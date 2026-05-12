Manavgat'taki baklava kutusu skandalında karar! CHP'li Kara için istenen ceza netleşti
CHP’li Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen “yolsuzluk”, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında kritik duruşma başladı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada savcı, 8 sanık hakkında tutuklama talep etti. Kara ise savunmasında, “Benim adım kullanılmış. Tahliye olmak isteyenler her şeyi söyledi” ifadelerini kullandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, temmuz ayında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmıştı.
Hazırlanan iddianamede belediye içerisinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu öne sürülürken, örgütün yöneticiliğini Kara'nın yaptığı iddia edildi.
İddianamede Niyazi Nefi Kara'nın; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "zimmet" ve "irtikap" suçları başta olmak üzere 6 ayrı suçtan 31 yıldan 69 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu diğer sanıklar için çeşitli hapis cezaları istendi.
8 TUTUKLAMA İSTEMİ
Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına 5'i tutuklu 41 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan savcı; Buğlem Ş., Demir D., İlker G., Zafer K., Mehmet Ç., Okan K., Cem Ç. ve Mehmet T.'nin suçlarının niteliğini gerekçe göstererek tutuklanmasını talep etti.
"VİCDANIM RAHAT" SAVUNMASI
Mahkemede savunma yapan Niyazi Nefi Kara, iddianamede "rüşvet" kapsamında değerlendirilen evle ilgili suçlamaları reddetti. Kara, "Evimin parasını alın terimle ödedim. Beyanlara mı yoksa devletin tapusuna mı inanıyorsunuz?" dedi.
Kendi isminin kullanıldığını öne süren Kara, "Benim adım kullanılmış bunu görüyorum. İfade verenler tahliye olmak için her şeyi söyledi. 4 tanık dinledik, benim adım bile geçmedi" ifadelerini kullandı.
Kara ayrıca, bazı tanıkların dinlenmemesinin adaleti eksik bıraktığını savunarak, "Vicdanım rahat. Çocuklarımın yüzüne rahatlıkla bakıyorum. Adalete güveniyorum" diye konuştu.