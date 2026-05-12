CANLI YAYIN

Manavgat'taki baklava kutusu skandalında karar! CHP'li Kara için istenen ceza netleşti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Manavgat'taki baklava kutusu skandalında karar! CHP'li Kara için istenen ceza netleşti

CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk”, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında kritik duruşma başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada savcı, 8 sanık hakkında tutuklama talep etti. Kara ise savunmasında, “Benim adım kullanılmış. Tahliye olmak isteyenler her şeyi söyledi” ifadelerini kullandı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, temmuz ayında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Hazırlanan iddianamede belediye içerisinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu öne sürülürken, örgütün yöneticiliğini Kara'nın yaptığı iddia edildi.

İddianamede Niyazi Nefi Kara'nın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "zimmet" ve "irtikap" suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan 31 yıldan 69 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu diğer sanıklar için çeşitli hapis cezaları istendi.

Manavgat Belediyesine yolsuzluk operasyonu!Manavgat Belediyesine yolsuzluk operasyonu! MANAVGAT BELEDİYESİ'NE YOLSUZLUK OPERASYONU!

8 TUTUKLAMA İSTEMİ

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 5'i tutuklu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan savcı; Buğlem Ş., Demir D., İlker G., Zafer K., Mehmet Ç., Okan K., Cem Ç. ve Mehmet T.'nin suçlarının niteliğini gerekçe göstererek tutuklanmasını talep etti.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

"VİCDANIM RAHAT" SAVUNMASI

Mahkemede savunma yapan Niyazi Nefi Kara, iddianamede "rüşvet" kapsamında değerlendirilen evle ilgili suçlamaları reddetti. Kara, "Evimin parasını alın terimle ödedim. Beyanlara mı yoksa devletin tapusuna mı inanıyorsunuz?" dedi.

Baklava kutusundaki rüşvette itirafBaklava kutusundaki rüşvette itiraf BAKLAVA KUTUSUNDAKİ RÜŞVETTE İTİRAF

Kendi isminin kullanıldığını öne süren Kara, "Benim adım kullanılmış bunu görüyorum. İfade verenler tahliye olmak için her şeyi söyledi. 4 tanık dinledik, benim adım bile geçmedi" ifadelerini kullandı.

Kara ayrıca, bazı tanıkların dinlenmemesinin adaleti eksik bıraktığını savunarak, "Vicdanım rahat. Çocuklarımın yüzüne rahatlıkla bakıyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

Sanık avukatları da dosyadaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkemede diğer sanıkların savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

CHPli başkan yardımcısı itirafçı olduCHPli başkan yardımcısı itirafçı oldu CHP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI İTİRAFÇI OLDU

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın