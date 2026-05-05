05 Mayıs 2026 Salı günü Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda, firari FETÖ hükümlüsü olarak aranan bir kişi saklandığı gizli bölmede yakalandı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uzun süredir aranan hükümlünün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı. Adresin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.