Başkan Erdoğan Kazakistan'da: Her daim en yakın destekçiniz olacağız | Ticarette hedef 15 milyar dolar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana temaslarını sürdürürken Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan iki ülke arasındaki ticarette hedefin 15 milyar dolar olduğunu söylerken Kazakistan'ın her daim destekçisi olacaklarının altını çizdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'nda da "İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası 100 Yılı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan Kazakistan'daki temaslarını sürdürürken Türkiye-Kazakistan İş Forumu Kapanış Oturumu'nda konuştu.

ERDOĞAN'DAN KAZAKİSTAN'DA DOSTLUK MESAJI

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:

"TÜRKİYE HER DAİM EN YAKIN DESTEKÇİNİZ"

15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum.

KAZAKİSTAN'A ÖVGÜ

Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. İkili iş birliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunun, ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın, Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılası yüzde 6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan, Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan, 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5 bin 500'e yakın şirketimiz, inşaattan finansa, turizmden bilişime uzanan 6 milyar dolarlık yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular.

"TİCARETTE HEDEFİMİZ 15 MİLYAR DOLAR"

Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma, 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim.

"TİCARETİMİZ İÇİN OLUMLU ADIMLAR ATTIK"

Bu minvalde geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı, ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının, karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum.

"ÇOK BOYUTLU SINAMALARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Değerli dostlar, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın, Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'ni gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde, hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede iş birliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettim.

İKİ LİDERDEN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Başkan Erdoğan'ın Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüşmesi ve Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'na katılmasının ardından, iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

"ORTA KORİDOR'UN ÖNEMİ ANLAŞILIYOR"

Başkan Erdoğan, "Hazar Geçişli Orta Koridor'un önemi anlaşılıyor. Kazakistan petrolü dünya pazarına ulaşsın istiyoruz" dedi.

Toplantıda, nazik misafirperverliği için Tokayev'e teşekkür eden Erdoğan, şöyle konuştu: "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Altıncı Toplantısı'nı biraz önce başarıyla gerçekleştirdik. Çok sayıda belgeyi imzaladık. Sayın Tokayev ve heyetiyle görüşmelerimizde ticaret, ulaştırma, enerji, sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki iş birliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi, Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları ile teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz Türkiye-Kazakistan İş Forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni işbirliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Kazakistan'da 13 anlaşma imzalandı (Foto: AA)

"TÜRKİYE MAARİF VAKFININ İKİ OKUL AÇMASI İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attıkları adımlarda Kazakistan'ın özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullandı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyada "dilde, fikirde, işte birlik" şiarıyla yeni köprüler inşa etmekte kararlı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfının Astana ve Almatı'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ederim."

"KAZAKİSTAN'IN MADDİ MANEVİ DESTEĞİNİ HER DAİM YANIMIZDA HİSSETTİK"
Kazakistan'ın Türkiye ile gönül bağına, 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettiklerini dile getiren Erdoğan, "O zor dönemde Kazak kardeşlerimizi ve Kazakistan Devleti'nin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e kendisine tevcih edilen "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" için de gönülden teşekkür eden Erdoğan, nişanı iki ülke arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağını ifade etti.

"BÖLGESEL VE ULUSLARARASI MESELELERİ DE KAPSAMLI ŞEKİLDE DEĞERLENDİRDİK"

Yarın Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacaklarını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kazakistan'ın, Türk Dünyası'nın bütünleşmesine en başından bu yana yaptığı değerli katkılar için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazak kardeşlerimize sağlık, esenlik ve refah dileklerimi gönderiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini "çok rahmet" anlamına gelen Kazakça "köp rahmet" sözleriyle tamamladı.

Başkan Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Tokayev (Foto: AA)

TOKAYEV'DEN ERDOĞAN'IN CESARET VE BİRLİK DUYGUSUNA VURGU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuştu.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağları dolayısıyla söz konusu ziyaretin ayrıca büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Tokayev, "Türkiye, Kazakistan'ın en önemli stratejik ortaklarından biridir. İki ülkeyi, yüzyıllar boyunca şekillenen kardeşlik bağları ile ortak kültürel ve manevi değerler birleştirmektedir. Bizler birbirine gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir. En önemli görevimiz ise halklarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve refah seviyesini yükseltmektir." dedi.

