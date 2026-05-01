CANLI YAYIN

EFES-2026’da nefes kesen görüntüler! Yerli ve Milli güçle düşman hatları yerle bir edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük tatbikatlarından biri olan EFES-2026 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı İzmir'de tüm hızıyla sürüyor. Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlerde yerli ve milli savunma sanayii ürünleri gövde gösterisi yaparken, denizden çıkarma ve mağara operasyonları nefes kesti.

Tatbikatın en dikkat çeken unsurlarından biri, 2025 yılı Aralık ayında envantere giren yerli ve milli hücum bot Karayel oldu.

EFES-2026 TATBİKATI NEFES KESTİ

MAVİ VATANIN YENİ GÜCÜ: KARAYEL SAHNEDE

Yüksek sürati ve manevra kabiliyetiyle göz dolduran bot, komandoları hedef noktaya en hızlı şekilde ulaştırdı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Karayel hücum botu Efes Tatbikatı'na ilk kez katılacak ve maksimum sürati 60 knot. Şu anda en yüksek hızla devam ediyor. Karayel hücum botu aynı zamanda her türlü koşulda operasyon kabiliyetine sahip. Botta toplam 17 personel bulunuyor" sözleriyle botun teknik gücüne dikkat çekti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Karayel'in operasyonel başarısını vurgulayan Er, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen Karayel botunda 15 personelle birlikte bir operatör ve operatör yardımcısı var. Görevleri ise oldukça zor; 15 kişilik personeli, özellikle bot harekatlarında yüksek hızla karaya ulaştırma" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

10 ÜLKEDEN KOMANDOLAR İZMİR'DE BULUŞTU

Uluslararası katılımın yoğun olduğu tatbikatta, dost ve müttefik ülkelerin elit birlikleri omuz omuza görev yaptı. Bahadır Adası açıklarında icra edilen deniz safhasında amfibi deniz piyadeleri hünerlerini sergiledi. Tayfun Er, "Bahadır Adası açıklarında devam eden Karayel hücum bot eğitimine Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte dost ve kardeş ülkelerden 117 amfibi deniz piyadesi ve 58 komando katıldı" diyerek katılımın boyutunu aktardı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

11 Nisan'da başlayan ve 21 Mayıs'a kadar sürecek olan tatbikatın eğitim safhası hakkında bilgi veren Er, "Efes 2026 Tatbikatı 11 Nisan'dan bu yana devam ediyor. Tatbikatın yanında eğitim faaliyetleri de sürüyor. Şu anda Karayel hücum botuyla sahadayız, eğitim faaliyetlerini takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

YERLİ DEDEKTÖR "OZAN" İLE TERÖR İNLERİNE BASKIN

Tatbikatın kara safhasında ise mağara, sığınak ve tünel arama eğitimleri gerçekleştirildi. Mehmetçik, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen cihazlarla düşman hatlarına sızdı.

Arama faaliyetlerinde kullanılan "Ozan" dedektörü, arazideki tehditlerin tespitinde kritik rol oynadı. Tayfun Er, "Efes 2026 eğitim faaliyetleri kapsamında özellikle mağara ve tünel arama faaliyetlerinde dedektör ve mayın dedektörünü kullanan personel oldukça önemli. Arazide temkinli bir şekilde ilerliyor ve işte kullandığı Ozan yerli ve milli dedektörümüzle arazideki metalleri tespit ediyor" sözleriyle milli teknolojinin sahadaki etkisini anlattı.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

MAĞARA VE TÜNELLER SANİYELER İÇİNDE TEMİZLENDİ

Senaryo gereği düşman unsurlarınca kullanılan mağara ve tünellere önce eğitimli arama köpekleri girdi. Ardından sızma harekatı yapan timler, sığınaklardaki düşmanları etkisiz hale getirerek patlayıcıları tek tek imha etti.

Fotoğraf (AA)Fotoğraf (AA)

Bölgenin tam kontrolünün sağlanmasıyla görev başarıyla tamamlandı. Tayfun Er, mağara operasyonlarına ilişkin, "Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 11 Nisan'da başladı, 21 Mayıs'a kadar devam edecek. Tatbikata yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında mağara, sığınak, tünel arama eğitimi şu an itibarıyla gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda eğitime 10 ülkeden toplam 93 personel katılıyor" bilgisini paylaştı.

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın