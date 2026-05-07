Büyükçekmece’de "Barter" görünümlü vurgun! Belediyenin borcu müteahhitlere yıkıldı

Büyükçekmece Belediyesi'nin 2022 ve 2023 yıllarında 3 farklı ihaleyi Maksel ve Akbulut firmaları kazandı. İşin yapılma aşamasında firma, belediyeden alacağı hak ediş ödemelerinde sıkıntılar yaşamaya başladı. Ödemeler geç yapıldı. Ayrıca belediyeden kendilerine 2022-2024 yılları arasında 150 bin ton kapsam dışı asfalt döküm işi talep edildi. Yapılan bu işler karşılığınca belediye ödemeleri gerçekleştirmedi.

150 BİN TON ASFALT



Süreç içerisinde Ali Nuhoğlu, belediye başkanı Hasan Akgün'le bir görüşme gerçekleştirdi ve bu 150 bin ton kapsam dışı asfalt döküm işinin ödemesi, barter yani iş karşılığında gayrimenkul devriyle ödeme yapılacağı Nuhoğlu'na bildirildi. Aksi takdirde belediye hiçbir ödeme yapılmayacağı teklifini sundu.

Mehmet Ali Akbulut ve Ali Nuhoğlu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Büyükçekmece'de ruhsat ve iskân sorunlarının çözümü karşılığında müteahhit Hamit Demir'in sahibi olduğu ve daha sonra Gül İnşaat'a devrettiği 30 ve 5 katlı 2 kuleden oluşan Demir Life projesinden, değeri 100 milyon lira olan 10 dairenin Nuhoğlu'na geçirildiği ortaya çıktı.

10 dairenin, takibi zorlaştırmak amacıyla sadece Ali Nuhoğlu üzerine değil, geniş bir aile ve çalışan ağına tescil edildiği saptandı. Nuhoğlu ifadesinde, "Dairelerin devir işlemleri yapılırken bedelleri rayiçten gösterildi. Ancak daireler için Hamit Demir'e bir para ödenmedi" dedi.

KAMU MALI KAZANCA DÖNÜŞTÜ



Ali Nuhoğlu, Çorlu ve İstanbul arasındaki lojistik ağını kullanarak, aslında belediyelere hibe edilmesi gereken kamu malzemelerini kendi ticari malıymış gibi sattı. Belediyeye bedelsiz gitmesi gereken malzemeler, Nuhoğlu'nun şirketleri aracılığıyla ticari bir kazanç kapısına dönüştürüldü. VİLLA DEVRİNDEN İMAMOĞLU'NUN KASASI ÇIKTI!