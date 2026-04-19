Geline iş, oğluna ihale! CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi aile şirketine mi döndü?

İhale usulsüzlükleri ve kayırmacılık iddialarıyla sarsılan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde sular durulmuyor. CHP’li Ahmet Akın’ın yönetimindeki belediyede, kadro ve kaynakların siyasi bağlantılar doğrultusunda kullanıldığı iddialarına yenileri eklendi. CHP İl Başkanı Erden Köybaşı’nın gelininin belediyede işe alınmasının yanı sıra, oğluna verilen yüksek bedelli onarım işleri de ortaya çıktı.

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye kaynaklarının siyasi ilişkiler çerçevesinde paylaştırıldığına dair ciddi suçlamalarla karşı karşıya kaldı. İddiaların merkezinde, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve ailesi yer alıyor.

Köybaşı'nın gelini G.K.'nin belediyenin Basın ve Halkla İlişkiler biriminde istihdam edilmesi, yerel yönetimdeki kadrolaşma tartışmalarını alevlendirdi. Ancak iddialar sadece personel alımıyla sınırlı kalmadı; belediye ihalelerinin de aynı aileye yönlendirildiği öne sürüldü.

ÇATI ONARIMI OĞLUNA EMANET

Sabah'ın haberine göre belediye mülkiyetindeki Tayyar Apartmanı'nın çatı onarımı için düzenlenen ihale, bu süreçteki en dikkat çekici ayrıntılardan biri oldu. Söz konusu onarım işinin CHP'li İl Başkanı Erden Köybaşı'nın elektrik-elektronik mühendisi olan oğlu Evren Köybaşı'na verildiği ifade edildi.

Yaklaşık maliyeti 400 bin TL olarak belirlenen bu iş için belediye kasasından 460 bin TL ödeme yapılması, maliyet ve yetkinlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

CHP’li Ahmet Akın döneminde gerçekleştirilen 22 milyon liralık gıda alım ihalesinin Ağrı’nın Eleşkirt ilçesindeki bir mahalle bakkalına verildiği ortaya çıktı (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

BALIKESİR'İN ETİ AĞRI'DAKİ BAKKALDAN

Öte yandan belediyenin iştirakleri üzerinden gerçekleştirdiği gıda alımlarında ise dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Hayvancılığın merkezi olarak bilinen Balıkesir'de, "Kent Mutfakları" projesi için gereken kırmızı et, süt ve mandıra ürünleri ihalesi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki bir firmaya verildi. Haziran 2025'te sonuçlanan 22 milyon 250 bin TL değerindeki ihalenin Eleşkirt'te faaliyet gösteren Polat Ticaret isimli küçük bir bakkal dükkanına verilmesi infiale yol açtı.

Bu durum, akıllara daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) yaşanan ve yargıya taşınan şerbetli tatlı ihalesini getirdi. Hatırlanacağı üzere o dönemde de Muş'taki bir mahalle bakkalından 95 milyon TL'lik tatlı alındığı belgelenmiş ve bu durum kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Balıkesir'deki bu son gelişmelerle birlikte, belediye kaynaklarının kullanımındaki tercihler hem siyasi hem de hukuki tartışmaların odağına yerleşti.