Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Her daim en yakın destekçiniz olacağız | Ticarette hedef 15 milyar dolar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana temaslarını sürdürürken Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan iki ülke arasındaki ticarette hedefin 15 milyar dolar olduğunu söylerken Kazakistan'ın her daim destekçisi olacaklarının altını çizdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda da "İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası 100 Yılı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Başkan Erdoğan Kazakistan'daki temaslarını sürdürürken Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Oturumu'nda konuştu.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
"TÜRKİYE HER DAİM EN YAKIN DESTEKÇİNİZ"
15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.
KAZAKİSTAN'A ÖVGÜ
Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. İkili iş birliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunun, ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın, Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılası yüzde 6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan, 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5 bin 500'e yakın şirketimiz, inşaattan finansa, turizmden bilişime uzanan 6 milyar dolarlık yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular.
"TİCARETTE HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR"
Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma, 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim.
"TİCARETİMİZ İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATTIK"
Bu minvalde geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı, ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının, karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum.
"ÇOK BOYUTLU SINAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
Değerli dostlar, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın, Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde, hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettim.
İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI
Başkan Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılmasının ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.
"ORTA KORİDOR'UN ÖNEMİ ANLAŞILIYOR"
Başkan Erdoğan, "Hazar Geçişli Orta Koridor'un önemi anlaşılıyor. Kazakistan petrolü dünya pazarına ulaşsın istiyoruz" dedi.
Toplantıda, nazik misafirperverliği için Tokayev'e teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nı biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ve heyetiyle görüşmelerimizde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki iş birliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi, Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları ile teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz Türkiye-Kazakistan İş Forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni işbirliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."