Ölümün gölgesinde yolculuk! Hantavirüsün vurduğu gemiden ilk kareler
Atlantik Okyanusu'nda kabusa dönüşen lüks yolculuk… Dünyanın en uzak ve egzotik noktalarına gitmek için yola çıkan yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Hollanda bayraklı MV Hondius gemisi, şimdi ölümcül bir hantavirüs salgınının merkezinde.
Hollanda bayraklı MV Hondius adlı kruvaziyer gemisi, yolculuğuna Güney Amerika'dan başladı. Gemi, Arjantin'in güneyinden hareket ederek Antarktika ve çevresindeki uzak adalara yönelik keşif ve doğa turu düzenliyordu. Rotanın son durağı ise Batı Afrika açıklarındaki Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) olarak planlanmıştı.
Ancak hantavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından gemi, Yeşil Burun Adaları'nın başkenti Praia açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Şu anda geminin Kanarya Adaları'na götürülmesi planlanıyor.
CNN International'ın aktardığı bilgilere göre gemide şimdiye kadar üç kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir doktorun da bulunduğu kritik durumdaki hastaların tahliyesi planlanırken, gemiden gelen ilk görüntüler ise yaşanan korku dolu bekleyişi gözler önüne serdi.
Yeşil Burun Adaları açıklarında demirleyen gemide yolcular kabinlerine kapatıldı. Ortak alanlar boşaltıldı, sosyal temas minimum seviyeye indirildi. Yolcular yalnızca tek başlarına güvertede yürüyüş yapabiliyor.
Gemiden paylaşılan ilk karelerde ise maskeli yolcuların Atlantik'e bakarak beklediği, sessizliğin hâkim olduğu koridorlar ve karantinaya dönüşen yaşam dikkat çekti.
"KARAYA ÇIKMAMIZA İZİN VERİLMİYOR"
Salgının ortasında kalan yolculardan biri olan seyahat vlogeri Kasem Hato, sosyal medyada paylaştığı videolarla gemideki son durumu dünyaya duyurdu.
Hato, gemi güvertesinden çektiği görüntülerde Yeşil Burun Adaları kıyılarını göstererek, "Karşımızda gördüğünüz yer Yeşil Burun Adaları ancak oraya inmemize izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.
Aslında geminin son durağı olması planlanan bölgeye giriş yapılamaması, yolcuların günlerdir denizde mahsur kalmasına neden oldu.
ÜÇ ÖLÜM… YENİ TAHLİYELER YOLDA
Yetkililere göre hayatını kaybedenlerden ikisi yaşlı Hollandalı bir çift, biri ise Alman vatandaşı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplam yedi olası enfeksiyon üzerinde duruyor.
Durumu ağır olan üç kişinin daha tahliye edilmesi beklenirken, bunlardan birinin ölen yolculardan biriyle yakın temaslı olduğu, diğerinin ise gemi doktoru olduğu açıklandı.
İspanya hükümeti, Kanarya Adaları'nın gemiyi kabul edeceğini duyurdu. Geminin üç ila dört gün içinde bölgeye ulaşması bekleniyor.