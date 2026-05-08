Hantavirüsün yayıldığı yolcu gemisindeki doktor konuştu
Atlas Okyanusu'nun ortasında başlayan gizemli hastalık zinciri, lüks keşif gemisini adeta yüzen bir karantina merkezine çevirdi. Amerikan haber kanalı CNN International'ın özel haberine göre, Arjantin'den yola çıkan MV Hondius adlı gemide ortaya çıkan ölümcül hantavirüs salgını sırasında gemide görev yapabilecek tek doktor kaldı. O isim ise aslında tatil için gemiye binen Oregonlu doktor Stephen Kornfeld'di.
Penguenleri görmek, buzulları keşfetmek ve hayatının tatilini yapmak isteyen Kornfeld, günler içinde kendisini ölüm kalım savaşının tam ortasında buldu. Geminin doktorunun da virüse yakalanmasıyla birlikte sorumluluk omuzlarına yüklendi.
Kornfeld'in CNN'e anlattıkları, gemide yaşanan paniğin boyutunu gözler önüne serdi.
"İNSANLAR SAATLER İÇİNDE AĞIRLAŞIYORDU"
CNN International'a konuşan Kornfeld, ilk etapta sıradan viral belirtiler gibi görünen semptomların kısa sürede korkutucu bir tabloya dönüştüğünü söyledi.
Gemide ilk olarak 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcunun rahatsızlandığını anlatan Kornfeld, durumun birkaç saat içinde kontrolden çıktığını belirtti.
"12 ila 24 saat içinde birkaç kişinin hasta olduğu ve giderek kötüleştiği netleşti." diyen doktor, hantavirüsün en korkutucu yönünün hastaların bir anda kritik seviyeye düşebilmesi olduğunu vurguladı.
Kornfeld'in anlattıklarına göre hastalarda:
- Yüksek ateş
- Şiddetli halsizlik
- Bilinç bulanıklığı
- Nefes darlığı
- Mide ve bağırsak problemleri
- Yüzde kızarma
gibi belirtiler görüldü.
Ancak asıl korkutucu olan, bazı hastaların başlangıçta kritik görünmemesine rağmen saatler içinde yoğun bakım ihtiyacı doğuracak seviyeye ulaşmasıydı.
Geminin doktoru da hastalandı
Salgının en dramatik anlarından biri ise geminin resmi doktorunun da virüse yakalanması oldu.
Bu gelişmenin ardından tatilci doktor Stephen Kornfeld fiilen geminin sağlık sorumlusu haline geldi. CNN International'ın haberine göre Kornfeld, sınırlı tıbbi imkanlarla yolcuları hayatta tutmaya çalıştı.
Virüse yakalanan gemi doktoru daha sonra Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yoğun bakımda tedavisi sürüyor ancak durumunda iyileşme belirtileri var.
HOLLANDALI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ
Gemide yaşanan trajedinin en dikkat çekici kısmı ise yaşlı Hollandalı çift oldu.
70 yaşındaki adam gemide hayatını kaybetti. Eşi ise başlangıçta "spesifik olmayan semptomlar" gösterdi. Ancak kısa süre içinde durumu ağırlaştı. Kadın tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı fakat Johannesburg'da yaşamını yitirdi.
Toplamda üç kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, birkaç yolcunun daha Avrupa'daki hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı.