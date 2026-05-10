Ankara kulisleri bu iddiayı konuşuyor! CHP'de yaprak dökümü: Burcu Köksal AK Parti'ye mi geçiyor?

Son iki yılda toplam 17 belediye başkanı CHP'den istifa ederek yollarını ayırırken, bu isimlerden 15'i AK Parti saflarına katıldı. Siyaset kulislerinde konuşulan son iddiaya göre ise Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın da AK Parti'ye geçmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde bir süredir devam eden yolsuzluk iddiaları ve rüşvet tartışmaları, parti içinde büyük bir istifa dalgasını da beraberinde getirdi.

CHP'DE İSTİFA DEPREMİ: 17 BAŞKAN YOLLARINI AYIRDI

Parti içindeki tartışmaların sandığa ve yerel yönetimlere yansımasını değerlendiren A Haber Muhabiri Hatice Kübra Bal, "Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla parti içi tartışmalar, istifaları da beraberinde getiriyor. Yerel seçimlerden bu yana 17 belediye başkanı yollarını ayırdı." ifadelerini kullandı. Bal, istifa eden başkanlardan 15'inin AK Parti'ye geçtiğini, bu iller arasında Aydın, Antalya, Gaziantep, Yalova ve Ardahan gibi kritik noktaların bulunduğunu aktardı.

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İSİM: BURCU KÖKSAL

Siyaset gündemine bomba gibi düşen Burcu Köksal iddiasına değinen Bal, "Siyaset kulislerinde son günlerde konuşulan bir belediye daha var; Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Önümüzdeki günlerde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia ediliyor." sözleriyle aktardı. Köksal'ın bir gazeteciye, "Ben kararımı verdim. Salı günü AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağım. Kararımda herhangi bir tehdit ya da baskı unsuru yoktur ve hakkımda herhangi bir soruşturma açılmadı." dediği iddia ediliyor.