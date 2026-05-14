Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Her daim en yakın destekçiniz olacağız | Ticarette hedef 15 milyar dolar

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e kendisine tevcih edilen "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" için de gönülden teşekkür eden Erdoğan, nişanı iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağını ifade etti.

"KAZAKİSTAN'IN MADDİ MANEVİ DESTEĞİNİ HER DAİM YANIMIZDA HİSSETTİK" Kazakistan'ın Türkiye ile gönül bağına, 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettiklerini dile getiren Erdoğan, "O zor dönemde Kazak kardeşlerimizi ve Kazakistan Devleti'nin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfının Astana ve Almatı'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ederim."

Erdoğan, Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyada "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla yeni köprüler inşa etmekte kararlı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"TÜRKİYE MAARİF VAKFININ İKİ OKUL AÇMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI" Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attıkları adımlarda Kazakistan'ın özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullandı.

"Kazakistan'ın, Türk Dünyası'nın bütünleşmesine en başından bu yana yaptığı değerli katkılar için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazak kardeşlerimize sağlık, esenlik ve refah dileklerimi gönderiyorum."

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tokayev (Foto: AA)

TOKAYEV'DEN ERDOĞAN'IN CESARET VE BİRLİK DUYGUSUNA VURGU



Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağları dolayısıyla söz konusu ziyaretin ayrıca büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Tokayev, "Türkiye, Kazakistan'ın en önemli stratejik ortaklarından biridir. İki ülkeyi, yüzyıllar boyunca şekillenen kardeşlik bağları ile ortak kültürel ve manevi değerler birleştirmektedir. Bizler birbirine gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir. En önemli görevimiz ise halklarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve refah seviyesini yükseltmektir." dedi.

Tokayev, bugün de Türkiye'nin siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğuna dikkati çekerek "Bunun, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir. Hiçbir şüphe yoktur ki Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliği ile özverili çalışmalarının bir sonucudur. Aynı zamanda bunun temelinde Türk halkının bilgeliği, çalışkanlığı, cesareti ve birlik ruhu bulunduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Son yıllarda iki devlet arasındaki çok yönlü işbirliğinin yüksek bir ivmeyle geliştiğini kaydeden Tokayev, "Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını gerçekleştirdik. Son derece verimli bir toplantı oldu. Karşılıklı ortaklığımıza yeni ivme kazandıracak öncelikli alanları belirledik. Siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

"ORTAK İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

Tokayev, bu hedefleri hayata geçirmek amacıyla hukuki altyapıyı güçlendirecek hükümetler arası belgelere de imza attıklarını belirterek "En önemlisi ise Kazak-Türk ilişkilerinin geleceğine dair ortak irademizi bir kez daha teyit etmiş olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan "Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Deklarasyonu"nu kabul ettiklerini aktaran Tokayev, bu tarihi belgenin gerçekte iki halkın birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesi olduğunu söyledi.

Tokayev, Türkiye'nin ülkesinin en büyük yatırımcıları arasında yer aldığını da dile getirerek "Bugüne kadar Türk iş insanları ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapmıştır. Kazakistan'ın kardeş ülkeye yaptığı yatırımlar da artarak yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşmıştır. Şu anda ülkemizde yaklaşık 4 bin Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Bu durum, uzun vadeli ortaklığımızın sağlam bir teminatıdır." dedi.

Ayrıca Türkiye'nin Kazakistan'ın en büyük beş ticaret ortağından biri olduğunu da kaydeden Tokayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 8,8 artarak 5 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

Tokayev, açık ve güvenilir bir ortak olarak Türk yatırımcıları desteklemeye her zaman hazır olduklarını belirterek "Türk şirketlerini uzun vadeli ve büyük stratejik projelerde yer almaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'ın yeni anayasasında tüm mülkiyet türlerinin güvence altına alındığını belirten Tokayev, "Buna yabancı mülkiyet de dahildir. Yabancı yatırımcıların hakları kapsamlı şekilde korunmaktadır. Bunun yanı sıra Türk kardeşlerimiz, Kazakistan'ın 'altın vize' programından da yararlanabilmektedir. Bu vizeyi alan girişimci ve uzmanlara vergi ve göç alanlarında çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.