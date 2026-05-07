Bakan Gürlek duyurdu! Adalet Bakanlığına 15 bin personel alımı: Hangi kadrolar açılacak?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 bin personel alımı için gerekli izinlerin alındığını açıkladı. Zabıt katibi, infaz koruma memuru ve adli hizmetler kadrolarını kapsayan alımlar için komisyon başkanlıklarının kısa süre içinde ilana çıkacağı belirtildi.

Adalet Bakanlığının uzun süredir beklenen personel alımı sürecinde yeni gelişme yaşandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 bin kişilik yeni kadro için gerekli izinlerin alındığını duyurdu. Açıklama, özellikle bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday arasında büyük heyecan yarattı.

BAKAN GÜRLEK'TEN PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI Adalet Bakanı Akın Gürlek katıldığı bir canlı yayında personel alımına ilişkin sürecin resmi aşamalarının sürdüğünü söyledi. Gürlek, ilan hazırlıklarının tamamlanmasının ardından komisyon başkanlıklarının duyuruya çıkacağını ifade etti. "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. 15 bin kadro aldık. Katiplik, yazı işleri müdürlüğü, infaz koruma memurluğu ve adli hizmetler sınıfında personel alımı yapacağız. Şu an gerekli usuller ve aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda ilana çıkacak."

HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK? Bakanlığın açıklamasına göre personel alımları farklı hizmet sınıflarında gerçekleştirilecek. Öne çıkan kadrolar ise şöyle: Zabıt katibi

Yazı işleri müdürü

İnfaz koruma memuru

Adli hizmetler personeli Alım yapılacak branşların ve kontenjan dağılımlarının ilan süreciyle birlikte netleşmesi bekleniyor.