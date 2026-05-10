Avrupa’nın en çok aranan ikinci ismi Türkiye’de yakalandı: Narkotik baronu ve tetikçi dünyasının karanlık yüzü Tunahan Çetkin ele geçirildi!
İstanbul ve Antalya Emniyeti ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortaklaşa gerçekleştirdiği nefes kesen operasyonla, Europol'ün arananlar listesinde ikinci sırada bulunan uyuşturucu baronu Tunahan Çetkin, Antalya'nın Alanya ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Uluslararası uyuşturucu kartellerinin kilit ismi ve "hizmet olarak şiddet" modelinin mimarı olan Çetkin'in, Türkiye'deki gizlendiği yerin tespit edilmesinin ardından sadece 9 gün içinde paketlenmesi, uluslararası emniyet birimlerinde büyük takdir topladı.
9 GÜNLÜK TAKİP VE MÜTHİŞ OPERASYONUN DETAYLARI
Operasyonun perde arkasına dair önemli bilgiler paylaşan A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Bugün yakalanan bu kişi sadece bireysel olarak değil, aynı zamanda uluslararası anlamda uyuşturucu kartellerinin baronlarının ve suikast dünyasının önemli bağlantıları olan bir isim. Europol'de ikinci sırada, Avrupa'nın en çok aranan ismi şu an itibarıyla artık Türkiye'de yakalandı" ifadelerini kullandı. Karataş, operasyonun hızına dikkat çekerek, "Avrupa'nın kırmızı bültenle aradığı bu isim hakkında yakalama kararı çıktıktan sadece 9 gün sonra Türk polisi ve MİT'in titiz çalışmasıyla Antalya Alanya'da yakalanması müthiş bir başarıdır" sözleriyle operasyonun gücünü vurguladı.
ALMANYA'DAKİ KANLI İNFAZLARIN ARKASINDAKİ İSİM
Tunahan Çetkin'in kabarık suç dosyasında Avrupa'yı sarsan infazlar yer alıyor. Zanlının karanlık geçmişine dair detayları paylaşan Mehmet Karataş, "26 Nisan 2021'de Almanya'nın Ludwigsburg kentinde bir suça karışıyor. Emre Ö. ve Genaro K. isimli kişilere araç içerisinde, 12 metre mesafeden 8 el ateş ediliyor. Bu infazların ardından Avrupa güvenlik birimlerinin radarına giren Çetkin, o günden beri aranıyordu" açıklamasında bulundu.
"HİZMET OLARAK ŞİDDET": DİJİTAL DÜNYADAN SUİKAST SİPARİŞİ
Suç dünyasına getirdiği yeni ve tehlikeli modelle bilinen Çetkin'in çalışma yöntemleri dehşete düşürdü. Konuyla ilgili ayrıntıları aktaran Mehmet Karataş, "Çetkin, 'hizmet olarak şiddet' modeliyle çalışıyor. Organize suç ağlarına kiralık tetikçi hizmetini dijital ağlar üzerinden veriyor. Sosyal medya üzerinden gençleri para ve lüks hayat vaadiyle kandırarak ağa düşürüyor. Suikast siparişlerini ise '1 Milyon' kod adını kullandığı Signal uygulaması üzerinden, gizli gruplarda yönetiyor" ifadelerini kullandı. Karataş, uyuşturucu ticaretinden gelen finansal gücün bu suikast ağını beslediğini, ancak Türk polisinin bu tehlikeli ağın Türkiye'deki uzantılarını büyük bir başarıyla kestiğini belirtti.