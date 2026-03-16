CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, süs bitkileri ve fidan alımlarıyla ilgili ödeme kriziyle karşı karşıya. İddiaya göre, belediyenin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren S.S Süs Bitkileri Üretimi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nden gerçekleştirdiği yaklaşık 300 milyon liralık alım 2 yıldır ödenmedi.

Bütün resmi taleplere rağmen ödeme alamayan kooperatif yönetimi konuyu yargıya taşıyarak haciz süreci başlattı. Balıkesir İcra Dairesi tarafından yürütülen 2025/17763 sayılı dosya kapsamında ana para olan 300 milyon liralık tutar, uygulanan faiz ve yasal masraflarla birlikte 628 milyon 623 bin 509 TL'ye ulaştı.

Haciz süreci sadece belediye bütçesiyle sınırlı kalmadı. İcra dairesi belediyenin taşınmazlarında kiracı olan 16 ayrı işletmeye ihtarname göndererek kira bedellerinin artık doğrudan icra dosyasına yatırılmasını tebliğ etti. Ayrıca, belediyeye ait bazı hesaplara da bloke konulduğu bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Asıl borcun iki katından fazla bir tutarla karşı karşıya kalınması belediye yönetimine yönelik eleştirileri de beraberinde getirdi. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 2 yıllık süreçte ödeme yapmaması ve borcun katlanarak büyümesi, yerel yönetim bütçesindeki denge tartışmalarını gündemin ilk sırasına taşıdı.

BU SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

1. Haciz tutarı neden bu kadar yüksek? Yaklaşık 300 milyon liralık ana borç 2 yıllık ödenmeme süreci sonucunda işleyen faizler ve icra masraflarıyla birlikte 628 milyon liraya ulaştı.

2. Kiracıları nasıl etkiliyor? Belediye mülklerinde kiracı olan işletmeler artık kira ödemelerini belediyeye değil icra dairesinin belirttiği hesaba yapmak zorunda.

3. Belediye süreci nasıl yönetecek? Konuyla ilgili belediye yönetiminden gelecek resmi açıklama beklenirken, hesaplardaki blokelerin hizmet alımlarını nasıl etkileyeceği ise merak konusu.