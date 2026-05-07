Büyükçekmece’de "Barter" görünümlü vurgun! Belediyenin borcu müteahhitlere yıkıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen dev yolsuzluk soruşturmasında, kamuoyunda "Sarıyer Emirgan villaları" olarak bilinen mülk gizleme yönteminin bir benzerinin uygulandığı ortaya çıktı. 32 yıllık belediye başkanı Hasan Akgün ve ekibinin, asfalt borcu bahanesiyle müteahhitleri "barter" kıskacına aldığı belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu ve kamuoyunda "Sarıyer Emirgan'daki villaların gizlenmesi" olarak bilinen mülk transfer sisteminin, Büyükçekmece'de 32 yıl başkanlık yapan Hasan Akgün ve ekibi tarafından kopyalandığını ortaya koydu.
İmamoğlu'nun İBB'nin gücünü kullanarak, Nuhoğlu İnşaat'ın sahibi Ali Nuhoğlu'nu bir figüran gibi kullandığı sistemde; piyasa değeri 50 milyon dolar olan 3 adet lüks villa, Güllüce Tarım A.Ş. üzerinden sadece 15 milyon TL'ye İmamoğlu İnşaat'a devredildi. Aynı yöntem, Büyükçekmece Belediyesi'nde de 'asfalt borcu' adı altında yürütüldü.
BAĞIŞ VE BARTER YÖNTEMİ
Sabah'ın haberine göre Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, özellikle Alkent bölgesinde faaliyet gösteren müteahhitleri markaja aldı. Belediye, Ali Nuhoğlu'nun ortağı olduğu firmadan 2022-2024 yılları arasında aldığı 150 bin tonluk asfaltın bedelini ödemedi ve oluşan bu borcu ruhsat veya iskan bekleyen iş insanlarına zorla pay etti.
Belediye yönetiminin baskısıyla, müteahhitlerin 'bağış' ve 'barter' adı altında mülklerini Ali Nuhoğlu ve yakınlarına devretmesi sağlandı. Ticari hayatları bitme noktasına gelen işadamlarını baskı altına alarak piyasa değeri 300 milyon lira olan iki villanın 'gizli kasa' Ali Nuhoğlu'na devredildiği ortaya çıkmıştı.