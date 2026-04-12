Sosyetenin mekanına narkotik darbesi! Giriş çıkışlar kapatıldı
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yürüttüğü kararlı mücadele kapsamında dev bir operasyona daha imza attı. Beşiktaş’ın kalbi Bebek’te, cemiyet hayatı ve ünlü isimlerin en popüler uğrak noktalarından biri olan Lucca isimli mekana şok baskın düzenlendi. Polisin mekana girmesiyle birlikte tansiyon yükselirken, giriş ve çıkışlar tamamen kapatıldı. Öte yandan işletme sahibi gözaltına alındı.
İstanbul Narkotik Masası, uyuşturucu soruşturmaları kapsamında elde edilen kritik bilgiler doğrultusunda düğmeye bastı.
Hedefte, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde faaliyet gösteren ve sosyetenin uğrak yeri olarak bilinen Lucca isimli işletme vardı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, özel eğitimli narkotik ekipleri mekana ani bir giriş yaparak kontrolü ele aldı.
MEKANDAN ÇIKIŞLAR DURDURULDU
Operasyonun başlamasıyla birlikte polis ekipleri güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Mekandaki hareketliliği tamamen donduran emniyet güçleri, çıkışları tamamen kapattı.
İçeride bulunan müşteriler ve çalışanlar büyük şok yaşarken, polis ekipleri şüpheli görülen şahısların üzerinde ve çantalarında kapsamlı bir arama başlattı.
ÜNLÜLERİN UĞRAK NOKTASINDA NARKO-DENETİM
Ünlü isimlerin ve sanat dünyasının sıkça ziyaret ettiği mekanda gerçekleştirilen bu operasyon, bölgede geniş yankı uyandırdı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin, mekanın her köşesini, depolarını ve gizli bölmelerini uyuşturucu madde ihtimaline karşı titizlikle incelediği bildirildi.
İŞLETME SAHİBİ GÖZALTINDA
İstanbul Narkotik Masası tarafından baskın düzenlenen Bebek Lucca'nnn sahibi Cem Mirap gözaltına alındı.