Halk Ekmek'te akılalmaz beceriksizlik! CHP yönetimi İstanbul'un kaynaklarını nasıl tüketti? A Haber ekranlarında tek tek açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait 9 dev şirketin 2025 yılı faaliyet raporları, dudak uçuklatan mali tabloyu ve devasa zararları gözler önüne serdi. İBB Denetim ve Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Muhammet Kaynar, liyakatsiz atamalar, kontrolsüz istihdam ve şeffaflıktan uzak yönetim anlayışıyla İBB iştiraklerinin nasıl borç batağına sürüklendiğini A Haber ekranlarında tek tek deşifre etti. Halk Ekmek’teki gerilemeye dikkat çeken Kaynar, "Siyasi söylemlerle reklamı yapılan Halk Ekmek’te bu yıl satış sayısında azalma var. Şirket üretim kapasitesi kadar ekmek satamıyor ve sürekli zarar ediyor" dedi.

İBB iştiraklerindeki yönetim değişimine dikkat çeken Muhammet Kaynar, "Bu şirketlerin yönetimleri tamamen Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından atanıyor. 2019 sonrası belediye bürokratları yerine dışarıdan; eski CHP milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkan adayları bu görevlere getirildi" ifadelerini kullandı. İBB ŞİRKETLERİNDE DEV ZARAR! CHP YÖNETİMİ İSTANBUL'UN KAYNAKLARINI NASIL TÜKETTİ? Şirketlerin denetimden kaçırıldığını vurgulayan Kaynar, "7 yıldır Meclis olarak bilgi istiyoruz ancak bize bilgi verilmiyor. Denetim komisyonunun şirketleri denetlemesine izin verilmiyor; ne bilançolar ne de gelir-gider tabloları paylaşılıyor" sözleriyle karanlık tabloyu aktardı.

İSFALT KENDİ İŞİNİ YAPAMAZ HALE GELDİ



İsfalt AŞ'nin içinde bulunduğu durumu çarpıcı rakamlarla açıklayan Kaynar, "İsfalt'ın 2025 yılında 2 milyar 79 milyon lira zarar ettiği öngörülüyor. Kuruluş amacı İstanbul'un asfalt ihtiyacını üretmek olan bu şirket, vergi ve SGK borçları nedeniyle İBB'nin asfalt ihalesine bile katılamadı" dedi. Zararın İstanbulluların cebinden karşılandığını belirten Kaynar, "Kötü yönetim ve gereksiz istihdamın yarattığı bu devasa zarar, 7 milyar 731 milyon liralık sermaye artırımı yöntemiyle belediye bütçesinden karşılanmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

METRO AŞ: BİLET 42 LİRA OLDU AMA ZARAR BİTMEDİ



Ulaşım iştirakindeki yönetim zafiyetine değinen Muhammet Kaynar, "AK Parti döneminde bilet 2.60 TL iken Metro AŞ kendi gelirleriyle giderlerini karşılayabiliyordu. Bugün bilet fiyatı 42 TL'ye çıkmasına rağmen şirket hala zarar ediyor ve her ay İBB'den 800 milyon TL ek destek alıyor" sözleriyle liyakatsiz yönetimin faturasını ortaya koydu. Kaynar, ihalelerin rekabete kapalı şekilde bu şirketlere verildiğini, ardından bu şirketlerin ihale mevzuatının dışına çıkarak işi başka firmalara devrettiğini de sözlerine ekledi.