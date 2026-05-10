CHP’yi karıştıran itiraf! Önce inkâr edildi şimdi “öderiz” savunması geldi!

Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracı olarak kullandığı Mercedes Benz V300 için belediye kaynaklarından 170 bin Euro + KDV harcandığını söylemesi siyasette yeni tartışma başlattı. Açıklamaların ardından CHP’den ihraç edilen Yalım’ın iddiaları sonrası konuşan Özel, aracın masraflarının parti tarafından karşılandığını savundu ve olası kamu zararının da giderileceğini belirtti.

CHP makam aracı tartışması, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından yeniden gündeme geldi. 10 Mayıs 2026 Pazar günü kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı Mercedes Benz V300 aracın dönüşüm süreci için belediye kaynaklarından 170 bin Euro + KDV harcama yapıldığını söyledi. Açıklamaların ardından CHP yönetimi içinde yeni bir kriz tartışması başladı.

ÖZKAN YALIM'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Etkin pişmanlıktan faydalandığı belirtilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadelerinde, makam aracı için yapılan harcamaların belediye kaynaklarıyla karşılandığı iddia edildi. Yalım'ın açıklamalarının ardından CHP'nin ihraç kararı aldığı aktarıldı.

Söz konusu iddialar siyasi tartışmayı büyütürken, CHP yönetiminin daha önce kamuoyuna yapılan açıklamaları yeniden gündeme taşındı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA

Daha önce iddiaları reddeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında aracın Uşak Belediyesi kaynaklarıyla yaptırıldığı yönündeki iddiaların yanlış yorumlandığını savundu.

Özel, aracın faturası ve aksesuar masraflarının parti tarafından ödendiğini ifade ederek bazı eklemelerin yapılmış olabileceğini söyledi. CHP lideri ayrıca şahsi bir kazanç elde edilmediğini ileri sürdü.

"GEREKİRSE ZARAR KARŞILANIR" MESAJI

Sabah'ın haberine göre; Özel açıklamasında, kamu zararı oluşması halinde bunun karşılanacağını da belirtti. Açıklama, siyasi kulislerde yeni değerlendirmelere neden oldu.

CHP makam aracı tartışmasının önümüzdeki günlerde parti yönetimi ve yerel yönetimler üzerinden yeni açıklamalarla gündemde kalması bekleniyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

CHP makam aracı tartışması nasıl başladı?

Tartışma, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler sonrası gündeme geldi. Yalım, makam aracı için belediye kaynaklarından harcama yapıldığını iddia etti.

Özkan Yalım ne açıkladı?

Yalım, Özgür Özel'in kullandığı Mercedes Benz V300 aracın dönüşümü için 170 bin Euro + KDV harcandığını söyledi.

Özgür Özel iddialara ne yanıt verdi?

Özel, aracın masrafının parti tarafından karşılandığını savundu. Kamu zararı oluşması halinde bunun giderileceğini ifade etti.

CHP'nin aldığı karar ne oldu?

Metinde yer alan bilgilere göre Özkan Yalım'ın açıklamalarının ardından CHP'den ihraç edildiği belirtildi.

CHP makam aracı tartışması, belediye kaynaklarının kullanımı ve siyasi sorumluluk başlıklarıyla gündemdeki yerini koruyor. Sürece ilişkin yeni açıklamalar ve olası incelemelerin önümüzdeki günlerde siyasi tartışmayı derinleştirmesi bekleniyor.

