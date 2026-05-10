CHP’yi karıştıran itiraf! Önce inkâr edildi şimdi “öderiz” savunması geldi!
Etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makam aracı olarak kullandığı Mercedes Benz V300 için belediye kaynaklarından 170 bin Euro + KDV harcandığını söylemesi siyasette yeni tartışma başlattı. Açıklamaların ardından CHP’den ihraç edilen Yalım’ın iddiaları sonrası konuşan Özel, aracın masraflarının parti tarafından karşılandığını savundu ve olası kamu zararının da giderileceğini belirtti.
CHP makam aracı tartışması, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin ardından yeniden gündeme geldi. 10 Mayıs 2026 Pazar günü kamuoyuna yansıyan açıklamalarda Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı Mercedes Benz V300 aracın dönüşüm süreci için belediye kaynaklarından 170 bin Euro + KDV harcama yapıldığını söyledi. Açıklamaların ardından CHP yönetimi içinde yeni bir kriz tartışması başladı.
ÖZKAN YALIM'IN AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU
Etkin pişmanlıktan faydalandığı belirtilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ifadelerinde, makam aracı için yapılan harcamaların belediye kaynaklarıyla karşılandığı iddia edildi. Yalım'ın açıklamalarının ardından CHP'nin ihraç kararı aldığı aktarıldı.
Söz konusu iddialar siyasi tartışmayı büyütürken, CHP yönetiminin daha önce kamuoyuna yapılan açıklamaları yeniden gündeme taşındı.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİ AÇIKLAMA
Daha önce iddiaları reddeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında aracın Uşak Belediyesi kaynaklarıyla yaptırıldığı yönündeki iddiaların yanlış yorumlandığını savundu.
Özel, aracın faturası ve aksesuar masraflarının parti tarafından ödendiğini ifade ederek bazı eklemelerin yapılmış olabileceğini söyledi. CHP lideri ayrıca şahsi bir kazanç elde edilmediğini ileri sürdü.