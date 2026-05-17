CHP'de anneden oğula saltanat! Koltuğu soğumadan çocuğuna devretti
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Ahmet Akın’a yönelik yeni tartışmalı atama iddiaları gündeme geldi. Akın'ın milletvekilliği döneminde sekreter olarak çalışan Hülya Cebeci özel kalem müdürü yapılırken, kendisinden boşalan göreve oğlu Deniz Cebeci getirildi. Anne Cebeci’nin belediye iştiraklerinden aldığı huzur haklarıyla aylık gelirinin 500 bin TL’ye ulaştığı öne sürüldü.
Sabah'tan Muharrem Doğantez'in haberine göre istisna kadrodan, önce memur yapılan Cebeci'nin, ardından annesi Hülya Cebeci'den boşalan Özel Kalem Müdürlüğü koltuğunda işe başladığı öğrenildi.
AYDA 500 BİN TL
İddialara göre belediye iştiraklerinden huzur hakkı da alan anne Cebeci'nin aylık gelirinin 500 bin TL'ye ulaştığı öne sürüldü.
TEŞKİLAT AKIN AKIN
Belediyedeki tartışmalı atamaların bununla sınırlı kalmadığı belirtildi.
CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'nin belediyede işe alındığı, CHP MYK üyesi Ali Haydar Hakverdi'ye makam odası, sekreter ve araç tahsis edildiği, baldızı Aslı A.'nın ise Genel Sekreter Yardımcısı yapıldığı iddia edildi.