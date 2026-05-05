Banyodaki gizli geçit bile onu kurtaramadı! Firari FETÖ hükümlüsü Kilis'te paketlendi
Kilis’te hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahsın, evinin banyosunda oluşturulan gizli bölmede saklandığı tespit edildi. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
05 Mayıs 2026 Salı günü Kilis'te gerçekleştirilen operasyonda, firari FETÖ hükümlüsü olarak aranan bir kişi saklandığı gizli bölmede yakalandı. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uzun süredir aranan hükümlünün kentte bulunduğu bilgisine ulaştı. Adresin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
FİRARİ HÜKÜMLÜNÜN YERİ İSTİHBARATLA BELİRLENDİ
Ekipler, "FETÖ/PDY üyesi olma" suçundan yargılanarak 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenledi. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmada, şahsın 2016 yılından bu yana arandığı öğrenildi.
BANYODA GİZLİ BÖLME BULUNDU
Evde yapılan detaylı aramada, hükümlünün banyoda özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede saklandığı tespit edildi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılan şahıs gözaltına alındı.