Ölümün gölgesinde yolculuk! Hantavirüsün vurduğu gemiden ilk kareler

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Atlantik Okyanusu'nda kabusa dönüşen lüks yolculuk… Dünyanın en uzak ve egzotik noktalarına gitmek için yola çıkan yaklaşık 150 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Hollanda bayraklı MV Hondius gemisi, şimdi ölümcül bir hantavirüs salgınının merkezinde.

Hollanda bayraklı MV Hondius adlı kruvaziyer gemisi, yolculuğuna Güney Amerika'dan başladı. Gemi, Arjantin'in güneyinden hareket ederek Antarktika ve çevresindeki uzak adalara yönelik keşif ve doğa turu düzenliyordu. Rotanın son durağı ise Batı Afrika açıklarındaki Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) olarak planlanmıştı.

Ancak hantavirüs vakalarının ortaya çıkmasının ardından gemi, Yeşil Burun Adaları'nın başkenti Praia açıklarında demirlemek zorunda kaldı. Şu anda geminin Kanarya Adaları'na götürülmesi planlanıyor.

CNN International'ın aktardığı bilgilere göre gemide şimdiye kadar üç kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir doktorun da bulunduğu kritik durumdaki hastaların tahliyesi planlanırken, gemiden gelen ilk görüntüler ise yaşanan korku dolu bekleyişi gözler önüne serdi.

Yeşil Burun Adaları açıklarında demirleyen gemide yolcular kabinlerine kapatıldı. Ortak alanlar boşaltıldı, sosyal temas minimum seviyeye indirildi. Yolcular yalnızca tek başlarına güvertede yürüyüş yapabiliyor.

Gemiden paylaşılan ilk karelerde ise maskeli yolcuların Atlantik'e bakarak beklediği, sessizliğin hâkim olduğu koridorlar ve karantinaya dönüşen yaşam dikkat çekti.

"KARAYA ÇIKMAMIZA İZİN VERİLMİYOR"

Salgının ortasında kalan yolculardan biri olan seyahat vlogeri Kasem Hato, sosyal medyada paylaştığı videolarla gemideki son durumu dünyaya duyurdu.

Hato, gemi güvertesinden çektiği görüntülerde Yeşil Burun Adaları kıyılarını göstererek, "Karşımızda gördüğünüz yer Yeşil Burun Adaları ancak oraya inmemize izin verilmiyor" ifadelerini kullandı.

Aslında geminin son durağı olması planlanan bölgeye giriş yapılamaması, yolcuların günlerdir denizde mahsur kalmasına neden oldu.

ÜÇ ÖLÜM… YENİ TAHLİYELER YOLDA

Yetkililere göre hayatını kaybedenlerden ikisi yaşlı Hollandalı bir çift, biri ise Alman vatandaşı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), toplam yedi olası enfeksiyon üzerinde duruyor.

Durumu ağır olan üç kişinin daha tahliye edilmesi beklenirken, bunlardan birinin ölen yolculardan biriyle yakın temaslı olduğu, diğerinin ise gemi doktoru olduğu açıklandı.

İspanya hükümeti, Kanarya Adaları'nın gemiyi kabul edeceğini duyurdu. Geminin üç ila dört gün içinde bölgeye ulaşması bekleniyor.

DSÖ'DEN KRİTİK AÇIKLAMA: "İNSANDAN İNSANA BULAŞ OLABİLİR"

Dünya Sağlık Örgütü salgın uzmanı Maria Van Kerkhove, vakalarda insandan insana bulaş ihtimalinin değerlendirildiğini açıkladı.

Özellikle Andes varyantında bu riskin mümkün olduğunu belirten Kerkhove, bulaşın büyük ihtimalle evli çiftler veya sağlık personeli gibi çok yakın temaslı kişiler arasında gerçekleşmiş olabileceğini söyledi.

DSÖ'ye göre enfeksiyon zinciri, gemiye binmeden önce virüsü kaptığı düşünülen Hollandalı çiftle başlamış olabilir.

Uzmanlar ayrıca yolcuların vahşi yaşam gözlem gezilerine katıldığını ve virüsün ziyaret edilen adalardaki kemirgenlerden bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

GEMİDE HAYAT: MASKE, FİLM VE YALNIZ YÜRÜYÜŞLER

Gemideki yaşam ise tamamen değişmiş durumda.

Yolcular yemeklerini artık kabinlerinde yiyor. Ortak alanlarda toplanmak yasaklandı. Mürettebat sürekli dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Yolcuların büyük bölümü zamanını kitap okuyarak, film izleyerek ve sıcak içecekler tüketerek geçiriyor.

Jake Rosmarin isimli yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olumlu düşünmeye çalışıyorum. Temiz hava alıyorum ve mürettebat bize çok iyi bakıyor" ifadelerini kullandı.

Gemiden gelen görüntülerde boş güverteler, maskeli yolcular ve karaya uzaktan bakan insanların oluşturduğu atmosfer sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"PANİK YOK AMA HERKES TEDİRGİN"

Gemide bulunan yolcuların paniğe kapılmadığı ancak ciddi bir tedirginlik yaşandığı belirtiliyor.

Kasem Hato, CNN'e yaptığı açıklamada, "Hayatını kaybeden insanlar için çok üzgünüz. Hepimiz bu yolculuğu birlikte paylaştık" dedi.

