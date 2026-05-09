Büyükçekmece’de "basketbol" kılıflı rüşvet çarkı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Büyükçekmece Belediyesi’ndeki imar ve ruhsat işlemlerinin devasa bir finansal baskı aracına dönüştürüldüğünü gözler önüne serdi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; ilçede inşaat yapmak isteyen firmalar, ruhsat alabilmek için Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yönetimindeki basketbol kulübüne "bağış" adı altında yüksek miktarlarda ödeme yapmaya zorlandı.

EMANETÇİ ÜZERİNE VİLLA TESCİLİ

Sabah'ın haberine göre Dosyada yer alan en somut usulsüzlük iddialarından biri ise EMS Yapı firması ile ilgili oldu. Tespitlere göre; firma, belediyedeki inşaat işlemlerinin sorunsuz ilerlemesi karşılığında projesinde yer alan 71 numaralı villayı rüşvet olarak devretti. Dikkat çeken detay ise villanın doğrudan belediye yönetimi adına değil, Hasan Akgün'ün "emanetçisi" olarak nitelendirilen Kulüp Başkanı Osman Yeşilgül adına tescil ettirilmiş olması oldu.

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Savcılık dosyasında, belediye imar yetkisinin bir finansal baskı unsuru olarak kullanıldığı ve basketbol kulübünün bu para trafiğinde paravan olarak kullanıldığı iddiaları geniş yer buldu. Belediye yönetimi ve kulüp yetkilileri arasındaki bu organik bağın, inşaat sektöründe nasıl bir mecburiyet zinciri oluşturduğu mercek altına alındı.