu belirtti.
SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
San Diego Polis Teşkilatı, camiye yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişilerin 17 ve 19 yaşlarında iki erkek olduğunu açıkladı. Yetkililer, saldırganların olayın ardından intihar ettiğini belirtirken, saldırının "nefret suçu" kapsamında değerlendirildiğini duyurdu.
Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sosyal medyada durum hakkında bilgilendirildiğini söyledi. Şehir belediye başkanı Todd Gloria, halkı bölgeden uzak durmaya çağırdı. Sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, yetkililerin daha fazla bilgi sağlanır ulaşılmaz yayınlayacağını söyledi.