Türk ordusunun otonom gücü Efes’te sahnede! Barkan-3 sahaya indi
Türk savunma sanayiinin yerli ve milli hamleleri EFES-2026 Tatbikatı’na damga vurdu. HAVELSAN tarafından geliştirilen insansız kara aracı Barkan 3, ilk kez geniş katılımlı bir tatbikatta sahaya çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Zorlu arazi koşullarında sergilediği performansla göz dolduran yeni nesil otonom sistem, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sahadaki vurucu gücüne güç kattı. Tatbikatta kullanılan topçu ve havan sistemleriyle birlikte ortaya çıkan görüntüler, adeta gövde gösterisine dönüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026'da yerli savunma sanayi ürünleri ön plana çıktı. Ateş hattında sergilenen yüksek teknoloji sistemler arasında en dikkat çeken platformlardan biri ise HAVELSAN imzası taşıyan insansız kara aracı Barkan oldu.
Özellikle otonom harp teknolojilerinde kritik rol üstlenen Barkan ailesinin yeni üyesi Barkan 3, ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir tatbikatta görev aldı. Sahadaki hareket kabiliyeti, zorlu arazi performansı ve gelişmiş sistemleriyle dikkat çeken araç, Mehmetçiğin operasyonel gücüne önemli katkı sundu.
BARKAN 3 İLK KEZ SAHADA
EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen senaryolarda Barkan 3, farklı görev konseptlerinde aktif olarak kullanıldı. Arazi şartlarında sergilenen yüksek manevra kabiliyeti ve çevik hareket performansı, askeri yetkililer tarafından yakından takip edildi.
Önceki versiyonlara göre daha büyük yapıya sahip olan Barkan 3'ün, saha şartlarına uygun şekilde yeniden tasarlandığı öğrenildi. Özellikle dik engelleri aşma kapasitesi artırılan platformun, sudan geçiş kabiliyetinin de yükseltildiği belirtildi.
ÇEVRE FARKINDALIĞI VE YENİ NESİL SÜRÜŞ SİSTEMLERİ
Yeni nesil insansız kara aracına entegre edilen sürüş ve çevre farkındalık kameraları da dikkat çekti. Bu sistemler sayesinde Barkan 3'ün operasyon bölgelerinde daha güvenli ve daha etkili hareket edebildiği ifade edildi.
Sahada insan riskini azaltmayı hedefleyen platform, keşif, gözetleme ve destek görevlerinde önemli avantajlar sunuyor. Otonom sistemlerle donatılan araç, özellikle sıcak temas bölgelerinde Mehmetçiğe kritik destek sağlayacak.
HAVELSAN'DAN KRİTİK AŞAMA
Savunma sanayiinde yerli üretim hamlesini sürdüren HAVELSAN, Barkan ailesiyle ilgili önemli bir süreci daha tamamladı. Şirketin geliştirdiği Barkan 2'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.
Barkan 3 için ise çalışmaların hız kesmeden sürdüğü öğrenildi. Yeni nesil platformun muayene ve kabul faaliyetlerinin yıl içerisinde tamamlanmasının planlandığı belirtildi.
TOPÇU VE HAVAN ATIŞLARI DA NEFES KESTİ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı tarafından EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen topçu ve havan atışlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Tatbikatta kullanılan yerli sistemlerin yüksek isabet oranı ve koordineli operasyon kabiliyeti dikkat çekti.
Ateş hattından gelen görüntülerde kahraman Mehmetçiğin zorlu senaryolar karşısındaki başarısı bir kez daha gözler önüne serildi. EFES-2026'da sergilenen milli teknoloji gücü, dosta güven verirken düşmana da net mesaj gönderdi.