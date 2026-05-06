Ölümün gölgesinde yolculuk! Hantavirüsün vurduğu gemiden ilk kareler

Bir gemide hantavirüs salgını yaşanması ise uzmanlara göre son derece sıra dışı bir durum olarak kayıtlara geçti.

Ancak Atlantik'in ortasında ölümcül bir virüs gölgesinde geçen bu günler, MV Hondius yolcuları için unutulmayacak bir kabusa dönüşmüş durumda.

HANTAVİRÜS NEDİR? DAHA ÖNCE ÖLÜMLERE YOL AÇTI MI?

Uzmanlara göre hantavirüs, genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşan nadir ancak tehlikeli bir virüs türü olarak biliniyor. İlk kez 1950'li yıllarda Kore Savaşı sırasında dikkat çeken virüs, özellikle Amerika kıtalarında görülen bazı varyantlarıyla ölümcül solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hantavirüs vakaları geçmişte ABD, Arjantin, Şili ve Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde ölümlere neden oldu. Özellikle "Andes" varyantı, nadir de olsa insandan insana bulaşabilen türlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, hantavirüsün Covid-19 benzeri küresel bir pandemi oluşturma riskinin şu an için çok düşük olduğunu belirtiyor. Virüsün yayılımı genellikle yakın temas veya kemirgen kaynaklı bulaşla sınırlı kalıyor. Ancak kapalı alanlarda ve izolasyonun zor olduğu ortamlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.