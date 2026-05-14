Aziz İhsan Aktaş davasında mütalaa açıklandı: CHP’li 4 başkana 12 yıla kadar hapis talebi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında “rüşvet alma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, suç örgütünün en fazla ihaleyi Beşiktaş Belediyesi’nden aldığını belirtti.
CHP'li belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının görülmesine Silivri'de devam edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 11 sanık tutuklu yargılanıyor.
DURUŞMADA SAVCI MÜTALAASI AÇIKLANDI
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık katıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar'ın da arasında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada cumhuriyet savcısı, 104 sayfalık esas hakkındaki mütalaanın 9 sayfalık özetini okudu.
EN ÇOK İHALE ALAN KURUM: CHP'Lİ BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ
Mütalaada, Aziz İhsan Aktaş'ın kurduğu sistem aracılığıyla kamu kurumlarından çok sayıda ihale aldığı belirtildi. Savcılık, örgütün varlığının kabul edildiğini kaydederken, suç örgütünün en fazla ihale alan kurumunun CHP'li Beşiktaş Belediyesi olduğunu ifade etti.
Mütalaada ayrıca Aziz İhsan Aktaş'ın belediye başkanlarıyla yakın ilişkiler kurduğu, ihale alma yöntemi olarak oluşturduğu sistemin rüşvet çerçevesinde işlediği değerlendirildi.
12 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Cumhuriyet savcısı, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı tutuklu sanık Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı tutuksuz sanık Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tutuksuz sanık Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı tutuksuz sanık Abdurrahman Tutdere hakkında "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.