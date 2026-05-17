CHP'de anneden oğula saltanat! Koltuğu soğumadan çocuğuna devretti

Balıkesir'de Başkan Ahmet Akın'ın yeni bir skandala imza attığı ortaya çıktı. Milletvekilliği döneminde sekreter olarak istihdam ettiği Hülya Cebeci'yi, belediye başkanı olduktan sonra özel kalem müdürü yapan Akın'ın, Cebeci'nin boşalan koltuğuna da oğlu Deniz Cebeci'yi getirdiği ortaya çıktı.

Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre istisna kadrodan, önce memur yapılan Cebeci'nin, ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi.

AYDA 500 BİN TL



İddialara göre belediye iştiraklerinden huzur hakkı da alan anne Cebeci'nin aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü.