24 milyarlık yasa dışı bahis ağına operasyon: 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 ilde eş zamanlı baskın düzenlendiğini açıkladı. 24 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen şebekeye yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde Düzce İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, bir yasa dışı bahis şebekesine 14 ilimizde eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

24 Milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bu kirli yapıya yönelik operasyonda 55 şüpheli hakkında adli süreç başlatılmıştır. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan, ülkemizin ekonomisine zarar veren bu suç yapılanmalarının nefesini kesmeye devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eş güdüm ve iş birliği, suç ve suçluyla mücadelede en büyük gücümüzdür.

Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Düzce İl Jandarma Komutanlığımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

