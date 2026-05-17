Kırmızı Bülten ile aranan şahıs İstanbul'da yakalandı

Hollanda polisi tarafından 'Kırmızı Bülten' ile uluslararası seviyede aranan W.A.L. isimli şahıs, İstanbul Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şahsın, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile birlikte kokain ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirleri akladığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz nesillerimizi koruma mücadelesidir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" denildi.