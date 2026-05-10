Balıkesir’de ihale krizi! İş bittikten 2 ay sonra düzenlenen dosya için soruşturma izni verildi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında yapılan dekoratif süsleme ihalesine ilişkin soruşturma izni verdi. Soruşturma dosyasında, Cumhuriyet Bayramı öncesinde tamamlanan iş için ihalenin yaklaşık iki ay sonra düzenlendiği ve sözleşmenin 2025 yılında imzalandığı iddiasına yer verildi. 2 milyon TL’lik ihaleyle ilgili başvurunun AK Parti Meclis Üyesi Avukat Birol Şahin tarafından yapıldığı öğrenildi.

Balıkesir ihale soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında gerçekleştirilen bir belediye ihalesine ilişkin soruşturma izni verdiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde tamamlanan dekoratif süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken tarihler yer aldı.

28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandığı belirtilen iş kapsamında, Milli Kuvvetler Caddesi'nde dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmaları yapıldığı ifade edildi. Ancak soruşturma kapsamında incelenen belgelerde, söz konusu iş için ihalenin 31 Aralık 2024 tarihinde düzenlendiği öne sürüldü.

İHALENİN İŞ BİTTİKTEN SONRA DÜZENLENDİĞİ İDDİASI

Dosyadaki iddialara göre, çalışmanın tamamlanmasının ardından yaklaşık iki ay sonra ihale süreci başlatıldı. Ayrıca sözleşmenin de 15 Ocak 2025 tarihinde imzalandığı belirtildi.

2 milyon TL bedelli olduğu aktarılan ihale için usulsüzlük iddiaları gündeme gelirken, konunun İçişleri Bakanlığı'na taşındığı kaydedildi.

BAŞVURUYU AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ YAPTI

Süreçle ilgili başvurunun, AK Parti Meclis Üyesi ve Denetleme Komisyonu Üyesi Avukat Birol Şahin tarafından yapıldığı öğrenildi. Şahin'in, ihalede usulsüzlük bulunduğu iddiasıyla bakanlığa başvurduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın başvuru sonrası dosya üzerinde inceleme yaptığı ve Ahmet Akın hakkında soruşturma izni verdiği bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ TAKİP EDİLECEK

Sabah'ın haberine göre; Balıkesir Belediyesi'ne ilişkin soruşturma sürecinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. İnceleme kapsamında ihale evrakları, ödeme süreçleri ve sözleşme tarihleriyle ilgili detaylı değerlendirmenin yapılacağı ifade ediliyor.

Kamuoyunun gündemine taşınan dosyayla ilgili yeni açıklamaların soruşturma sürecinde ortaya çıkması bekleniyor.

