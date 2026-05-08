CANLI YAYIN

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Atlas Okyanusu'nun ortasında başlayan gizemli hastalık zinciri, lüks keşif gemisini adeta yüzen bir karantina merkezine çevirdi. Amerikan haber kanalı CNN International'ın özel haberine göre, Arjantin'den yola çıkan MV Hondius adlı gemide ortaya çıkan ölümcül hantavirüs salgını sırasında gemide görev yapabilecek tek doktor kaldı. O isim ise aslında tatil için gemiye binen Oregonlu doktor Stephen Kornfeld'di.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 1

Penguenleri görmek, buzulları keşfetmek ve hayatının tatilini yapmak isteyen Kornfeld, günler içinde kendisini ölüm kalım savaşının tam ortasında buldu. Geminin doktorunun da virüse yakalanmasıyla birlikte sorumluluk omuzlarına yüklendi.

Kornfeld'in CNN'e anlattıkları, gemide yaşanan paniğin boyutunu gözler önüne serdi.

DSÖ'DEN HANTAVİRÜS AÇIKLAMASI: VAKALAR DOĞRULANDI
Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 2

"İNSANLAR SAATLER İÇİNDE AĞIRLAŞIYORDU"

CNN International'a konuşan Kornfeld, ilk etapta sıradan viral belirtiler gibi görünen semptomların kısa sürede korkutucu bir tabloya dönüştüğünü söyledi.

Gemide ilk olarak 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcunun rahatsızlandığını anlatan Kornfeld, durumun birkaç saat içinde kontrolden çıktığını belirtti.

"12 ila 24 saat içinde birkaç kişinin hasta olduğu ve giderek kötüleştiği netleşti." diyen doktor, hantavirüsün en korkutucu yönünün hastaların bir anda kritik seviyeye düşebilmesi olduğunu vurguladı.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 3

Kornfeld'in anlattıklarına göre hastalarda:

  • Yüksek ateş
  • Şiddetli halsizlik
  • Bilinç bulanıklığı
  • Nefes darlığı
  • Mide ve bağırsak problemleri
  • Yüzde kızarma

gibi belirtiler görüldü.

Ancak asıl korkutucu olan, bazı hastaların başlangıçta kritik görünmemesine rağmen saatler içinde yoğun bakım ihtiyacı doğuracak seviyeye ulaşmasıydı.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 4

Geminin doktoru da hastalandı

Salgının en dramatik anlarından biri ise geminin resmi doktorunun da virüse yakalanması oldu.

Bu gelişmenin ardından tatilci doktor Stephen Kornfeld fiilen geminin sağlık sorumlusu haline geldi. CNN International'ın haberine göre Kornfeld, sınırlı tıbbi imkanlarla yolcuları hayatta tutmaya çalıştı.

Virüse yakalanan gemi doktoru daha sonra Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yoğun bakımda tedavisi sürüyor ancak durumunda iyileşme belirtileri var.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 5

HOLLANDALI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Gemide yaşanan trajedinin en dikkat çekici kısmı ise yaşlı Hollandalı çift oldu.

70 yaşındaki adam gemide hayatını kaybetti. Eşi ise başlangıçta "spesifik olmayan semptomlar" gösterdi. Ancak kısa süre içinde durumu ağırlaştı. Kadın tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı fakat Johannesburg'da yaşamını yitirdi.

Toplamda üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, birkaç yolcunun daha Avrupa'daki hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 6

DÜNYA ALARMA GEÇTİ: KÜRESEL TEMASLI TAKİBİ BAŞLATILDI

Salgının ardından ABD, İngiltere, Kanada ve birçok ülke alarma geçti.

Dünya Sağlık Örgütü, gemiyle bağlantılı en az beş doğrulanmış hantavirüs vakası bulunduğunu açıkladı. Ancak şüpheli vakaların daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Özellikle yaklaşık 30 yolcunun salgın tam anlaşılmadan gemiden ayrılması, sağlık otoritelerini endişelendirdi. Çünkü hantavirüsün kuluçka süresi 1 ila 6 hafta arasında değişebiliyor.

Bu nedenle onlarca yolcunun farklı ülkelere dağılması, küresel çapta geniş bir temaslı takibini zorunlu hale getirdi.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 7

"HANTAVİRÜSTE HAYATTA KALMANIN SIRRI YOĞUN BAKIM"

CNN International'ın özel haberinde en dikkat çeken bölüm ise Kornfeld'in hantavirüsle ilgili yaptığı kritik uyarı oldu.

Amerikalı doktor, hastalığın ölümcül noktaya ulaşmasının çok hızlı gerçekleşebildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hantavirüste hayatta kalma ihtimali, doğru zamanda kritik bakım alabilmeye bağlıdır. Gemide bunu sağlamak mümkün değildi."

Bu sözler, hastalıkla mücadelede erken müdahale ve yoğun bakım desteğinin hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre hantavirüs özellikle akciğerlerde ağır hasara yol açabiliyor ve hastalarda kısa sürede solunum yetmezliği gelişebiliyor.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 8

ANDES TİPİ VİRÜS ENDİŞESİ BÜYÜTTÜ

Salgının, Andes tipi hantavirüsle bağlantılı olduğu açıklandı.

Bu türün en dikkat çekici özelliği ise bazı vakalarda insanlar arasında yakın temas yoluyla bulaşabilmesi. Bu durum, sağlık otoritelerinin alarma geçmesindeki en önemli nedenlerden biri oldu.

Dünya Sağlık Örgütü yine de Covid-19 benzeri küresel bir pandemi beklenmediğini açıkladı. Kurum, yaygın bulaş riskine dair güçlü kanıt bulunmadığını vurguladı.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 9

TRUMP YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

ABD Başkanı Donald Trump ise salgının "kontrol altında olduğunu umduklarını" söyledi ve yönetimin yeni açıklamalar yapacağını duyurdu.

Ancak Oregon Temsilcisi Janelle Bynum, Amerikan vatandaşlarının gemide yalnız bırakıldığını savunarak sert tepki gösterdi.

Bynum, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio'na çağrı yaparak yolcuların güvenli şekilde ülkelerine dönüşü için acil plan hazırlanmasını istedi.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 10

"HAYATIMIN TATİLİ KABUSA DÖNDÜ"

Şu anda Kanarya Adaları'ndaki Tenerife'ye doğru ilerleyen gemideki yolcuların büyük bölümünün pazar günü tahliye edilmesi bekleniyor.

Ancak CNN International'ın özel haberine göre gemide yaşananlar, yolcular için unutulmaz bir korku hikayesine dönüştü.

Hayatının macerasını yaşamak isteyen doktor Stephen Kornfeld ise şimdi dünyanın konuştuğu salgının merkezindeki isimlerden biri haline geldi.

Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu 11

A HABER CANLI YAYININDA UZMANINDAN UYARI: "KORKU İKLİMİ OLUŞTURMAYIN"

Dünyayı alarma geçiren hantavirüs vakaları sonrası gözler uzmanlardan gelecek açıklamalara çevrildi. A Haber canlı yayınında konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, virüsün kontrolsüz bir pandemi gibi gösterilmemesi gerektiğini vurgularken, en kritik silahın ise "karantina" olduğunu söyledi.

UZMAN İSİMDEN A HABER'DE HANTAVİRÜS UYARISI

"Ülkeye vaka girdiği anda kişi ve tüm temaslıları karantinaya alınmalı" diyen Özyaral, sosyal medyada yayılan korku içerikli iddialara da sert tepki gösterdi. İşte canlı yayında dikkat çeken o açıklamalar…

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin