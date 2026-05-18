Muğla Belediyesi'ni kara para şirketine emanet ettiler! 300 bin kişinin tüm verileri tehlikede

Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında, kara paraya finansal altyapı sağladığı öne sürülen elektronik ödeme şirketleri arasında adı geçen Sipay'ın uzun süre CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi ile de büyük ölçekli iş birliği yaptığı ortaya çıktı.

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlar, banka ödemeleri ve ulaşım harcamaları gibi birçok kalemi tek kartta birleştiren MuğlaKart uygulamasının ödeme altyapısını uzun süre Sipay'e emanet ettiği öğrenildi. Bu kapsamda belediyeden şirkete yüklü ödemelerin yapıldığı bildirildi. Halihazırda MuğlaKart'ın şehirde 300 bine yakın kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.

Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, vatandaşların kartı temin ederken, kimlik numaralarından IBAN bilgilerine kadar birçok kişisel veriyi şirketle paylaştığı belirtildi. Geçen sene ekim ayında TCMB tarafından geçici olarak faaliyet izni durdurulan Sipay, sonrasındaki hukuki süreç ile beraber lisansını yeniden elde etmişti. Bu gelişmelerin ışığında büyük tepki çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, geçen ay Sipay ile yollarını ayırarak, ödeme altyapısı konusunda Vakıfbank ile anlaştığı aktarıldı. Yüz binlerce vatandaşın kişisel verilerinin, bu süreçte 3'üncü kişi ya da kurumlarla paylaşılmış olmasından endişe ediliyor.

Öte yandan belediye ile Sipay arasındaki sözleşme de ortaya çıktı. Söz konusu sözleşmede, "Kullanıcı, Sipay tarafından ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için, ilgili ödeme işleminin mahiyetine göre kart numarası, iletişim bilgileri, alıcının adı-soyadı, unvanı, adresi, banka hesap ve IBAN bilgileri gibi işlemin yapılabilmesi için gerekli olan, talep edilecek tüm bilgileri vermekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder" ifadeleri dikkat çekiyor.

İHALE İŞ BİTTİKTEN SONRA DÜZENLENDİ

Ayrıca kentte Sipay ile ortaklığı başlatan kurumun da belediye iştiraki MUTTAŞ olduğu bildirildi. MUTTAŞ yönetim kurulunda yer alan Ethem Usluoğlu'nun, aynı zamanda belediyenin bilgi işlem daire başkanı da olduğu aktarıldı. Geçen sene söz konusu kartın tanıtımı amacıyla "Dijital Dönüşüm Lansmanı" isimli program düzenleyen bilgi işlem daire başkanlığının, söz konusu programın 3.2 milyon lira bedelli hizmet ihalesini iş bittikten 3 hafta sonra düzenlendiği de ortaya çıkmıştı.

SERMAYE ŞUBAT AYINDA ARTIRILDI

Öte yandan 6 Ekim 2025 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilen maddeye göre MUTTAŞ'ın sermayesinin 2,3 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltildiği, 2026 yılı şubat ayı meclis toplantısında da 4 milyar 51 milyon liraya çıkarıldığı bildirildi.