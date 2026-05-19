ABD'deki cami saldırısında yeni detaylar: Saldırganların aracından çıkanlar şoke etti

ARAÇTA ÖLÜ BULUNDULAR Polis, Clark ve Velasquez'in San Diego İslam Merkezi'ne birkaç sokak uzaklıkta bulunan beyaz bir BMW aracın içinde ölü bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, iki şüphelinin de kendilerini silahla vurarak yaşamlarına son verdiğini değerlendirdiklerini bildirdi.

ARAÇTAN İSLAM KARŞITI YAZILAR VE NAZİ SEMBOLLERİ ÇIKTI Soruşturma kaynaklarına göre saldırganların aracında İslam karşıtı yazılar bulundu. Ayrıca saldırıda kullanılan silahların üzerine de "nefret söylemleri" yazıldığı aktarıldı. Olay yerinde bir pompalı tüfek ile üzerinde "SS" etiketi bulunan bir benzin bidonu ele geçirildi. Yetkililer, "SS" sembolünün Adolf Hitler döneminde Heinrich Himmler liderliğindeki Nazi paramiliter örgütü Schutzstaffel'i temsil ettiğini değerlendirdiklerini belirtti.

"IRKSAL GURUR" VURGULU İNTİHAR NOTU Emniyet kaynakları, şüphelilerden en az birinin ailesinin evinden silah aldığını ve geride "ırksal gurur" ifadeleri içeren bir intihar notu bıraktığını açıkladı. Yetkililer, saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

POLİSİ ENDİŞELİ ANNE ARAMIŞ Polis yetkilileri, sabah saat 09.42'de endişeli bir annenin kayıp çocuk ihbarında bulunduğunu açıkladı. Anneyle görüşen polis ekiplerinin, gencin toplum için oluşturabileceği tehdit seviyesini artırdığı belirtildi. Annenin oğlunun intihar eğiliminde olduğunu düşündüğü ve evdeki bazı silahlarla aracının kayıp olduğunu polise bildirdiği aktarıldı.