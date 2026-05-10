İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında yapılan dekoratif süsleme ihalesine ilişkin soruşturma izni verdi. Soruşturma dosyasında, Cumhuriyet Bayramı öncesinde tamamlanan iş için ihalenin yaklaşık iki ay sonra düzenlendiği ve sözleşmenin 2025 yılında imzalandığı iddiasına yer verildi. 2 milyon TL’lik ihaleyle ilgili başvurunun AK Parti Meclis Üyesi Avukat Birol Şahin tarafından yapıldığı öğrenildi.

Balıkesir ihale soruşturmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın, Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında 2024 yılında gerçekleştirilen bir belediye ihalesine ilişkin soruşturma izni verdiği öğrenildi. Soruşturma dosyasında, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları öncesinde tamamlanan dekoratif süsleme ve ışıklandırma çalışmalarıyla ilgili dikkat çeken tarihler yer aldı.

28 Ekim 2024 tarihinde tamamlandığı belirtilen iş kapsamında, Milli Kuvvetler Caddesi'nde dekoratif süsleme, tak kurulumu ve özel ışıklandırma çalışmaları yapıldığı ifade edildi. Ancak soruşturma kapsamında incelenen belgelerde, söz konusu iş için ihalenin 31 Aralık 2024 tarihinde düzenlendiği öne sürüldü.