Tokayev, bugün de Türkiye'nin siyasi etkisi güçlü, ekonomisi sağlam ve uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğuna dikkati çekerek "Bunun, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğine bütün dünya şahittir. Hiçbir şüphe yoktur ki Türkiye'nin büyük başarılara ulaşması ve yüksek seviyelere çıkması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ileri görüşlü liderliği ile özverili çalışmalarının bir sonucudur. Aynı zamanda bunun temelinde Türk halkının bilgeliği, çalışkanlığı, cesareti ve birlik ruhu bulunduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Son yıllarda iki devlet arasındaki çok yönlü işbirliğinin yüksek bir ivmeyle geliştiğini kaydeden Tokayev, "Bugün Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısını gerçekleştirdik. Son derece verimli bir toplantı oldu. Karşılıklı ortaklığımıza yeni ivme kazandıracak öncelikli alanları belirledik. Siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

"ORTAK İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

Tokayev, bu hedefleri hayata geçirmek amacıyla hukuki altyapıyı güçlendirecek hükümetler arası belgelere de imza attıklarını belirterek "En önemlisi ise Kazak-Türk ilişkilerinin geleceğine dair ortak irademizi bir kez daha teyit etmiş olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda Kazak-Türk ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacak olan "Ebedi Dostluk ve Genişletilmiş Stratejik Ortaklık Deklarasyonu"nu kabul ettiklerini aktaran Tokayev, bu tarihi belgenin gerçekte iki halkın birliğinin ve geleceğe yönelik ortak idealinin eşsiz bir simgesi olduğunu söyledi.

Tokayev, Türkiye'nin ülkesinin en büyük yatırımcıları arasında yer aldığını da dile getirerek "Bugüne kadar Türk iş insanları ekonomimize yaklaşık 6 milyar dolar yatırım yapmıştır. Kazakistan'ın kardeş ülkeye yaptığı yatırımlar da artarak yaklaşık 2,5 milyar dolara ulaşmıştır. Şu anda ülkemizde yaklaşık 4 bin Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Bu durum, uzun vadeli ortaklığımızın sağlam bir teminatıdır." dedi.

Ayrıca Türkiye'nin Kazakistan'ın en büyük beş ticaret ortağından biri olduğunu da kaydeden Tokayev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 8,8 artarak 5 milyar doların üzerine çıktığını bildirdi.

Tokayev, açık ve güvenilir bir ortak olarak Türk yatırımcıları desteklemeye her zaman hazır olduklarını belirterek "Türk şirketlerini uzun vadeli ve büyük stratejik projelerde yer almaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Kazakistan'ın yeni anayasasında tüm mülkiyet türlerinin güvence altına alındığını belirten Tokayev, "Buna yabancı mülkiyet de dahildir. Yabancı yatırımcıların hakları kapsamlı şekilde korunmaktadır. Bunun yanı sıra Türk kardeşlerimiz, Kazakistan'ın 'altın vize' programından da yararlanabilmektedir. Bu vizeyi alan girişimci ve uzmanlara vergi ve göç alanlarında çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

"ORTA KORİDOR'UN POTANSİYELİ ARTACAK"

Tokayev, günümüzün jeopolitik koşullarında ulaştırma ve lojistik sektörünün stratejik öneminin giderek arttığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla iki ülke arasındaki yük taşımacılığı istikrarlı şekilde gelişmektedir. Geçtiğimiz yıl demiryolu taşımacılığı yüzde 35, karayolu taşımacılığı ise yüzde 5 oranında artmıştır. Ülkelerimizi, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan bir köprü olarak nitelendirmek mümkündür. Bu ortak avantajımızı, en verimli şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile somut projeler aracılığıyla Orta Koridor'un potansiyelini artırma konusunda mutabakata vardık."

Tokayev, bu kapsamda TAV Airports Holding'in Almatı Uluslararası Havalimanı'nı önemli bir lojistik merkeze dönüştürmeyi planladığını aktararak, Türk yatırımcıları, bu gibi lojistik alanındaki diğer projelerde de aktif rol almaya davet etti.

Görüşmelerde enerji sektörüne ilişkin konulara da özel önem verdiklerini belirten Tokayev, "Petrol ve doğal gaz piyasalarındaki mevcut imkanlarımızı dikkate alarak bu alanlardaki işbirliğini canlandırma konusunda mutabakata vardık. Türk şirketlerinin Kazakistan pazarında faaliyet göstermeye ilgi duyduğunu memnuniyetle karşılıyoruz. Ülkemizde büyük projeleri ortaklaşa hayata geçirmeye hazırız." dedi.

Tokayev, bu çerçevede madencilik sektöründeki işbirliğini de önemsediklerini ve Türk şirketlerini, madencilik alanındaki geniş tecrübesini dikkate alarak bu alanda projelerde aktif rol almaya davet etti.

İki ülke arasındaki tarım sektöründeki işbirliğine değinen Tokayev, "Bu doğrultuda gelecek vadeden birçok proje hayata geçirilmektedir. Özellikle Tiryaki Agro ve Alarko Holding gibi şirketlerin faaliyetlerini özellikle belirtmek isterim. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı ile yakın zamanda tarım ürünlerinin ticaretini geliştirmeye yönelik bir yol haritası kabul edilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Bu adımın tarımsal ihracatın artmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"DİJİTAL TİCARET ALANINDA İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK"

Tokayev, ayrıca Türkiye'nin modern teknolojileri etkin biçimde kullanma konusundaki deneyimini dile getirerek Kazakistan'ın da bu alandaki işbirliğini güçlendirmeye büyük önem verdiğini kaydetti.

