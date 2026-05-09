Dünyayı tedirgin eden Hantavirüs alarmı: Gemideki 3 Türk ülkeye getiriliyor

3 TÜRK VATANDAŞ YURDA GETİRİLECEK Bakanlık, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu. Açıklamada, vatandaşlarda şu ana kadar herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, vatandaşların Türkiye'ye ulaştıkları andan itibaren karantinaya alınacağını ve sağlık süreçlerinin titizlikle yürütüleceğini bildirdi.

Öte yandan Arjantin'den 1 Nisan'da yola çıkan Hollanda bayraklı lüks MV Hondius yolcu gemisinde peş peşe ölümler yaşandı. İlk olarak 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcu ateş, baş ağrısı ve hafif ishal şikayetleri sonrası hayatını kaybetti. Daha sonra yolcunun eşi ile Alman bir kadın yolcunun da yaşamını yitirmesiyle gemideki ölüm sayısı 3'e yükseldi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.