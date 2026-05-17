Türk ordusunun otonom gücü Efes’te sahnede! Barkan-3 sahaya indi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en kapsamlı tatbikatlarından biri olan EFES-2026'da yerli savunma sanayi ürünleri ön plana çıktı. Ateş hattında sergilenen yüksek teknoloji sistemler arasında en dikkat çeken platformlardan biri ise HAVELSAN imzası taşıyan insansız kara aracı Barkan oldu.

Özellikle otonom harp teknolojilerinde kritik rol üstlenen Barkan ailesinin yeni üyesi Barkan 3, ilk kez böylesine geniş kapsamlı bir tatbikatta görev aldı. Sahadaki hareket kabiliyeti, zorlu arazi performansı ve gelişmiş sistemleriyle dikkat çeken araç, Mehmetçiğin operasyonel gücüne önemli katkı sundu.

BARKAN 3 İLK KEZ SAHADA

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirilen senaryolarda Barkan 3, farklı görev konseptlerinde aktif olarak kullanıldı. Arazi şartlarında sergilenen yüksek manevra kabiliyeti ve çevik hareket performansı, askeri yetkililer tarafından yakından takip edildi.

Önceki versiyonlara göre daha büyük yapıya sahip olan Barkan 3'ün, saha şartlarına uygun şekilde yeniden tasarlandığı öğrenildi. Özellikle dik engelleri aşma kapasitesi artırılan platformun, sudan geçiş kabiliyetinin de yükseltildiği belirtildi.