Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bir televizyon programında Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik ifadeleri nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden Özel'in iddialarına yanıt verdi. Adalet Bakanı paylaşımında "Siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetiyle karşı karşıyayız" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, 8 Mayıs 2026 tarihinde bir televizyon kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i hedef alan sözlerinin mercek altına alındığı belirtildi. Savcılık, söz konusu ifadelerin hukuki sınırları aştığı gerekçesiyle harekete geçti.

"KAMU DÜZENİNİ BOZMAYA ELVERİŞLİ"

Yayımlanan basın açıklamasında, Özgür Özel'in sarf ettiği sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçek dışı beyanlar içerdiği vurgulandı. Açıklamada, bu değerlendirmeler ışığında soruşturmanın başlatılmasına karar verildiği ifade edildi.

TCK 217/A MADDESİ KAPSAMINDA İNCELEME

Başsavcılık, soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 217/A maddesi kapsamında "resen" (kendiliğinden) başlatıldığını duyurdu. İlgili madde, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunu kapsıyor ve kamu barışına karşı işlenen suçlar arasında yer alıyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde: "08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır."

ADALET BAKANI GÜRLEK'TEN ÖZEL'İN İDDİALARINA YANIT

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI ADALETİN YÜZYILI YAPMAYA KARARLIYIZ"

Adalet Bakanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iddialarına sert tepki göstererek, "Siyasi tükenmişliğini hayal ürünü senaryolarla örtmeye çalışan bir iftira siyasetiyle karşı karşıyayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirten Adalet Bakanı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada hem hükümetin suçla mücadele stratejisini vurguladı hem de muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verdi. Bakan, adaletin tesisi için gece gündüz çalıştıklarını ifade ederken, yargı bağımsızlığına yönelik saldırılara karşı net bir duruş sergiledi.

SUÇ ODAKLARIYLA TAVİZSİZ MÜCADELE

Bakan, hükümetin öncelikli hedefinin toplumsal huzuru korumak olduğunu belirterek, suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Amacımız; çocuklarımızı suçtan, ailelerimizi huzursuzluktan korumak; torbacısından baronuna, kara paracısından bahis çetelerine kadar tüm suç odaklarıyla mücadele etmek; belediyeleri yağmalayan suç örgütlerinden hesap sormaktır."

"HAYSİYET CELLATLIĞINA İTİBAR ETMEDİK"

Kariyeri boyunca sadece hukukun gücüyle hareket ettiğini hatırlatan Bakan, şahsına ve devlet kurumlarına yönelik saldırıları "haysiyet cellatlığı" olarak nitelendirdi. Terör örgütleri ve vesayet odaklarına karşı verilen mücadelenin hukuk çerçevesinde yürütüldüğünün altını çizdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E "İFTİRA SİYASETİ" TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon programında dile getirdiği iddiaları "mesnetsiz" olarak tanımlayan Bakan, Özel'i suçluların hamiliğini yapmakla suçladı. Yargı süreçlerinin "darbe" olarak nitelendirilmesinin büyük bir çarpıtma olduğunu belirten Bakan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Yargı Bağımsızlığı: "Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez."

Devlet Ciddiyeti: "Cumhurbaşkanımızla olan iletişimimizi alçakça iftiralarla kirletmeye çalışmak, devlet ciddiyetine ve milli güvenliğimize saldırıdır."

Hukuki Süreç: "Daha önce kazandığımız davalar gibi, bu yeni iftiralara karşı da hukuki yollara başvuracağız."

"MİLLETİN FERASETİ YALAN SİYASETİNİ BOŞA ÇIKARACAK"

Son olarak, hakim ve savcıların tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Bakan, dosyadaki gerçeklerin kurgulanan "yalan rüzgarından" etkilenmeyecek kadar sağlam olduğunu söyledi. Bakan, milletin ferasetinin bu tür siyasi manevraları her zaman olduğu gibi boşa çıkaracağını belirterek açıklamasını noktaladı.