Astana’da Başkan Erdoğan’a “Dombra” sürprizi!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayrıresmi Zirvesi için geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da Kazak çocukların Dombra sürpriziyle karşılandı. Nursultan Nazarbayev Havalimanı’nda gerçekleşen karşılamada çocuk orkestrasının çaldığı “Dombra” ezgileri dikkat çekerken, Türkiye ile Türk dünyası arasındaki güçlü bağlara verilen mesaj zirvenin daha ilk dakikalarında net şekilde ortaya kondu.
"DOMBRA" EZGİLERİ ASTANA'DA YANKILANDI
Karşılama sırasında çalınan "Dombra" ezgileri havalimanında dikkat çekici görüntüler oluştururken, Başkan Erdoğan'ın çocuklarla yakından ilgilendiği görüldü. Gösteri boyunca sıcak ve samimi anlar yaşandı.
Ziyaretin yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı kalmadığı, aynı zamanda Türk dünyası arasındaki kültürel birlik mesajını da güçlendirdiği değerlendirildi. Erdoğan'ın Astana temaslarının zirvede verilecek kritik mesajlar açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.
TOKAYEV'DEN ÖZEL KARŞILAMA
Gösterinin ardından Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan daha sonra konaklayacağı otele geçti.