Kazakistan'da yapay zekânın ortaöğretim sistemine entegre edilmesine ilişkin karar alındığını hatırlatan Tokayev, şöyle devam etti:

"Kazakistan, yapay zeka ve dijitalleşme alanlarının geliştirilmesini stratejik öncelik olarak görmektedir. Bu alanda iki ülkenin iş insanları bir dizi başarılı projeyi hayata geçirmiştir. Özellikle Kaspi.kz şirketinin, Hepsiburada platformunun faaliyetlerini daha da canlandırdığını belirtmek gerekir. Ayrıca Freedom Holding, Türkiye pazarında dijital ekosistem ve aracılık hizmetleri geliştirmektedir. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul ile Astana Uluslararası Finans Merkezi arasında mutabakat zaptı imzalanmıştır. Bütün bunlar iki ülke arasındaki dijital ticaret alanındaki işbirliğini daha da güçlendirecektir."

Tokayev, kültürel ve insani ilişkilerin Kazak-Türk ilişkilerinin altın köprüsü olduğunu vurgulayarak, özellikle eğitim ve bilim alanlarının ayrı bir önemi bulunduğunu söyledi.

Bugün, Gaziantep'te 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşların anısına Kazakistan tarafından inşa edilen yeni okulun açılış törenine katıldıklarını anımsatan Tokayev, "Bu, Kazak halkının Türk halkına gösterdiği desteğin ve samimi dayanışmasının açık bir göstergesidir." dedi.

Tokayev, ziyaret kapsamında ilgili bakanlıklar arasında, Astana ve Almatı şehirlerinde Maarif Vakfına bağlı iki okulun açılmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandığını da belirterek, "Bu okulların bilinçli nesiller yetiştiren seçkin eğitim kurumları olarak hizmet vereceğine inanıyorum. Okulların inşası için gerekli arsa tahsislerinin yapılması yönünde talimat verdik ve inşa çalışmalarına en kısa sürede başlayacağız." diye konuştu.

"HOCA AHMET YESEVİ NİŞANI"

Yükseköğretim alanındaki işbirliğinin de başarıyla geliştiğini ve halihazırda yaklaşık 14 bin Kazakistan vatandaşının Türkiye'de eğitim gördüğünü belirten Tokayev, aynı zamanda yaklaşık 2 bin 600 Türk öğrencinin de Kazakistan'daki üniversitelerde öğrenim gördüğünü bildirdi.

Tokayev, eğitim, sağlık ve turizm alanlarındaki ilişkileri daha da güçlendirmeye kararlı olduklarını söyleyerek, "Kazakistan ile Türkiye arasında karşılıklı saygı, kardeşlik ve dostluk temelinde güçlü ilişkiler tesis edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bu ilişkilerin gelişmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan desteğinin büyük bir payı olduğunu anlatan Tokayev, bu kapsamda Erdoğan'ı, Türk dünyasının manevi önderi Hoca Ahmet Yesevi adına verilen "Hoca Ahmet Yesevi Nişanı" ile taltif ettiğini söyledi.

Tokayev, bu ödülün tüm Kazak halkının Türk milletine ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na duyduğu "derin saygının" bir göstergesi olduğunu kaydederek "Özellikle belirtmek isterim ki Sayın Erdoğan, bu prestijli ödülün ilk sahibi olmuştur." dedi.

Görüşmelerde bugün yaşanan bölgesel ve küresel çatışmaların giderek yayılmasından duydukları endişeyi dile getirdiklerini belirten Tokayev, uluslararası hukukun uygulanması, adalet ve hakkaniyet ilkelerine bağlılık konusunda ortak bir anlayışa sahip olduklarını bildirdi.

Tokayev, Kazakistan ve Türkiye'nin bundan sonraki dönemde de uluslararası kuruluşlar çerçevesindeki işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu belirterek, "Küresel istikrarın ve güvenliğin korunması amacıyla çabalarımızı birleştirmeye devam edeceğiz. Köklü tarihi kardeşliğimizi gelecek nesillere emanet ederek mevcut çok yönlü ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bunun, her iki halkın omuzlarında taşıdığı kutsal bir sorumluluk olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

"TÜRK DÜNYASI YÜZYILI" MESAJI

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMİ TÜRK DÜNYASI 100 YILI YAPACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile ikili görüşme gerçekleştirdi. İki lider, baş başa görüşmenin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerce idrak ettiğiniz Vatan Savunucuları Günü ve Zafer Bayramı münasebetiyle kardeşe Kazak halkını tebrik ediyorum. 15 Mart'ta yapılan referandumda halkın büyük desteğini alan yeni anayasanın Kazakistan'a hayırlar getirmesini gönülden diliyorum. Türkiye-Kazakistan ilişkileri, geliştirilmiş stratejik ortalık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimizle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alış verişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi Türk dünyası 100 Yılı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Astana'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı'na katıldı (Foto: AA)

Görüşmede, Dişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ve Binali Yıldırım da yer aldı.

