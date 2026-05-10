Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor! CHP'de yaprak dökümü: Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor?
CHP’de bir süredir gündemde olan yolsuzluk ve rüşvet tartışmaları, belediye başkanlarının istifalarıyla yeni bir boyut kazandı. Son iki yılda CHP’den ayrılan 17 belediye başkanından 15’inin AK Parti’ye geçtiği belirtilirken, kulislerde şimdi de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası konuşuluyor. A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal, Köksal’ın önümüzdeki günlerde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçebileceğinin öne sürüldüğünü aktardı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Köksal’a ulaşmaya çalıştığı ancak dönüş alamadığı iddia edildi. Gözler şimdi Salı günü yapılacak AK Parti toplantısına çevrildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde bir süredir devam eden yolsuzluk iddiaları ve rüşvet tartışmaları, parti içinde büyük bir istifa dalgasını da beraberinde getirdi.
BURCU KÖKSAL AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?
Son iki yılda toplam 17 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yollarını ayırırken, bu isimlerden 15'i AK Parti saflarına katıldı. Siyaset kulislerinde konuşulan son iddiaya göre ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.
CHP'DE İSTİFA DEPREMİ: 17 BAŞKAN YOLLARINI AYIRDI
Parti içindeki tartışmaların sandığa ve yerel yönetimlere yansımasını değerlendiren A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla parti içi tartışmalar, istifaları da beraberinde getiriyor. Yerel seçimlerden bu yana 17 belediye başkanı yollarını ayırdı." ifadelerini kullandı. Bal, istifa eden başkanlardan 15'inin AK Parti'ye geçtiğini, bu iller arasında Aydın, Antalya, Gaziantep, Yalova ve Ardahan gibi kritik noktaların bulunduğunu aktardı.
KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İSİM: BURCU KÖKSAL
Siyaset gündemine bomba gibi düşen Burcu Köksal iddiasına değinen Bal, "Siyaset kulislerinde son günlerde konuşulan bir belediye daha var; Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Önümüzdeki günlerde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor." sözleriyle aktardı. Köksal'ın bir gazeteciye, "Ben kararımı verdim. Salı günü AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağım. Kararımda herhangi bir tehdit ya da baskı unsuru yoktur ve hakkımda herhangi bir soruşturma açılmadı." dediği iddia ediliyor.
ÖZGÜR ÖZEL'İN TELEFONLARINA ÇIKMADI
İstifa iddialarının ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Hatice Kübra Bal, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Köksal'ı aradığı ancak Köksal'ın telefonları açmadığı ifade ediliyor. Özgür Özel'in, 'Ortada söylentiler var ve herhangi bir açıklama yapılmaması iddiaları güçlendiriyor' dediği belirtiliyor." şeklinde konuştu.
KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİASI
Burcu Köksal'ın sürece dair eski Genel Başkan ile temas kurduğunu belirten Bal, "Bir diğer kulis bilgisi ise Köksal'ın, Özgür Özel'in telefonlarını açmazken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğü yönünde. Kılıçdaroğlu'nun Köksal'a, 'Bağımsız kalman daha iyi olurdu' dediği iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.
GÖZLER SALI GÜNKÜ AK PARTİ TOPLANTISINDA
AK Parti kanadından gelen ilk tepkileri de paylaşan muhabir Hatice Kübra Bal, "AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katılım durumuna ilişkin net bir şey söylemedi ancak Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısını işaret etti. Eğer Köksal da katılırsa, yerel seçimlerden bu yana CHP'den ayrılan belediye başkanı sayısı 18 olacak." diyerek sözlerini noktaladı.