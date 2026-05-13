Astana’da Başkan Erdoğan’a “Dombra” sürprizi!

Başkan Erdoğan'ın Astana ziyareti renkli anlara sahne oldu. Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi Gayrıresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'a gelen Başkan Erdoğan için havalimanında özel bir karşılama töreni düzenlendi. Kazakistanlı çocuklardan oluşan orkestra, Erdoğan'a yıllardır meydanlarda büyük ilgi gören "Dombra" şarkısını çaldı.

"DOMBRA" EZGİLERİ ASTANA'DA YANKILANDI

Karşılama sırasında çalınan "Dombra" ezgileri havalimanında dikkat çekici görüntüler oluştururken, Başkan Erdoğan'ın çocuklarla yakından ilgilendiği görüldü. Gösteri boyunca sıcak ve samimi anlar yaşandı.