Sağlık Bakanlığı'ndan Hantavirüs açıklaması: "Ülkemizde pozitif vaka yok"
Sağlık Bakanlığı, kamuoyunda endişe yaratan hantavirüs iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış pozitif bir vakaya rastlanmadığını duyurdu. Bakanlık, riskli alanların izlendiğini, tüm birimlerin süreci bilimsel veriler doğrultusunda titizlikle takip ettiğini bildirdi.
Açıklamada, Türkiye sınırları içerisinde şu ana kadar doğrulanmış pozitif bir hantavirüs vakasına rastlanmadığı bildirildi. Bakanlık, hantavirüs kaynaklı gelişmelerin tüm ilgili birimler tarafından yakından izlendiğini belirtti.
Bakanlık açıklamasında, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların bilimsel veriler doğrultusunda sürdürüldüğü ifade edildi. Yetkili kurumların olası bulaşıcı hastalıklara karşı tarama, önleme ve izleme faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdiği kaydedildi. Sağlık alanındaki resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiği vurgulandı.
RESMİ AÇIKLAMALAR DIŞINDA PAYLAŞIMLARA DİKKAT UYARISI
Sağlık Bakanlığı, bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla vatandaşlara yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar edilmesi çağrısında bulundu. Sosyal medya ve farklı platformlarda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilerin dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, özellikle kaynağı belirsiz paylaşımların toplumda gereksiz endişeye neden olabileceğine dikkat çekildi. Bakanlık, kamuoyunun düzenli olarak resmi kanallar üzerinden bilgilendirileceğini bildirdi.