İstanbul ve Antalya Emniyeti ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla, Europol'ün arananlar listesinde ikinci sırada bulunan uyuşturucu baronu Tunahan Çetkin, Antalya'nın Alanya ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kartellerinin kilit ismi ve "hizmet olarak şiddet" modelinin mimarı olan Çetkin'in, Türkiye'deki gizlendiği yerin tespit edilmesinin ardından sadece 9 gün içinde paketlenmesi, uluslararası emniyet birimlerinde büyük takdir topladı.

9 GÜNLÜK TAKİP VE MÜTHİŞ OPERASYONUN DETAYLARI

Operasyonun perde arkasına dair önemli bilgiler paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bugün yakalanan bu kişi sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin baronlarının ve suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim. Europol'de ikinci sırada, Avrupa'nın en çok aranan ismi şu an itibarıyla artık Türkiye'de yakalandı" ifadelerini kullandı. Karataş, operasyonun hızına dikkat çekerek, "Avrupa'nın kırmızı bültenle aradığı bu isim hakkında yakalama kararı çıktıktan sadece 9 gün sonra Türk polisi ve MİT'in titiz çalışmasıyla Antalya Alanya'da yakalanması müthiş bir başarıdır" sözleriyle operasyonun gücünü vurguladı.