ABD'deki cami saldırısında yeni detaylar: Saldırganların aracından çıkanlar şoke etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bir caminin dışında düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi sarsarken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen iki kişinin kimliği ortaya çıktı. Olayda üç kişi hayatını kaybederken, saldırganların araçlarında İslam karşıtı yazılar ve Nazi sembolleri bulunduğu bildirildi.

ABD'nin California eyaletine bağlı San Diego kentinde bir caminin dışında düzenlenen silahlı saldırı ülke gündemine oturdu. Olayda üç kişi hayatını kaybederken, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen iki şüpheli kısa süre sonra araçlarında ölü bulundu. Saldırganların araçlarında İslam karşıtı yazılar, silahların üzerinde nefret içerikli mesajlar ve Nazi sembolleri tespit edildi.

Yetkililer, şüphelilerden birinin ailesinin evinden silah aldığı ve "ırksal gurur" ifadeleri içeren bir intihar notu bıraktığını açıkladı. Polis, olayın nefret suçu boyutunu araştırırken, saldırıda hayatını kaybeden cami güvenlik görevlisinin daha büyük bir faciayı önlediği değerlendiriliyor.

Yetkililere göre saldırının şüphelileri 17 yaşındaki Cain Clark ile 18 yaşındaki Caleb Velasquez olarak belirlendi.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ESKİ LİSE GÜREŞÇİSİ ÇIKTI

Cain Clark'ın Madison Lisesi'nde eğitim gördüğü ve okulun sosyal medya hesaplarında başarılı bir güreşçi olarak tanıtıldığı belirtildi.

Clark'ın 78 yaşındaki dedesi David Clark, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Biz de sizin bildiğiniz kadarını biliyoruz. Bu büyük bir şok" ifadelerini kullandı.

ARAÇTA ÖLÜ BULUNDULAR

Polis, Clark ve Velasquez'in San Diego İslam Merkezi'ne birkaç sokak uzaklıkta bulunan beyaz bir BMW aracın içinde ölü bulunduğunu açıkladı.

Yetkililer, iki şüphelinin de kendilerini silahla vurarak yaşamlarına son verdiğini değerlendirdiklerini bildirdi.

ARAÇTAN İSLAM KARŞITI YAZILAR VE NAZİ SEMBOLLERİ ÇIKTI

Soruşturma kaynaklarına göre saldırganların aracında İslam karşıtı yazılar bulundu. Ayrıca saldırıda kullanılan silahların üzerine de "nefret söylemleri" yazıldığı aktarıldı.

Olay yerinde bir pompalı tüfek ile üzerinde "SS" etiketi bulunan bir benzin bidonu ele geçirildi.

Yetkililer, "SS" sembolünün Adolf Hitler döneminde Heinrich Himmler liderliğindeki Nazi paramiliter örgütü Schutzstaffel'i temsil ettiğini değerlendirdiklerini belirtti.

"IRKSAL GURUR" VURGULU İNTİHAR NOTU

Emniyet kaynakları, şüphelilerden en az birinin ailesinin evinden silah aldığını ve geride "ırksal gurur" ifadeleri içeren bir intihar notu bıraktığını açıkladı.

Yetkililer, saldırının nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

POLİSİ ENDİŞELİ ANNE ARAMIŞ

Polis yetkilileri, sabah saat 09.42'de endişeli bir annenin kayıp çocuk ihbarında bulunduğunu açıkladı.

Anneyle görüşen polis ekiplerinin, gencin toplum için oluşturabileceği tehdit seviyesini artırdığı belirtildi.

Annenin oğlunun intihar eğiliminde olduğunu düşündüğü ve evdeki bazı silahlarla aracının kayıp olduğunu polise bildirdiği aktarıldı.

Ayrıca annenin oğlunun yanında bir arkadaşının bulunduğunu ve ikisinin de kamuflaj kıyafetler giydiğini söylediği belirtildi.

Polis, kayıp olarak bildirilen kişinin saldırıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapmadı. Ancak paylaşılan detayların olayla büyük ölçüde örtüştüğü ifade edildi.

CAMİ GÜVENLİĞİ FACİAYI ÖNLEDİ

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında caminin güvenlik görevlisi ve sekiz çocuk babası Amin Abdullah'ın da bulunduğu açıklandı.

Polis, Abdullah'ın saldırganları durdurmaya çalışarak daha büyük bir katliamı engellediğini değerlendirdiklerini belirtti.

Hayatını kaybeden diğer iki kişinin ise bir market sahibi ile kimliği henüz açıklanmayan başka bir erkek olduğu aktarıldı.

İMAMDAN İLK AÇIKLAMA: "HERKES GÜVENDE"

San Diego İslam Merkezi İmamı Taha Hassane, olay sonrası çekilen bir videoda, "Güvendeyiz. Okuldaki tüm çocuklar, personel ve öğretmenler güvende ve İslam Merkezi'nden çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Video kısa sürede California'daki Müslüman topluluklar arasında yayıldı.

SINIFLAR, İBADET ALANLARI, ÇEVREDEKİ BİNALAR...

Yetkililer, ilk acil çağrıların ardından polis ekiplerinin dört dakika içinde İslam Merkezi'ne ulaştığını açıkladı.

Polisin "hızlı ilerleyen ve dinamik" olarak tanımladığı operasyon kapsamında 50 ila 100 arasında polisin merkeze girdiği belirtildi.

Ekiplerin sınıfları, ibadet alanlarını ve çevredeki binaları tek tek aradığı ifade edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer henüz saldırının resmi motivasyonunu açıklamazken, silahların üzerindeki İslam karşıtı mesajlar ve saldırganlardan birinin bıraktığı "ırksal gurur / nefret söylemi" içerikli not soruşturmanın merkezine yerleşti.

ABD'de büyük yankı uyandıran saldırıyla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

