Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa açıklandı: CHP’li 4 başkana 12 yıla kadar hapis talebi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “rüşvet alma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, suç örgütünün en fazla ihaleyi Beşiktaş Belediyesi’nden aldığını belirtti.

CHP'li belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının görülmesine Silivri'de devam edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 sanık tutuklu yargılanıyor.

DURUŞMADA SAVCI MÜTALAASI AÇIKLANDI

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı, 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaanın 9 sayfalık özetini okudu.

EN ÇOK İHALE ALAN KURUM: CHP'Lİ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ

Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu sistem aracılığıyla kamu kurumlarından çok sayıda ihale aldığı belirtildi. Savcılık, örgütün varlığının kabul edildiğini kaydederken, suç örgütünün en fazla ihale alan kurumunun CHP'li Beşiktaş Belediyesi olduğunu ifade etti.

Mütalaada ayrıca Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanlarıyla yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yöntemi olarak oluşturduğu sistemin rüşvet çerçevesinde işlediği değerlendirildi.

12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere hakkında "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.

3 BELEDİYE BAŞKANININ TUTUKLULUĞUNUN DEVAMI İSTENDİ

Mütalaada, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara hakkında 2 suçtan beraat, 1 suçtan ise ceza talebinde bulunuldu.

Savcı ayrıca Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk hallerinin devamını istedi.

RIZA AKPOLAT HAKKINDA 35 AYRI EYLEMDEN CEZA TALEBİ

Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş hakkında 13 eylem yönünden beraat, 35 ayrı eylem yönünden ise cezalandırma talep edildi.

Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütü üyeliği" suçundan beraati istenirken; "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "sahtecilik" suçlarından 35 farklı eylem kapsamında cezalandırılması talep edildi.

Savcı ayrıca Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Zeydan Karalar, Utku Caner Çaykara ve Kadir Aydar hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezası talebinde bulundu.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

