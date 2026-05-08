Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması: "Ülkemizde pozitif vaka yok"

Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda endişe yaratan hantavirüs iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış pozitif bir vakaya rastlanmadığını duyurdu. Bakanlık, riskli alanların izlendiğini, tüm birimlerin süreci bilimsel veriler doğrultusunda titizlikle takip ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 8 Mayıs 2026 Cuma günü kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs iddialarına ilişkin resmi açıklama yayımladı.

SAĞLIK BAKANLIĞI: TÜRKİYE'DE DOĞRULANMIŞ HANTAVİRÜS VAKASI YOK

Açıklamada, Türkiye sınırları içerisinde şu ana kadar doğrulanmış pozitif bir hantavirüs vakasına rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, hantavirüs kaynaklı gelişmelerin tüm ilgili birimler tarafından yakından izlendiğini belirtti.

Bakanlık açıklamasında, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi. Yetkili kurumların olası bulaşıcı hastalıklara karşı tarama, önleme ve izleme faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiği kaydedildi. Sağlık alanındaki resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

RESMİ AÇIKLAMALAR DIŞINDA PAYLAŞIMLARA DİKKAT UYARISI

Sağlık Bakanlığı, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulundu. Sosyal medya ve farklı platformlarda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, özellikle kaynağı belirsiz paylaşımların toplumda gereksiz endişeye neden olabileceğine dikkat çekildi. Bakanlık, kamuoyunun düzenli olarak resmi kanallar üzerinden bilgilendirileceğini bildirdi.

BAKANLIK BİRİMLERİ SÜRECİ ANLIK TAKİP EDİYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, halk sağlığını tehdit edebilecek bulaşıcı hastalıklara karşı tarama ve önleme çalışmaları sürdürülüyor. Riskli alanlarda kontrollerin devam ettiği, ilgili tüm birimlerin veri akışını anlık olarak takip ettiği ifade edildi.

Yetkililer, sağlıkla ilgili gelişmelerde resmi kurum açıklamalarının esas alınmasının önem taşıdığını vurgularken, vatandaşların şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirtti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşabilen viral enfeksiyonlar arasında yer alıyor. Dünya genelinde farklı türleri görülebilen virüsle ilgili sağlık otoriteleri düzenli izleme çalışmaları yürütüyor. Uzmanlar, bulaşıcı hastalıklarla ilgili doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 08 Mayıs 2026 tarihinde yapılan resmi açıklama metni şu şekildedir:

Kamuoyuna Duyuru 08 May 2026

Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte Türkiye'de doğrulanmış hantavirüs vakası bulunmadığı resmi olarak duyuruldu. Bakanlık, sürecin bilimsel veriler ışığında takip edildiğini belirtirken, kamuoyunun yalnızca resmi açıklamaları esas alması gerektiğini vurguladı.

