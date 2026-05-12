Sınav sorularının sızdırılması soruşturmasında yeni gözaltı kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 Askeri Liselere Giriş Sınavı soruşturması kapsamında, sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği, soru aldığı ve verdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