Gemide sıkı hijyen önlemleri uygulanırken, yolculara diğer insanlarla teması azaltmaları ve sürekli ellerini dezenfekte etmeleri tavsiye edildi.

GEMİDE FARE YOK İDDİASI

Hantavirüs genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşıyor. Ancak Hollandalı tur operatörü Oceanwide Expeditions, gemide fare bulunmadığını savundu.

Uzmanlar ise virüsün gemi dışındaki ada ziyaretleri sırasında bulaşmış olabileceğini değerlendiriyor.

Bir gemide hantavirüs salgını yaşanması ise uzmanlara göre son derece sıra dışı bir durum olarak kayıtlara geçti.

KANARYA ADALARI'NDA KRİTİK SÜREÇ BAŞLAYACAK

Geminin Kanarya Adaları'na ulaşmasının ardından tüm yolcu ve mürettebat sağlık kontrolünden geçirilecek.

Gerekli görülen kişiler tedavi altına alınacak, ardından yolcuların kendi ülkelerine gönderilmesi planlanıyor.

Ancak Atlantik'in ortasında ölümcül bir virüs gölgesinde geçen bu günler, MV Hondius yolcuları için unutulmayacak bir kabusa dönüşmüş durumda.

HANTAVİRÜS NEDİR? DAHA ÖNCE ÖLÜMLERE YOL AÇTI MI?

Uzmanlara göre hantavirüs, genellikle enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı veya tükürüğüyle temas sonucu bulaşan nadir ancak tehlikeli bir virüs türü olarak biliniyor. İlk kez 1950'li yıllarda Kore Savaşı sırasında dikkat çeken virüs, özellikle Amerika kıtalarında görülen bazı varyantlarıyla ölümcül solunum yetmezliğine yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hantavirüs vakaları geçmişte ABD, Arjantin, Şili ve Güney Amerika'nın farklı bölgelerinde ölümlere neden oldu. Özellikle "Andes" varyantı, nadir de olsa insandan insana bulaşabilen türlerden biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, hantavirüsün Covid-19 benzeri küresel bir pandemi oluşturma riskinin şu an için çok düşük olduğunu belirtiyor. Virüsün yayılımı genellikle yakın temas veya kemirgen kaynaklı bulaşla sınırlı kalıyor. Ancak kapalı alanlarda ve izolasyonun zor olduğu ortamlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

RUHİ ÇENET DE O GEMİDEYDİ: "BİR AYLIK OKYANUS YOLCULUĞUMDA ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLDU"

Hantavirüs salgını nedeniyle dünya gündemine oturan MV Hondius gemisinde bulunan isimlerden birinin de ünlü YouTuber Ruhi Çenet olduğu ortaya çıktı. Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ölümcül virüsün görüldüğü gemide 24 gün boyunca seyahat ettiğini ve yaşananlara bizzat tanıklık ettiğini anlattı.

4 Nisan'da uzun bir okyanus yolculuğuna çıktığını duyuran Çenet, o dönemde yaptığı paylaşımda, "Dünyanın ulaşılması en zor noktasına belgesel çekmeye gidiyorum. Sizce nereye?" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşadıklarını paylaştığı videoda ise dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çenet, "Yaklaşık bir ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları nedeniyle olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş" dedi.

Gemiden yolculuğun 24'üncü gününde indiğini belirten Çenet, geminin ise son durağına doğru 11 gün daha yol almaya devam ettiğini söyledi.

Çenet, gemiden ayrıldıktan sonra hayatını kaybeden yolcunun eşinin de öldüğünü, ardından üçüncü ölümün yaşandığını belirterek, "Daha sonra gemide kemirgenlerden bulaşan ve tedavisi olmayan hantavirüs olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Ünlü YouTuber ayrıca geminin tek doktorunun da aynı hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi verdiğini açıkladı.

"ÇOK UCUZ KURTULDUM"

Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Ruhi Çenet, kendisini merak eden takipçilerine teşekkür ederek, "Çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım" dedi.

Çenet, yolculuğun asıl hedefinin dünyanın en uzak yerleşim noktalarından biri olarak bilinen Tristan da Cunha'ya ulaşmak olduğunu ve belgesel çekimlerini tamamladıklarını söyledi.

Öte yandan gemide ilk ölümün ardından yeterli önlem alınmadığını öne süren Çenet, yolcuların toplu halde vakit geçirmeye devam ettiğini ifade etti.

"Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler birlikte yenildi, toplu aktiviteler sürdü" diyen Çenet, yolcular gemiye alınmadan önce sağlık kontrolleri ve kan testleri yapılması gerektiğini savundu.

Ruhi Çenet'in açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçileri ünlü içerik üreticisine geçmiş olsun mesajları yağdırdı.

HANTAVİRÜSÜN BELİRTİLERİ NELER?

Uzmanlara göre hantavirüs ilk aşamada grip benzeri belirtilerle ortaya çıkabiliyor. En sık görülen belirtiler şunlar:

  • Yüksek ateş
  • Şiddetli halsizlik ve yorgunluk
  • Kas ağrıları
  • Baş ağrısı
  • Mide bulantısı ve kusma
  • Baş dönmesi

İlerleyen vakalarda ise durum çok daha ağır hale gelebiliyor. Özellikle:

  • Nefes darlığı
  • Akciğerlerde sıvı birikmesi
  • Solunum yetmezliği
  • Böbrek veya organ yetmezliği

gibi ölümcül komplikasyonlar gelişebiliyor.

