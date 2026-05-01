EFES-2026’da nefes kesen görüntüler! Yerli ve Milli güçle düşman hatları yerle bir edildi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı İzmir'de tüm hızıyla sürüyor. Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde yerli ve milli savunma sanayii ürünleri gövde gösterisi yaparken, denizden çıkarma ve mağara operasyonları nefes kesti.
Tatbikatın en dikkat çeken unsurlarından biri, 2025 yılı Aralık ayında envantere giren yerli ve milli hücum bot Karayel oldu.
MAVİ VATANIN YENİ GÜCÜ: KARAYEL SAHNEDE
Yüksek sürati ve manevra kabiliyetiyle göz dolduran bot, komandoları hedef noktaya en hızlı şekilde ulaştırdı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Karayel hücum botu Efes Tatbikatı'na ilk kez katılacak ve maksimum sürati 60 knot. Şu anda en yüksek hızla devam ediyor. Karayel hücum botu aynı zamanda her türlü koşulda operasyon kabiliyetine sahip. Botta toplam 17 personel bulunuyor" sözleriyle botun teknik gücüne dikkat çekti.
Karayel'in operasyonel başarısını vurgulayan Er, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel botunda 15 personelle birlikte bir operatör ve operatör yardımcısı var. Görevleri ise oldukça zor; 15 kişilik personeli, özellikle bot harekatlarında yüksek hızla karaya ulaştırma" ifadelerini kullandı.
10 ÜLKEDEN KOMANDOLAR İZMİR'DE BULUŞTU
Uluslararası katılımın yoğun olduğu tatbikatta, dost ve müttefik ülkelerin elit birlikleri omuz omuza görev yaptı. Bahadır Adası açıklarında icra edilen deniz safhasında amfibi deniz piyadeleri hünerlerini sergiledi. Tayfun Er, "Bahadır Adası açıklarında devam eden Karayel hücum bot eğitimine Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dost ve kardeş ülkelerden 117 amfibi deniz piyadesi ve 58 komando katıldı" diyerek katılımın boyutunu aktardı.