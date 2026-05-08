Yetkililer, sağlıkla ilgili gelişmelerde resmi kurum açıklamalarının esas alınmasının önem taşıdığını vurgularken, vatandaşların şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı tarama ve önleme çalışmaları sürdürülüyor. Riskli alanlarda kontrollerin devam ettiği, ilgili tüm birimlerin veri akışını anlık olarak takip ettiği ifade edildi.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde farklı türleri görülebilen virüsle ilgili sağlık otoriteleri düzenli izleme çalışmaları yürütüyor. Uzmanlar, bulaşıcı hastalıklarla ilgili doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 08 Mayıs 2026 tarihinde yapılan resmi açıklama metni şu şekildedir:

Kamuoyuna Duyuru 08 May 2026

Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte Türkiye'de doğrulanmış hantavirüs vakası bulunmadığı resmi olarak duyuruldu. Bakanlık, sürecin bilimsel veriler ışığında takip edildiğini belirtirken, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları esas alması gerektiğini vurguladı.