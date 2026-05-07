Bakan Gürlek duyurdu! Adalet Bakanlığına 15 bin personel alımı: Hangi kadrolar açılacak?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 bin personel alımı için gerekli izinlerin alındığını açıkladı. Zabıt katibi, infaz koruma memuru ve adli hizmetler kadrolarını kapsayan alımlar için komisyon başkanlıklarının kısa süre içinde ilana çıkacağı belirtildi.
Adalet Bakanlığının uzun süredir beklenen personel alımı sürecinde yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin kişilik yeni kadro için gerekli izinlerin alındığını duyurdu. Açıklama, özellikle bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday arasında büyük heyecan yarattı.
BAKAN GÜRLEK'TEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI
Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı bir canlı yayında personel alımına ilişkin sürecin resmi aşamalarının sürdüğünü söyledi. Gürlek, ilan hazırlıklarının tamamlanmasının ardından komisyon başkanlıklarının duyuruya çıkacağını ifade etti.
"15 bin personel alımı konusunda izin verildi. 15 bin kadro aldık. Katiplik, yazı işleri müdürlüğü, infaz koruma memurluğu ve adli hizmetler sınıfında personel alımı yapacağız. Şu an gerekli usuller ve aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda ilana çıkacak."
HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?
Bakanlığın açıklamasına göre personel alımları farklı hizmet sınıflarında gerçekleştirilecek. Öne çıkan kadrolar ise şöyle:
- Zabıt katibi
- Yazı işleri müdürü
- İnfaz koruma memuru
- Adli hizmetler personeli
Alım yapılacak branşların ve kontenjan dağılımlarının ilan süreciyle birlikte netleşmesi bekleniyor.
BAŞVURU SÜRECİ RESMİ İLANLA NETLEŞECEK
Başvuru tarihleri, şartlar ve kontenjan dağılımına ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı. Sürece ilişkin tüm detayların yayımlanacak resmi ilanla birlikte netleşmesi bekleniyor.