EFES-2026’da nefes kesen görüntüler! Yerli ve Milli güçle düşman hatları yerle bir edildi

Tatbikatın en dikkat çeken unsurlarından biri, 2025 yılı Aralık ayında envantere giren yerli ve milli hücum bot Karayel oldu.

MAVİ VATANIN YENİ GÜCÜ: KARAYEL SAHNEDE

Yüksek sürati ve manevra kabiliyetiyle göz dolduran bot, komandoları hedef noktaya en hızlı şekilde ulaştırdı. A Haber Muhabiri Tayfun Er, "Karayel hücum botu Efes Tatbikatı'na ilk kez katılacak ve maksimum sürati 60 knot. Şu anda en yüksek hızla devam ediyor. Karayel hücum botu aynı zamanda her türlü koşulda operasyon kabiliyetine sahip. Botta toplam 17 personel bulunuyor" sözleriyle botun teknik gücüne dikkat çekti.