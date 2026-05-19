ABD'deki cami saldırısında yeni detaylar: Saldırganların aracından çıkanlar şoke etti
ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bir caminin dışında düzenlenen silahlı saldırı ülke gündemine oturdu. Olayda üç kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen iki şüpheli kısa süre sonra araçlarında ölü bulundu. Saldırganların araçlarında İslam karşıtı yazılar, silahların üzerinde nefret içerikli mesajlar ve Nazi sembolleri tespit edildi.
Yetkililer, şüphelilerden birinin ailesinin evinden silah aldığı ve "ırksal gurur" ifadeleri içeren bir intihar notu bıraktığını açıkladı. Polis, olayın nefret suçu boyutunu araştırırken, saldırıda hayatını kaybeden cami güvenlik görevlisinin daha büyük bir faciayı önlediği değerlendiriliyor.
Yetkililere göre saldırının şüphelileri 17 yaşındaki Cain Clark ile 18 yaşındaki Caleb Velasquez olarak belirlendi.
SALDIRGANLARDAN BİRİ ESKİ LİSE GÜREŞÇİSİ ÇIKTI
Cain Clark'ın Madison Lisesi'nde eğitim gördüğü ve okulun sosyal medya hesaplarında başarılı bir güreşçi olarak tanıtıldığı belirtildi.
Clark'ın 78 yaşındaki dedesi David Clark, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Biz de sizin bildiğiniz kadarını biliyoruz. Bu büyük bir şok" ifadelerini kullandı.