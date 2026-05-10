CHP’yi karıştıran itiraf! Önce inkâr edildi şimdi “öderiz” savunması geldi!

Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracı olarak kullandığı Mercedes Benz V300 için belediye kaynaklarından 170 bin Euro + KDV harcandığını söylemesi siyasette yeni tartışma başlattı. Açıklamaların ardından CHP’den ihraç edilen Yalım’ın iddiaları sonrası konuşan Özel, aracın masraflarının parti tarafından karşılandığını savundu ve olası kamu zararının da giderileceğini belirtti.